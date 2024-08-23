FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. TOKİ'den arsa fırsatı: 32 ilde 173 arsa! Yüzde 25 peşin kalanı 48 ay vade...

TOKİ'den arsa fırsatı: 32 ilde 173 arsa! Yüzde 25 peşin kalanı 48 ay vade...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
23.08.2024 08:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ 32 ilde 173 arsayı açık artırmayla satacak. Açık artırma 29 Ağustos’ta yapılacak. Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olunabilecek.

TOKİ'den arsa fırsatı: 32 ilde 173 arsa! Yüzde 25 peşin kalanı 48 ay vade...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 32 ildeki 173 arsayı satışa, İstanbul’da bulunan bir rekreasyon alanını da kiraya sundu.

HANGİ İLLERDE SATIŞ OLACAK?

Muhammen bedeli 6 milyar 652 milyon 259 bin 73 lira olan toplam 6 milyon 887 bin 928 metrekare büyüklüğündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Mersin,Muğla, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van’da bulunan 173 arsa, açık artırmayla satılacak.

dfb

İHALE 29 AĞUSTOS'TA

İstanbul’da da bir rekreasyon alanının kiraya sunulacağı açık artırma, 29 Ağustos’ta 10:30 saatinde yapılacak. Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de teklif verilebilecek.

YÜZDE 25 PEŞİNAT, 48 AY VADE

Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.

Satışa sunulan arsalar arasında Ankara Etimesgut’ta rekreasyon ve konut alanları, Bayburt’ta tarım ve hayvancılık tesis alanları, Diyarbakır’da konut ve ticaret alanları, İstanbul’da konut ve rekreasyon alanları, İzmir’de sanayi depolama alanları ve konut alanları bulunuyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
TOKİ
En Çok Okunan Haberler
Benzine indirim geldi!

Benzine indirim geldi!

Ortalığı karıştıran ‘topuk kanı’ kararı! Sağlık Bakanlığı davaya müdahil oldu

Ortalığı karıştıran ‘topuk kanı’ kararı! Sağlık Bakanlığı davaya müdahil oldu

TOKİ'den arsa fırsatı

TOKİ'den arsa fırsatı

Asgari ücrete zam oranında konuşulan yeni formül tartışma yaratacak: ‘Orta yol hesabı’

Asgari ücrete zam oranında konuşulan yeni formül tartışma yaratacak: ‘Orta yol hesabı’

Günler önce tutuklanmıştı... Yağmur Sarnıç tahliye oldu!

Günler önce tutuklanmıştı... Yağmur Sarnıç tahliye oldu!

2,5 milyon liralık kirayı güç gösterisine çevirdiler

2,5 milyon liralık kirayı güç gösterisine çevirdiler

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Stanley'in en çok satan termoslarında indirim devam ediyor

Stanley'in en çok satan termoslarında indirim devam ediyor

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.