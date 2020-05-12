FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. TOKİ Mersin kura sonuçları canlı yayında: Mersin’de 2000 konutluk dev TOKİ çekilişi canlı izle!

TOKİ Mersin kura sonuçları canlı yayında: Mersin’de 2000 konutluk dev TOKİ çekilişi canlı izle!

EMLAK HABERLERİ  | 12.05.2020 09:50 | Son Güncelleme

TOKİ Mersin projeleri için başvuru yapanların gözü kulağı 700 konutluk dev kura çekilişinde! Bugün Mersin Merkez’de 700 konutluk proje için kura çekilecek. Mersin TOKİ çekilişi online canlı yayın üzerinden izlenebilecek. İşte son zamanların en büyük toplu konut projelerinden biri için yapılacak TOKİ Mersin çekilişi canlı yayın linki...

TOKİ Mersin kura sonuçları canlı yayında: Mersin’de 2000 konutluk dev TOKİ çekilişi canlı izle!

Mersin’de en büyük TOKİ perojelerinden biri için kura çekilecek. 12 Mayıs itibari ile Mersin’deki 1400 tane 2+1 ve 700 tane 3+1 olmak üzere toplam 2000 konuttan oluşan dev proje için kura çekilişi saat 10.00’da başlıyor. Peki Mersin TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Mersin toplu konu projesi kura çekilişi canlı yayın linki...

MERSİN KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Mersin canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 12.00)

TOKİ Mersin canlı çekiliş canlı - Twitter

MERSİN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Mersin ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 10.00)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi
Haziran sonunda başlıyorHaziran sonunda başlıyor
Devletten bir çocuk için 8 bin TL'ye varan destek... Devletten bir çocuk için 8 bin TL'ye varan destek...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Otellere sertifikasyon almaları için 'izolasyon odası' şartı

Otellere sertifikasyon almaları için 'izolasyon odası' şartı

Akaryakıtta indirim bekleyenlere kötü haber

Akaryakıtta indirim bekleyenlere kötü haber

Çok sayıda ürüne ilave gümrük vergisi

Çok sayıda ürüne ilave gümrük vergisi

Bu destekten kimsenin haberi yok ama çocuklar için 330 TL destek veriliyor!

Bu destekten kimsenin haberi yok ama çocuklar için 330 TL destek veriliyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

TOKİ Antalya kura sonuçları canlı yayında: Alanya TOKİ çekilişi canlı izle!

TOKİ Antalya kura sonuçları canlı yayında: Alanya TOKİ çekilişi canlı izle!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

TOKİ Bolu kura sonuçları canlı yayında: Mudurnu Taşkesti TOKİ çekilişi canlı izle!

TOKİ Bolu kura sonuçları canlı yayında: Mudurnu Taşkesti TOKİ çekilişi canlı izle!

TOKİ Hatay kura sonuçları canlı yayında

TOKİ Hatay kura sonuçları canlı yayında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOKİ Antalya Merkez kura sonuçları isim listesi belli oldu!

TOKİ Antalya Merkez kura sonuçları isim listesi belli oldu!

Bakan Kurum duyurdu! 5 ilde 8 bin 900 sosyal konut sahiplerini bulacak

Haziran sonunda başlıyor

TOKİ Isparta kura sonuçları canlı yayında: Çünür’de 700 evlik dev TOKİ çekilişi canlı izle!

Çünür’de 700 evlik dev TOKİ çekilişi canlı yayında!

TOKİ Antalya kura sonuçları canlı yayında: Alanya TOKİ çekilişi canlı izle!

TOKİ Antalya kura sonuçları canlı yayında: Alanya TOKİ çekilişi canlı izle!

Koronavirüs sonrası Şile ve Tuzla'da kiralık villa tarzı evlere talep yüksek

Koronavirüs sonrası talep patladı, iki katı ücret veren bile var

TOKİ Balıkesir kura sonuçları canlı yayında: Balya TOKİ çekilişi canlı izle!

Balıkesir Balya kura sonuçları canlı yayında!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.