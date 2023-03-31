TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? 28.340 konut sahibini bulacak

TOKİ İstanbul kura takvimi 2023 arama motorlarında sorgulanıyor. Bilindiği üzere "İlk Evim"de 250 bin kura çekimleri İstanbul ile son bulacak. İstanbul'd yapılması planlanan 50 bin sosyal konutun kura çekimleri 16 Mart'ta Tuzla ile başladı. Ardından Silivri ve Çatalca ilçeleri için gerçekleştirildi. Şimdi gözler Arnavutköy, Başakşehir, Esenler için yapılacak İstanbul TOKİ kura çekilişlerinde. İşte, 2023 TOKİ İstanbul kura takvimi...

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023

TOKİ İstanbul kura takvimi kurum tarafından bir süre önce yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında “İlk Evim” projesinde İstanbul kuraları devam ediyor.

30 Mart'ta hem Çatalca hem de Silivri'deki evlerin kura çekimi yapıldı.

1-19 Nisan tarihlerinde de Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kurası çekilecek.

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENELER TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçeleri için TOKİ İstanbul kura çekilişi 1 Nisan 2023 Cumartesi günü başlayacak.

Bu ilçeler için kura çekilişleri 19 Nisan'da son bulacak.

Kura sonuçları ise e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Sonuçların e-Devlet üzerinden sorgulanması ise bir gün sonra yapılabiliyor.



