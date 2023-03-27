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TOKİ Tuzla kura çekilişi CANLI İZLE! 27 Mart 2023 TUZLA TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI isim listesi açıklandı mı? e-Devlet sonuç sorgulama ekranı

27.03.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla TOKİ çekiliş sonuçları isim listesi 27 Mart 2023 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi kurumun YouTube kanalında canlı olarak ekrana gelen kura çekimi nedeniyle yaptıkları araştırmalara hız verdi. Tuzla 2+1 ve 3+1 TOKİ konutları için kura çekimleri 29 Mart Çarşamba günü sona erecek. Peki, 27 Mart 2023 Tuzla TOKİ çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte, TOKİ Tuzla kura çekilişi canlı izleme ekranı...

TOKİ Tuzla kura çekilişi CANLI İZLE! 27 Mart 2023 TUZLA TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI isim listesi açıklandı mı? e-Devlet sonuç sorgulama ekranı

Tuzla TOKİ çekiliş sonuçları isim listesi günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Kura çekimi bugün de Viaport Marina Tuzla Belediyesi etkinlik çadırında yapılıyor. 29 Mart'ta TOKİ Tuzla çekilişlerinin sona ermesiyle beraber, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Silivri için çekilişler yapılmaya başlanacak. İşte, TOKİ Tuzla kura çekilişi canlı izleme ekranı ve detaylar...

TULZA TOKİ 2

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TUZLA TOKİ 3

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Tuzla TOKİ kura sonuçları çekilişin ardından kurumun web sitesinde açıklanıyor.

TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün oluyor.

TUZLA TOKİ 1

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI EKRANI

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİM TARİHLERİ 2023

TOKİ İstanbul kura tarihleri:

"16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut"

TUZLA TOKİ 5

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toki kura sonuçları

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