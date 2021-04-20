FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. TOKİ'nin indirim kampanyasına nasıl başvuru yapılır? TOKİ’den indirim kampanyası imkânı 

TOKİ'nin indirim kampanyasına nasıl başvuru yapılır? TOKİ’den indirim kampanyası imkânı 

20.04.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ tarafından satışları 2019 yılı sonuna dek yapılmış ve geri ödeme taksitleri, en geç 2019 yılı bitiminden itibaren başlayan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen iş yeri ve konut alıcıları için her sene gerçekleştirilen yüzde 20 indirim kampanyası, bu sene de 21 Nisan itibarıyla başlıyor.

TOKİ'nin indirim kampanyasına nasıl başvuru yapılır? TOKİ’den indirim kampanyası imkânı 

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, iş yeri ve konut alıcılarından gelen yoğun talebin ardından geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her sene uygulanan indirim kampanyası bu sene de yapılacak. Yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da faydalanabilecek.

TOKİ’NİN İNDİRİM KAMPANYASI İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

Borcun hepsini kapatamayacaklar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak kaydıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından yararlanabilecek.

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında ilgili bankaya başvuru yapabilecek.

Bu tarihin ardından yapılacak borç kapatmalarında, söz konusu indirim oranından faydalanılması mümkün olmayacak.

İndirim uygulaması dâhilinde alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihinden itibaren TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun olmaması şartı da aranıyor.

Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2019 yılı sonuna dek yapılmış ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 yılı sonundan itibaren başlayan iş yeri ve konut alıcıları faydalanabilecek.

Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Emlak ticaretinde yeni dönem! Emlak ticaretinde yeni dönem!
Ceviz yetiştiriciliği için devlet desteği var mı?Ceviz yetiştiriciliği için devlet desteği var mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kısmi kapanma ne kadar etkili oldu?

Kısmi kapanma ne kadar etkili oldu?

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Kripto para piyasasında son gelişmeler

Kripto para piyasasında son gelişmeler

Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi

Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi

1 Eylül'e kadar destek süresi uzatıldı!

1 Eylül'e kadar destek süresi uzatıldı!

Yargıtay'dan kritik tebligat kararı!

Yargıtay'dan kritik tebligat kararı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İmzalar atıldı! 83 yıl sonra değişim başlıyor

İmzalar atıldı! 83 yıl sonra değişim başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

TCMB'dan kripto para açıklaması!

TCMB'dan kripto para açıklaması!

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.