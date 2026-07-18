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Altında 10 bin TL senaryosu kapandı! Gram altın...

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş devam ederken, yatırımcılar için dikkat çeken bir açıklama geldi. 10 bin TL senaryosunun yıl sonu için kapandığı aktarılırken gram altın için yıl sonu hedef fiyatlar paylaşıldı. İşte altında yaşanması beklenen gelişmeler...

Altında 10 bin TL senaryosu kapandı! Gram altın...
Recep Demircan

Son dönemde öne çıkan yatırım araçlarından biri olan altında düşüş sürüyor. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi. Altında yönü belirleyecek iki temel unsuru açıklayan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın yatırımcıları için kritik seviyeleri açıkladı.

"ALTININ EN BÜYÜK RAKİBİ FAİZ"

Eryılmaz'a göre altının düşüşünü durduracak ya da yeniden yükselişe geçirecek en önemli unsur, çatışmaların nasıl şekilleneceği olacak:

"Altının düşmeye devam edip etmeyeceğini belirleyecek ana unsur tamamen savaşın ya da çatışmanın nasıl devam edeceği. Gerçekten masa devrildi mi, artık anlaşma ihtimali kalmadı mı, yoksa yeniden diplomasi mi devreye girecek? Bunun cevabı altının yönünü belirleyecek. Eğer böyle olursa ki petrol fiyatları burada asıl barometre. Petrol fiyatlarının çatışmaya nasıl cevap verdiği çok kritik. Petrol yükseldikçe üretim maliyetleri artıyor, bu da enflasyonu yukarı taşıyor. Enflasyon yükseldiğinde merkez bankaları faiz indiremiyor, hatta artırmak zorunda kalabiliyor. Altının en büyük rakibi faiz olduğu için bu süreç altın üzerinde baskı oluşturuyor"

Altında 10 bin TL senaryosu kapandı! Gram altın... 1

Eryılmaz, altındaki geri çekilmenin yalnızca jeopolitik gelişmelerden kaynaklanmadığını belirterek teknik görünümün de bozulduğunu ifade etti.

Belirli destek seviyelerinin altına inilmesiyle satış baskısının hızlandığını söyleyen Eryılmaz, yatırımcı psikolojisinin de fiyatları aşağı çektiğini kaydetti:

"Teknik olarak önemli seviyelerin altına indik. Böyle dönemlerde kötü haberlerle birlikte satışlar daha da hızlanır. Bunun yanında yatırımcıların güvenli liman olarak dolara yönelmesi, küresel piyasalarda zarar eden yatırımcıların nakit oluşturmak için altın satması ve psikolojik satışlar da düşüşü hızlandırıyor"

"10 BİN TL SENARYOSU UZAK"

8.000 TL seviyelerinden altın alan yatırımcıların durumuna değinen Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, düşüş trendinin kırılması için petrol fiyatlarının yeniden 70-80 dolar bandına çekilmesi gerektiğini ifade etti. Petrolün 80 doların üzerinde kalması durumunda altındaki düşüşün süreceğini belirten Eryılmaz, gram altında 5 bin 970 TL, ons altında ise 3 bin 950 dolar seviyelerinin kritik birer eşik olduğunu, bu seviyelerin altındaki kapanışlarda satışların daha da derinleşebileceğini vurguladı.

Savaşın yakın vadede bitmesi ve masanın tekrar kurulması durumunda oluşabilecek en iyi senaryoyu da paylaşan Eryılmaz, "Böyle bir durumda ons altında 4 bin 600 - 4 bin 800 dolar arasını, gram altında ise 7 bin 500 - 8 bin TL civarını görebiliriz. Bu en iyi senaryo. Bir zamanlar yıl sonu için konuşulan 10 bin TL'li rakamlar artık uzak, olsa olsa en fazla bu seviyeler bulunur." diyerek beklentilerin düşürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Altında 10 bin TL senaryosu kapandı! Gram altın... 2

"ALTIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURMAYA DEVAM EDECEK"

Temmuz ayının son haftasında açıklanacak olan TCMB ve FED faiz kararlarına da değinen Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, her iki bankadan da faiz indirimi beklemediğini, bu durumun altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini söyledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 37'de sabit tutmasını beklediğini ifade eden Eryılmaz, piyasa faizinin yüzde 40 olduğunu hatırlatarak, "Savaş ve petrol riskleri nedeniyle Merkez Bankası şahin duruşunu koruyacak ve üstü kapalı olarak 'benden gevşeme beklemeyin' mesajı verecektir. Bu güçlü faiz duruşu doları etkileyeceğinden gram altın üzerinde de baskıya neden olacaktır." dedi.

FED tarafında da faizlerin sabit bırakılacağını öngören Eryılmaz, FED'in enflasyon kaygısını yineleyen bir duruş sergileyeceğini ve yaz aylarından sonra veriye göre hareket edeceğini belirtti. Eryılmaz, "Hem TCMB hem FED kararları altını baskılamaya görece devam edecek. Kısa vadede altını ciddi yükseltecek bir merkez bankası kararı beklemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.092,19
6.093,03
% 1.19
23:59
Ons Altın / TL
189.365,14
189.614,54
% 1.12
23:59
Ons Altın / USD
4.017,79
4.018,34
% 1.06
23:59
Çeyrek Altın
9.747,51
9.962,10
% 1.19
23:59
Yarım Altın
19.434,10
19.924,20
% 1.19
23:59
Ziynet Altın
38.990,04
39.726,54
% 1.19
23:59
Cumhuriyet Altını
40.213,00
40.830,00
% -0.63
17:00
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gram altın Altın
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