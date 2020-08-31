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TOKİ'den ev alıp satılır mı? TOKİ'den ev alıp satıldığında herhangi bir cezası var mı? TOKİ al-sat yapılır mı?

EMLAK HABERLERİ  | 31.08.2020 15:01 | Son Güncelleme

TOKİ Başkanlığı'nın ilan vererek satışa koyduğu projelerden ev sahibi olmak isteyenler ev aldıktan sonra satışı yapılır mı araştırıyor. TOKİ Başkanlığı'nın ev sahibi yaptığı kişilere verdiği sorumluluklardan birisi de, alınan eğin satılması ile ilgili. TOK'iden ev alan bir kişi evini satabilir mi? TOKİ'den alınan evin satış cezası var mı? TOKİ ev al-sat yapılır mı? İşte güncel TOKİ haberimiz...

TOKİ'den ev alıp satılır mı? TOKİ'den ev alıp satıldığında herhangi bir cezası var mı? TOKİ al-sat yapılır mı?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı ilanlara başvurarak ev sahibi olan vatandaşlardan bir kısmı ödeme güçlüğü ya da çeşitli sebeplerden evini başka birisine satılır mı araştırılıyor. TOKİ özellikle alt gelir gruplarına 1+1 ve 2+1 evler veriyor. Orta gelir grupları ise 3+1 ve 4+1 konutlar veriliyor. Peki TOKİ'den ev alanlar al sat yapabilir mi? TOKİ'den ev devretme işlemi nasıl oluyor?

TOKİ'DEN ÇIKAN EV BAŞKASINA SATILIR MI?

TOKİ Başkanlığı'nın duyurularını takip ederek, şartları sağlayan kişiler ev sahibi olmaya devam ediyor. Açık artırma yöntemi ya da çekiliş yöntemi ile ev sahibi olan vatandaşlar, ödeme güçlüğü çektiklerinde ya da farklı sorunları olduğunda evlerini satma durumunda kalabiliyorlar. TOKİ'den ev alıp satıldığında herhangi bir cezası var mı araştıran yeni ev sahiplerinin yanı sıra TOKİ'den al sat yapılır mı araştıranlar da var. TOKİ ile sözleşme imzalayarak ev sahibi olan vatandaşlar genellikle sözleşmelerinde yazanları okumuyor. TOKİ'den çıkan ev başkasına satılır mı sorusunun cevabı ise sözleşmede belirtilmiş. İşte TOKİ konut sözleşmesinde evi başkasına devretme ile ilgili detaylar;

"Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemezler. Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır."


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