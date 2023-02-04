TOKİ İstanbul kura takvimi merak ediliyor. TOKİ İstanbul’da Esenler, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konut hayata geçirecek. Projede konut sahibi olmak isteyenler ise kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyorlar. Peki, TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ ne zaman? Esenler, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ KURA TAKVİMİ belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul kura takvimi henüz belli olmadı. Ancak 81 ilde yapılacak kura çekilişlerinin daha önce Mart ayında sona ereceği açıklanmıştı. Bu kapsamda kura çekiliş takvimi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi canlı olarak Youtube üzerinden izlenebiliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinde hak sahibi olan isimler tek tek açıklanıyor. TOKİ kura sonuçları ise birgün sonra e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle öğrenebiliyorlar.

4-14 ŞUBAT 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA

TOKİ kura çekimi takvimi 4-14 şubat 2023 tarihleri için güncellendi:

4 Şubat Uşak 1050 konut

5-6 Şubat Kütahya 2 bin 280 konut

7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut

6-13 Şubat İzmir 12 bin 400

11 Şubat Edirne bin 363

12 Şubat Kırklareli bin 189

13-14 Şubat Tekirdağ 3 bin 98

