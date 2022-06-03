Yöntemleri bir türlü tükenmiyor! Konut kiraları için düzenleme geldi ilanlar silindi: Yeni mecra Facebook ve Twitter…

Konut alım-satım sitelerine, mal ve hizmetlerin alım-satımı ve kiralanmasına yönelik bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) sürekli bildirme zorunluluğu getirilmiş ve karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yeni düzenleme kapsamında ilan sitelerinde yer alan tüm bilgiler 1 aylık periyotlarla Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilecek. Böylece sahte ilan vererek gayrimenkul piyasasında spekülatif amaçlı fiyat artışlarının engellenmesi, aynı zamanda vergi kaçağının en aza indirilmesi ve piyasanın şeffaflaştırılması amaçlanıyor.

Düzenleme piyasada da etkisini hızlı gösterdi. Düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlandığı ilk günde ilan sitelerinde kaldırılan ilan sayısı 2’ye katlanırken, silinen ilanların devamında da artarak sürdüğü belirtiliyor. Sistemin konutlarda oluşan köpük fiyatları bir nebze olsa da düşüreceği, ancak arz eksikliğinden dolayı enflasyon oranında artışların ise süreceği ifade ediliyor. Bununla birlikte sektör firmaları, silinen ilanların Facebook ve Twitter gibi denetlenemeyen sosyal medya alanlarına ya da online olmayan platformlara kaymasından endişeli.

“FİYATLARI YÜKSELTİR”

Dünya’da yer alan haberde denetimlerin emlak ofislerinde ve mal sahiplerinde olacağı ifade edilirken, uygulama ile kayıtdışılığın önüne geçilerek vergi kaybının da önüne geçileceği kaydedildi. İlan sayısının çokluğu nedeniyle denetimlerin zor olacağı belirtilirken sektör temsilcilerinden önemli bir uyarı geldi.

Uygulamanın fiyatlar üzerindeki etkisi hakkında da konuşan TURYAP Genel Müdürü Kemal Karadağ “Bence fiyatları çıkarır. Çünkü uygulama en çok mülk sahiplerini etkileyecek. Çünkü tapu harcının bir kısmını mülk sahibi de ödüyor. Ayrıca bir konut 5 yıl içinde satıldığında oluşan değer artışından dolayı mülk sahibi emlak kazanç vergisi ödüyor. Dolayısıyla değer ne kadar düşükse o kadar az ödüyor. Şimdi gerçek fiyatlar olunca mülk sahibi bu farkı birinden çıkarmak zorunda kalacaktır. Genele yayılmasa da bu tarz artışları da duyacağız. Bu nedenle kısa vadede fiyatları yükselteceğini düşünüyorum” dedi.

İLAN SİTELERİNDEN SOSYAL MEDYAYA KAYACAK

Düzenleme ile birlikte online emlak sitelerinde günlük kapanan ilan sayısının iki katına çıktığını söyleyen Zingat.com Satış Direktörü Eser Karaismailoğlu ise, kararın kısa vadede ilan sayısının yüzde 20 azalmasına neden olacağını, bu ilanların sosyal medya kurumlarına alanlarına kayacağını söyledi. Düzenlemenin fiyatları kontrol altına alacağını öngördüklerini aktaran Karaismailoğlu, “Fiyatlar orta ve uzun vadede aşağı yönlü hareket edebilir. Talebin daraldığı bir ortamda fiyatlar yukarda kalıyorsa zaten iner. Arzda derinleşme olmadıkça kısa vadede fiyat artışı öngörmüyoruz” diye konuştu.



