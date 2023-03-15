TOKİ TUZLA KURA ÇEKİM TARİHİ 2023: İstanbul TOKİ Tuzla kura çekimi ne zaman, saat kaçta? KURA SONUÇLARI ve İSİM LİSTESİ açıklandı mı?

TOKİ Tuzla kura tarihleri merak konusu oldu. Bu ilçemizin yanı sıra Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Silivri'de yapılması planlanan konutlara ilişkin kura çekimi için de geri sayım sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamada bulundu. İşte, TOKİ Tuzla kura çekimi tarihi ve saati...

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Tuzla kura çekimi 16 Mart 2023 Perşembe günü yapılacak.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİM TARİHİ

16 başlayacak kura çekimi 29 Mart 2023'te Tuzla için sona erecek ve 20 bin 920 konut sahibini bulacak.

TOKİ İstanbul kura çekimi için daha önceden açıklamada bulunan Bakan Kurum "50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul'un Avrupa Yakası'da inşa edilecek 28 bin 3440 konut için kura çekilişleri kamuoyuna duyuruldu. Buna göre, Başakşehir ve Arnavutköy'de kura çekilişi 1 Nisan Cumartesi - 19 Nisan Çarşamba tarihleri arasında yapılacak.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİM TARİHLERİ 2023

TOKİ İstanbul kura tarihleri:

"16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut"

