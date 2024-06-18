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Yüzde 25’ten yüzde 60’a 1 günde geçecekler! 1 Temmuz’da kaldıkları yerden devam… Yüksek zam talebi şimdiden başladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
18.06.2024 07:19
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Kiracı ve ev sahipleri dikkat! 1 Temmuz sonrası yüzde 25 kira sınırlaması uygulamasına son verilecekti. Kritik tarihe günler kala ev sahiplerinden hiç de şaşırtmayan zam talepleri gelmeye başladı. Sektör temsilcileri, ev sahiplerinin kiracıları altışar aylık iki ayrı kontrat yapmaya zorladığını dile getiriyor. Kira zammında ise Temmuz ayında en az yüzde 60’lık artış yaşanabileceğini kaydediyorlar.

Yüzde 25’ten yüzde 60’a 1 günde geçecekler! 1 Temmuz’da kaldıkları yerden devam… Yüksek zam talebi şimdiden başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in iki yıldır süren kira zamlarındaki yüzde 25 sınırının dezenflasyon ortamına girilmeye başlaması sebebiyle bu yıldan itibaren kalkabileceğini bildirmesi sonrası zam oranlarının 2024 Temmuz ayından itibaren enflasyona göre belirlenmesi sistemi devreye girecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Temmuz ayının enflasyon oranının ise yüzde 60’lar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Ev sahipleri ise mevcut enflasyon oranını az buluyor. Ancak kira sözleşmelerinde yıllık enflasyonun baz alınması gerektiğini belirten hukukçular “Bunun üzerinde bir talepte kiracıya mahkeme yolu açıktır” uyarısı yapıyor.

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TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI NE OLACAK?

Ev sahiplerinin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı yüzde 60’ları az bulduğunu söyleyen emlak sektörü temsilcilerinden Ersin Çetin, “Zaten piyasada bu oranlara uyanların sayısı oldukça azdı. Ara bulucuya dahi gidilse iki taraf ortalama yüzde 50-60’da buluşuyordu. Karşılıklı iyi niyetli yapılan zamlarda da ortalama oran yüzde 70-80’ler bandındaydı. Şimdi Temmuz sonrası ev sahipleri, sanki serbest piyasaya geçilecekmiş gibi davranıyorlar. Ve yüksek zam talepleri gelmeye başladı. Ancak sınır kalksa bile yapılan zam, yıllık enflasyon oranında olacak. Bu da ortalama yüzde 60’a tekabül edecek. Bunun üstündeki zam yasal değil. Bu sebeple kiracının ev sahibini dava etme hakkı var. Yani zam sınırı kalktı; ama ucu açık değil. Bu yüzden kiracıya çık baskısı yapılıyor” diye konuştu.

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6 AYLIK KONTRAT İMZALAMAK İSTİYORLAR

Bazı ev sahiplerinin tahminî yüzde 60’ları bulan rakama razı olduğunu dile getiren Çetin “Şimdi de yüzde 60’a takılmamak için 6 aylık kısa dönem kontrat imzalatmak isteniyor. Bu da yılda çift zam demek. Temmuzda girdiniz, ocak ayına kadar ödediniz. Ocakta yeni fiyattan temmuza kadar bir sözleşme daha yapılıyor. Aslında bu yasal değil; ancak bu şartlarla ev verenler var. Ev sahipleri sanki iki yılın acısını çıkarır gibi davranıyor” ifadelerine yer verdi.

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KİRACIYA DAVA YOLU AÇIK

Hukukçular, temmuzdan sonra kira zam oranlarında serbest piyasanın değil “enflasyon oranı”nın belirleyici olacağını bildiriyor. Avukat Sibel Aslan “Zam sınırı kalkıyor diye kiracılar tüm haklarını kaybetti diye bir durum yok. Enflasyonun üstünde zam için dava yolu açık. Yine yüzde 25 zam sınırında olduğu gibi enflasyon rakamı artışı belirleyecek. Anlaşamama durumunda ise ara bulucular devreye girecek” dedi.

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5 YILLIK KİRACILAR İÇİN EMSAL KARAR ÇIKABİLİR

Beş yıllık kiracılar için durumun biraz daha farklı olduğunu ifade eden Aslan “Burada da yeni değerleme ortaya çıkıyor. Şayet kiracı beş yıl ve üstünde aynı evde oturuyorsa ev sahibi emsal fiyat belirleyebilir. Yine ara bulucularla ortak bir fiyat biçiliyor” dedi.


Express


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kira zammı
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