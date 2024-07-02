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Yüzde 25 kira sınırının bittiği gün başladılar! ‘15 değil 20 bin TL yapalım…’ Ahlaksız teklifi bir de böyle savundu, inceleme başlatıldı

02.07.2024 13:12
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Ankara'da internete koyduğu ilanla evini 15 bin 850 TL'ye kiraya vermek isteyen S.K (59), kendisine ulaşan emlakçının 'Evini 20 bin liraya kiraya verebilirim' teklifini, 'Sizin gibiler yüzünden ev kiraları tavan yaptı' diyerek reddetti. S.K., emlakçı ile yazışmalarını sosyal medyada paylaşıp, Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulundu. Bakanlık tarafından konut ilan fiyatlarında fahiş artış yaptığı belirlenen 889 emlak işletmesine 88 milyon 900 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Yüzde 25 kira sınırının bittiği gün başladılar! ‘15 değil 20 bin TL yapalım…’ Ahlaksız teklifi bir de böyle savundu, inceleme başlatıldı

Ankara'da daha önce emlak işi yapan S.K., evini internetteki ilan sitesi aracılığıyla 15 bin 850 TL'ye kiraya vermek istedi. S.K.'ye ulaşıp mesaj gönderen emlakçı, 'Evini 20 bin liraya kiraya verebilirim' teklifinde bulundu.

"VİCDANINIZI RAHATSIZ ETMİYOR MU?"

Ev sahibi S.K. 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sizin bu kiraları yükseltme çabanız vicdanınızı rahatsız etmiyor mu? Benim 15 bin 850 lira istediğim kirayı siz nasıl 20 bin liraya çıkarabiliyorsunuz? Sizin gibi emlakçılar yüzünden kiralar tavan yaptı' yazarak, tepki gösterdi. Ev sahibi emlakçı ile yazışmalarını da sosyal medyada paylaştı, ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Ankara Tüm Emlakçılar Odası'na şikayette bulundu. Yaşadıklarını anlatan ev sahibi S.K., daha önce kendisinin de emlak işi ile uğraştığını belirterek şunları söyledi:

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"Ben bir kiralık daire ilanı verdim. İlana 16 bin lira civarında bir fiyat yazdım. Bir emlakçı arkadaş bana ulaştı, 'Dairenizi 20 bin liraya kiraya verebilirim, memur kefili var, kendileri de memur' dedi. Ben de kendisini yanıtladım; 'Neden böyle bir şey yapmak istiyorsunuz, ben 16 bin liraya razıyken siz neden 20 bin lira rakam belirttiniz?' dedim. Kendisine bunun piyasayı yükseltmek olduğunu ve örnek olacağını söyledim. Ben diğer emlakçıları tenzih ediyorum. Tüm emlakçılar elbette bu şekilde değildir. Belki o emlakçının kimliği belli olsa, dürüst çalışan emlakçılar da buna tepki gösterir. Belki acemidir, belki fevri davrandı, bilemiyorum ama bu şekilde davranmanın sonucunda fiyatların yükseldiğini düşünüyorum."

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EMLAKÇILAR ODASINDAN İNCELEME

Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, emlakçı ile ilgili inceleme başlattıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İlanı ben de gördüm, takip ediyorum. Ev sahibine mesaj atıp fiyatı yükseltmek istemiş. Emlak danışmanları fiyatın belirleyen tarafı değildir. Böyle kendisini bilmeyen, yaptığı işi bilmeyen kişileri görerek bizim meslektaşlarımızı aynı kefeye koymak yanlış olur. Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde de bu tarz insanlar mutlaka çıkacaktır. İlk çıktığı zaman müdahalemizi yapıyoruz. 16 bin liralık bir evi bir emlakçının '20 bin TL’ye veririz' demesinin kabul edilebilir bir yönü yok. Bu noktada emlak danışmanı bize kayıtlıysa gerekli yasal işlemlerini yapacağız, eğer bize kayıtlı değilse de zaten ilgili kurumlara resmi başvurularını başlatacağız. 'Emlak danışmanıyım' diyen vatandaşın, bu çıkışı, böyle bir pazarlama statüsü vatandaşı etkiler mi? Bence çok etkilemez. Ancak art niyetli, zaten malının ederini yükseltmek isteyen fakat böyle bir pozisyon bekleyen insanları etkiler."

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BAKANLIK: GEREKİRSE İLAVE TEDBİR ALIRIZ

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; satılık ve kiralık konut ilan fiyatlarında fahiş artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketici mağduriyetine sebep olduğu belirlenen 889 emlak işletmesine toplam 88 milyon 900 bin TL idari para cezası uygulandı.

81 ilde ticaret il müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimlerde geçen yıl ayrıca bin 201 emlak işletmesine çeşitli eksiklikler nedeniyle 91 milyon 207 bin 655, bu yıl ise şimdiye kadar 353 emlak işletmesine 27 milyon 103 bin 27 lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık olarak, manipülatif fiyat artışlarına yol açan ve vatandaşımızın güncel ekonomik konjonktür kaynaklı yaşadığı zorlukların suistimal edilmesine sebebiyet veren ve ilan platformlarından temin ettiğimiz konut ilanlarına yönelik inceleme ve denetimlerimiz 81 ilimizde ticaret il müdürlüklerimiz aracılığıyla devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak gerek piyasanın adil, rekabetçi ve istikrarlı şekilde işlemesini sağlamak gerekse manipülatif fiyat artışlarının piyasada yarattığı olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla emlak sektörüne yönelik denetimlerimiz önümüzdeki günlerde de hız kesmeden devam edecek olup, ihtiyaç duyulması halinde sektöre yönelik bakanlığımızca ilave tedbirlerin alınmasında herhangi bir tereddüt duyulmayacaktır" denildi.
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Express


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