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TUZLA TOKİ kura çekimi sonuçları CANLI İZLE! 23 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? e-devlet ekranı!

23.03.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla TOKİ kura çekimi sonuçları 23 Mart 2023 Perşembe günü kurumun YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek. Çekiliş noter huzurunda Viaport Marina Tuzla Belediyesi etkinlik çadırında gerçekleştirilecek. 29 Mart'ta bu ilçe için sona erecek olan çekilişin ardından Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Silivri için çekilişler gerçekleştirilecek. Peki, 23 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte, TOKİ kura çekimi sonuçları canlı izleme ekranı...

TUZLA TOKİ kura çekimi sonuçları CANLI İZLE! 23 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? e-devlet ekranı!

Tuzla TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi, YouTube'daki canlı yayın sonrası e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Tuzla TOKİ kura çekimi sonuçları canlı takibi kurumun YouTube kanalından da yapılabilecek. İşte, TOKİ kura çekimi sonuçları canlı izleme ekranı...

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TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TUZLA TOKİ 1

TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tuzla TOKİ kura çekimi saat 10.00'da Tuzla Viaport Marina Tuzla Belediyesi etkinlik çadırında yapılacak.

Tuzla TOKİ kura çekimi 29 Mart 2023'te son bulacak.

TUZLA TOKİ 3

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİM TARİHLERİ 2023

TOKİ İstanbul kura tarihleri:

"16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut"

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TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Tuzla TOKİ kura sonuçları çekilişin ardından kurumun web sitesinde açıklanıyor.

TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün oluyor.

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI EKRANI

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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