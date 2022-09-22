Ucuz konut projesinde herkes onu merak ediyordu! TOKİ sosyal medyadan duyurdu! Taksit artışları...

Son dakika: TOKİ önderliğinde başlatılan sosyal konut projesinde taksit ödemelerinin memur maaş zammına endeksli olduğu ve yılda iki kez zamlanacağı gündem olmuştu. Vatandaşlar bu artışın ne kadar olacağını ise merak ediyor. İşte TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin taksit ödemeleriyle ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruda bulunabilmek için hane halkı gelirinin İstanbul için net 18 bin, diğer şehirlerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek ve hane halkı geliri başvurucunun kendisi, eşi ve velayetleri altındaki 18 yaş altı çocuklarının toplam geliri dikkate alınarak hesaplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı proje kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin iş yeri yapılacak. Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konut, 2 yıl içinde tamamlanacak.

Başvurular "şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 5 kategoride kabul edilecek.

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSUNA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR

1- Vatandaşın konutunu iade etmek istemesi halinde süreç ne şekilde ilerleyecek?

-İade etme hakkı bulunmakta olup, banka nezdinde imzalanan satış sözleşmesi hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

2- 250.000 Konut projesinde asil hak sahibi olup, çıkan konutu istemeyenler için başvuru bedel iade süresi nedir?

-İlgili projedeki sözleşme imzalama süresinin bitimini müteakiben başvuru iade işlemleri yapılacaktır.

3- Konut değiştirme (becayiş) imkanı var mı?

-Sözleşme imzalama aşamasında vardır.

4- Taksit ödemeleri sabit mi olacak?

-Taksit ödemeleri her altı ayda bir olmak üzere Memur Maaş Artış oranı ile (İdarece belirlenen) oran dahilinde artışa uğrayacaktır.



