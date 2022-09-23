TOKİ indirim kampanyası nedir, kimler başvurabilir? TOKİ indirim kampanyası ne zaman, başvuru şartları neler?

TOKİ destekli sosyal konut projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberleri duyurdu. TOKİ indirim kampanyası ve pek çok detaydan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası indirim kampanyası detayları merak konusu oldu. Vatandaşlar konuya ilişkin arama motorlarında "TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları neler? TOKİ indirim kampanyası ne zaman son, kimler faydalanabilir?" şeklinde aramalar yapıyor. İşet TOKİ indirim kampanyasının detayları...

TOKİ'NİN İNDİRİM KAMPANYASI!

TOKİ'den ev alanların borçlarını kapatmasına yönelik getirilecek olan TOKİ indirim kampanyasının detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

Cumhurbaşanı Erdoğan, "TOKİ'den ev veya iş yeri alıp, geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar ise bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek."şeklinde belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün başlayacak kampanyanın 19 Ekim'e kadar süreceğini söyledi.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANACAK?

TOKİ indirim kampanyasından; geri ödeme taksitlerinin 2021 Haziran aının 30. gününe kadar başlamış olanlar,

Geriye dönük taksit ve emelak vergisi borcu bulunmayanlar yaralanacak.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN?

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 23 Eylül-19 Ekim 2022 tarihleri arasında ilgili bankalara başvuruda bulunabilecek.

SOSYAL KONUT PROJESİNE NE KADAR BAŞVURU YAPILDI?

Sosyal konut projesine ilişkin bir soruya karşılık da Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en geniş, en kapsamlı konut kampanyasını başlatmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Erdoğan, ekim ayı sonuna kadar sürecek başvurulara ilk gün 1 milyon talebin geldiğine, şu anda başvuru sayısının 5 milyona yaklaştığına işaret etti.

