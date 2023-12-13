TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 13 ARALIK 2023! 5750 konut TOKİ tuzla kura sonuçları açıklandı mı? 2+1 ve 3+1 kura çekimi sonuçları

TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi 13 Aralık 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TOKİ Tuzla kura sonuçları, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak sorgulanabilecek. 2+1 konutlar için TOKİ kura çekimi bugün yapıldı. 3+1 konutlar için gözler yarın gerçekleştirilecek çekilişte olacak. TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
TOKİ Tuzla kura sonuçları 2+1 konutlar için bugün belli oldu.
3+1 konutlar için çekiliş yarın saat 10.00'da gerçekleştirilecek.
TOKİ Tuzla kura çekimi saat 10:00'da Youtube üzerinden yayımlanacak.
Tuzla kura sonuçları, e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlar genellikler kura çekiminin tamamlanmasının ardından 1 gün sonra sistemde erişime açılıyor.
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