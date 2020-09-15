Yılbaşından bu yana 300 binin üzerinde birinci el konut satıldı

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, haziran ve temmuz aylarındaki konut kampanyasından sonra kredi oranlarında bir miktar yukarı doğru hareket gözlendiğini anımsattı.

Elmas, "Faiz oranı yüzde 0,99 seviyesinde kaldığı sürece bir miktar ivme kaybedilse bile satışların devam edeceğini öngörüyorduk. Açıklanan ağustos konut satış istatistikleri, beklentimizde haklı olduğumuzu gösterdi. Haziran ve temmuz aylarında düşük faiz ortamı ve kampanyalarla tarihi rekorlar kıran konut satışları ağustos ayında yıllık bazda yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 adet olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

İpotekli satışların geçen yıla göre yüzde 122,6 artışla 76 bin 19 olduğunu aktaran Elmas, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payının ise yüzde 44,6 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

'SON 3 AYDA 600 BİN KONUT SATILDI'

Altan Elmas, yılbaşından bu yana satılan birinci el konutların 300 binin üzerinde olduğunu belirterek, "Bu aynı zamanda ciddi bir stok erimesidir. Birinci eldeki stokların eridiğini, ikinci elde de stokların hızla azaldığını görüyoruz. 3 ayda 600 bin konut satıldı. Geçmiş dönemlere bakıldığında 3 ayda böyle bir satış grafiğinin olmadığını görebiliyoruz. Birikmiş talepten öte bir satış var." değerlendirmesinde bulundu.