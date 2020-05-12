TOKİ Mersin kura sonuçları canlı yayında: Mersin’de 2000 konutluk dev TOKİ çekilişi canlı izle!

Mersin’de en büyük TOKİ perojelerinden biri için kura çekilecek. 12 Mayıs itibari ile Mersin’deki 1400 tane 2+1 ve 700 tane 3+1 olmak üzere toplam 2000 konuttan oluşan dev proje için kura çekilişi saat 10.00’da başlıyor. Peki Mersin TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Mersin toplu konu projesi kura çekilişi canlı yayın linki...

MERSİN KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Mersin canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 12.00)

TOKİ Mersin canlı çekiliş canlı - Twitter

MERSİN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Mersin ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 10.00)

