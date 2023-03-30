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TOKİ İstanbul kurasında yeni etap! Selimpaşa ve Çatalca kuraları bugün çekiliyor: Tam 740 konut yeni sahiplerine kavuşacak

30.03.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk Evim, İlk İşyerim projesinde İstanbul'a yapılması planlanan 50 bin konuttan Tuzla'ya yapılacak 20 bin 920'sinin kura çekimi tamamlandı. Bugün ise Silivri Selimpaşa, Çatalca İstanbul TOKİ kura çekilişi gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte TOKİ İstanbul kura takvimi 2023...

TOKİ İstanbul kurasında yeni etap! Selimpaşa ve Çatalca kuraları bugün çekiliyor: Tam 740 konut yeni sahiplerine kavuşacak

İlk Evim, İlk İşyerim projesinin İstanbulda yapılacak konutları için ilk kura çekimi Tuzla'da 16 Mart tarihinde başlamıştı. İstanbul'a yapılacak 50 bin konutun Tuzla'ya yapılacak 20 bin 920 adeti ve bin 45 yedek vatandaş için kura çekimleri tamamlandı. 16 Mart tarihinde başlayan ve 29 Mart tarihinde sona eren kura çekimine 475 bin 330 vatandaş katıldı. Tuzla'daki kura çekimlerinin ardından bugün 540 konut için Çatalca'da, 200 konut için Silivri Selimpaşa'da kura çekimleri yapılacak. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'e yapılacak 28 bin 340 konut için ise 1 Nisan ile 19 Nisan tarihleri arasında kura çekimi gerçekleştirilecek.

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TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023

16 - 29 Mart 2023 Tuzla - 20 bin 920 konut
30 Mart 2023 Çatalca - 540 konut
30 Mart 2023 Silivri (Selimpaşa) - 200 konut
1 - 19 Nisan 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler - 28 bin 340 konut

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İSTANBUL İLE KURALAR SONA ERECEK

Çatalca'da 540 ve Selimpaşa'da 200 konut için hak sahibi belirleme kurası 30 Mart'ta Silivri Alibey Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda çekilecek. İstanbul kuralarının tamamlanmasının ardından "İlk Evim" projesi kuraları sona erecek.

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"KURADA ÇIKAN VATANDAŞLARIMIZI TUZLA'DA AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ"

Kura çekimini değerlendiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı "İlk evim, ilk iş yerim projesi kapsamında Türkiye çapında 500 bin konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin iş yerini kapsayan büyük bir projenin İstanbulda yapılacak konutlarının 20 bin 920 adeti Tuzla'da inşa edilecek. İlk kura çekimine de Tuzla'da başlandı. Ayın 16'sında başlayan ve biten kura çekimleri, bin 45 yedek kura çekimi ile tamamlandı. Böylesine muhteşem bir projeye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğumu ve 20 bin 920 vatandaşımızı aileleriyle birlikte Tuzla'ya beklediğimizi, İnşallah projenin bitimi ile beraber Tuzla'da kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Alt yapısı, standartları, donatıları ile muhteşeme bir yaşam standardına sahip olacak bu konutlarla beraber İstanbul'un parlayan yıldızı olarak ortaya çıkmış Tuzlamız çok daha fazla bir boyut kazanacak. Şimdiden kendilerine hoş geldiniz diyorum" dedi.

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"BU ZAMANA KADAR SÖZ VERDİĞİ PROJELER NASIL YAPILDIYSA, ORADAKİ KALICI KONUTLAR DA BİTECEK"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Böylesine dünyada eşi benzer olmayan bir projenin kura çekimine deprem bölgesindeki kalıcı Konut çalışmaları nedeniyle Sayın Bakanımız ve TOKİ başkanımız katılamadı. Sayın Cumhurbaşkanımız verdiği sözle, buradaki ilk evim ilk iş yerim projesinin sözünün tutulması, aynı zamanda deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarının sarılarak kalıcı konutların yapılması, nasıl bu zamana kadar söz verdiği projeler yapıldıysa, aynı şekilde buradaki konutlar, oradaki kalıcı konutlar bitecek şeklinde" konuştu.

"HERKESİ TUZLA'YA YERLEŞMEYE VE YAŞAMAYA DAVET EDİYORUM"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Yapılan Kura çekimleri ile yine söz verilip gerçekleştirileceğini bilen vatandaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın bu projesi için buradaydılar. Bütün kura çekilişleri bitti, İnşallah vatandaşlarımız için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Herkesi Tuzla'ya yerleşmeye, yaşamaya ve yaşam standardı yüksek bir ilçede yaşamaya davet ediyorum" dedi.


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