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TOKİ duyurdu: KDV'den muaf, yüzde 35 peşinat, 48 ay vade… 28 ilde 503 arsa açık artırma ile satılıyor

27.06.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 28 ildeki 503 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor. Muhammen bedeli 11 milyar 270 milyon 290 bin 792 lira olan yaklaşık 2 milyon 879 bin 106 metrekare büyüklüğündeki arsalar için açık artırma,18-19 Temmuz'da yapılacak. Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, akaryakıt istasyonu, depolama alanı, sosyal kültürel tesis ve plansız nitelikteki arsalara yüzde 35 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek.

TOKİ duyurdu: KDV'den muaf, yüzde 35 peşinat, 48 ay vade… 28 ilde 503 arsa açık artırma ile satılıyor

Muhammen bedeli 11 milyar 270 milyon 290 bin 792 lira olan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Van'da bulunan yaklaşık 2 milyon 879 bin 106 metrekare büyüklüğündeki 503 arsa açık artırmayla satılacak. Açık artırma, 18 Temmuz Salı ve 19 Temmuz Çarşamba 10.30'da iki ayrı oturum halinde yapılacak.

Oturumlar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çankaya Bilkent Otel'de gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de teklif verilebilecek.

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ARSALAR KDV’DEN MUAF SATILACAK

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 35 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

Satışa sunulacak arsalar arasında Adana'da konut, Ankara'da konut, ticaret, özel sağlık tesis alanı, Antalya'da konut, ticaret ve yol alanları, İzmir'de turizm, sosyal tesis, günübirlik turizm tesis ve konut, İstanbul'da konut, konut dışı kentsel çalışma alanları ve özel sağlık tesis alanları yer alıyor.

Ayrıca Konya'da küçük sanayi tesis alanları ile et vesüt ürünleri entegre tesis alanları, Kocaeli'nde sanayi depolama, Mersin'de plansız arsalar ile Tekirdağ'da konut alanları da satışa sunulacak.


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