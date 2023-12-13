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  4. TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 13 ARALIK 2023! 5750 konut TOKİ tuzla kura sonuçları açıklandı mı? 2+1 ve 3+1 kura çekimi sonuçları

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 13 ARALIK 2023! 5750 konut TOKİ tuzla kura sonuçları açıklandı mı? 2+1 ve 3+1 kura çekimi sonuçları

13.12.2023 14:04 | Son Güncelleme:
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TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi, 5750 konutun hak sahibi belirlendiği çekilişin ardından merak konusu oldu. 2+1 konutlar için kura çekimi yapıldı, 3+1 konutların kura çekimi ise yarın saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Peki, 31 Aralık 2023 TOKİ Tuzla kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte 13 Aralık 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişe dair detaylar ve TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 13 ARALIK 2023! 5750 konut TOKİ tuzla kura sonuçları açıklandı mı? 2+1 ve 3+1 kura çekimi sonuçları

TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi 13 Aralık 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TOKİ Tuzla kura sonuçları, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak sorgulanabilecek. 2+1 konutlar için TOKİ kura çekimi bugün yapıldı. 3+1 konutlar için gözler yarın gerçekleştirilecek çekilişte olacak. TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

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TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? (13 ARALIK 2023)

TOKİ Tuzla kura sonuçları 2+1 konutlar için bugün belli oldu.

3+1 konutlar için çekiliş yarın saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

TOKİ Tuzla kura çekimi saat 10:00'da Youtube üzerinden yayımlanacak.

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TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Tuzla kura sonuçları, e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlar genellikler kura çekiminin tamamlanmasının ardından 1 gün sonra sistemde erişime açılıyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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