Akaryakıta indirim var mı? Petrol fiyatları düşünce gözler tabelaya çevrildi, o uyarı geldi...

Geçtiğimiz hafta 64,95 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, bu hafta en yüksek 65,45 dolar seviyesini test etti. Ardından tekrar düşüşe geçen fiyatlar, haftanın son işlem gününde 62,95 doları test etti ve son 3 haftanın dibini gördü. Haftalık bazda %3’e yakın gerileyen fiyatlar, sabah saatlerinde 63,10 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

PETROL FİYATLARINDA BASKI OLUŞTURDU

Petrol fiyatlarının gerilemesinin nedeni olarak ABD'den gelen haberler etki oldu. ABD ekonomisinin ilk çeyrekte %0,2 küçülmesi, FED tutanaklarında faiz indirimi için ‘bekle-gör’ konumuna işaret edilmesi ve ticaret mahkemesi tarafından iptal edilen tarifelere temyizde “devam” kararı çıkması; büyüme endişelerini artırarak petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

GÖZLER OPEC+ GRUBU'NDA

Aynı zamanda yarın gerçekleştirilecek olan OPEC+ Grubu'da heyecanla bekleniyor. Grubun, mayıs ve haziranda olduğu gibi temmuz ayında da arz artışına gideceği yönünde beklentilerin ağırlık kazanması, petrol fiyatlarını etkiledi. Gelen haberlere göre temmuzda 400 bin-600 bin varil arası üretim artışı planlanıyor. Bu plan, arz endişelerini artırıyor.



2 HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRECEK

Jeopolitik riskler de azalmaya başladı. İsrail, ABD’nin sunduğu “Gazze’de ateşkes” önerisini kabul etti. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Ukrayna tarafına yeni müzakereyi 2 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini belirterek, barışla ilgilenen herkesin sürece destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.



AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?

Petrol fiyatlarında bu hafta yaşanan düşüşün ardından iç piyasada da dikkatler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. İstanbul Avrupa yakasındaki fiyatlara göre benzinin litre fiyatı son olarak 17 Mayıs’ta 46,84 TL’ye ve motorinin litresi de 46,11 TL’ye yükseldi.

Sektör temsilcileri, petroldeki düşüşe karşılık dolarda bu hafta %0,75 civarında bir artış yaşandığına işaret ederek, akaryakıtta muhtemel indirimlerin “sınırlı” olabileceğinin sinyalini verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi