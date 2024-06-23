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Türkiye zamda Avrupa'nın zirvesinde! İkinci sıradaki ülkeyi de 10’a katladı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.06.2024 11:49
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Türkiye'de kira artışında yüzde 25 sınırının kalkmasına günler kala dikkat çeken bir araştırma sonucu yayımlandı. Araştırmaya göre Türkiye kira artışında Avrupa'nın zirvesinde yer alırken kendisini ikinci sırada takip eden Macaristan'ı ise 10'a katladı. Kiracılar ev sahiplerinin yüzde 25 zam sınırını uygulamamasından ve fahiş kiralardan şikayetçi.

Türkiye zamda Avrupa'nın zirvesinde! İkinci sıradaki ülkeyi de 10’a katladı!

Ev sahipleri ve kiracılarını ilgilendiren kritik tarihte geri sayım başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sinyali verdi, 1 Temmuz itibarıyla kira artışındaki yüzde 25 sınırı kaldırılıyor. Yüzde 25 sınırının kaldırılmasının ardından kira artışları yıllık enflasyon baz alınarak yapılacak. Temmuzda zam oranının ise yüzde 60'ı bulması bekleniyor. Kira artışları Türkiye'de gündemdeyken Avrupa İstatistik Ofisi de önemli bir araştırma sonucunu paylaştı. Araştırmaya göre yüzde 25 kira artış sınırı olan Türkiye'de kira artışları yüzde 125.10 oldu. Türkiye bu oranla AB zirvesine yerleşti.

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1 TEMMUZ'DA SONA ERİYOR

Kira ücretlerine 8 Haziran 2022’de getirilen yüzde 25’lik tavan uygulaması 1 Temmuz'da sona erecek. Uygulamanın devam edip etmeyeceği konusunda ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu yönde bir çalışma yok. Zaten o düzenleme bir süreliğine yapılmıştı" demişti.

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TÜRKİYE ZAMDA ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMADI

Türkiye zamda zirveyi kimseye bırakmadı. Kira artışında ikinci sıradakini 10'a katladı. Avrupa'da ikinci oldu. Avrupa İstatistik Ofisi Mayıs 2023- Mayıs 2024 döneminde AB ülkeleri ve aday ülkeleri arasında yıllık konut kira artışını araştırdı.

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Now TV'de yer alan habere göre, en yüksek oran Türkiye'de. Hükümetin getirdiği yüzde 25 zam sınırına rağmen kira artışı yüzde 125,10 oldu. Bu oranla Türkiye zirvede yer aldı.

EN YAKIN RAKİBİNİ 10'A KATLADI

Türkiye'yi yüzde 12,80 oranla Macaristan izledi. Türkiye, Avrupa'da en yakın rakibini 10'a katladı.

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Kira artışlarında uygulanan yüzde 25 zam sınırı da 1 Temmuz itibarıyla kalkıyor. Ev sahibi ve kiracı bir kez daha karşı karşıya gelecek. Düzenleme kaldırıldığında kira zamları yıllık enflasyon üzerinden hesaplanacak.


Express


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Anahtar Kelimeler:
Macaristan Türkiye Avrupa kira artışı
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