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Emtia piyasasında sert dalgalanmalar görüldü

01.07.2024 11:39
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Emtia piyasasında geçen hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli açıklamaları, ABD'de açıklanan verilerden gelen karışık sinyaller, jeopolitik riskler, hava koşulları ve üretim ile stoklara yönelik sıkıntılarla sert dalgalanmalar görüldü.

Emtia piyasasında sert dalgalanmalar görüldü

Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranması ve banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle varlık fiyatlarında geçen hafta karışık bir seyir izlendi.

Fed üyelerinin şahin açıklamaları emtia piyasasını aşağı yönlü etkiledi. Yetkililerin şahin yorumlarının ardından güçlenen dolar emtia piyasasında talebi baskıladı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, son verilerin enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğünü gösterse de henüz faiz oranını düşürmenin uygun olduğu noktada bulunmadıklarını ifade etti.

Enflasyondaki ilerlemenin duraklama noktasına gelmesi veya tersine dönmesi halinde faiz oranını yükseltmeye açık olduğunu dile getiren Bowman, bu yıl ABD'de politika faizinde herhangi bir düşüş öngörmediğini söyledi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook da enflasyonda önemli ilerleme kaydedilmesi ve iş gücü piyasasının kademeli olarak soğumasıyla, ekonomide sağlıklı bir dengeyi korumak için bir noktada politika kısıtlamalarının seviyesinin azaltılmasının uygun olacağını anlattı.

Enflasyon beklentilerindeki artışın, para politikasının daha uzun süre kısıtlayıcı tutulması anlamına geleceğine işaret eden Cook, yılın geri kalanında yıllık enflasyonun yatay seyretmesini, aylık enflasyonun ise geçen yılın ikinci yarısındaki olumlu verilere benzer olmasını beklediğini bildirdi.

Böylece emtia piyasasında geçen hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli açıklamaları, ABD'de açıklanan verilerden gelen karışık sinyaller, jeopolitik riskler, hava koşulları ve üretim ile stoklara yönelik sıkıntılarla sert dalgalanmalar görüldü.

Analistler, emtia piyasasındaki son geri çekilmelerin yatırımcılar için alım fırsatı oluşturabileceğini belirtti.

Geçen hafta ons bazında altın yüzde 0,3, paladyum yüzde 2,5 artarken, gümüş yüzde 1,4 azaldı. Platinde ise yatay bir seyir izlendi.

Merkez bankalarının devam eden altın alımları da altının ons fiyatını destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Yuan'ın zayıflaması da Asya'da altına talebi artırdı.

ABD'de, süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı 15 Haziran ile biten haftada 18 bin kişi artarak 1 milyon 839 bine yükseldi. Bu sayının Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının Fed'in para politikasında gevşemeye gidebileceğine dair umutları artırması da altın fiyatlarını olumlu etkiledi.

ABD'de yeni konut satımlarının 6 ayın en düşük seviyesine gerilemesi ise gümüşte talep endişelerini öne çıkardı. Analistler, dolar endeksinin 106 seviyesinin üstüne çıkması durumunda değerli metal fiyatlarında satış baskısının artabileceğini söyledi.

BAZ METALLERDE BAKIR NEGATİF AYRIŞTI

Baz metallerde ise bakır haricinde düşüş eğilimi hakimdi.

Tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar, libre bazında bakırda 1,1 azalırken, alüminyumda ve nikelde yüzde 0,4, kurşunda yüzde 1,5, çinkoda yüzde 3,3 arttı.

Bakır fiyatları, Çin'deki durgun talep ve devam eden arz yönlü sorunlar arasında kaldı. Çin ekonomisine ilişkin belirsizlikler bakır fiyatlarını etkiledi.

Bakırda, talebin zayıflayacağına ilişkin endişeler hala yüksek. Çinli bakır imalatçıları, emlak sektöründeki gerileme nedeniyle müşterilerin daha temkinli hale geldiği konusunda uyardı.

Londra ve Şanghay metal borsalarında bakır stoklarının artması da fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

Öte yandan Brezilyalı madencilik devi Vale SA, Brezilya ve Kanada'daki madencilik faaliyetlerini geliştirmek ve bakır ile nikel üretim kapasitesini artırmak amacıyla dört yıl içinde 3,3 milyar dolarlık bir yatırım yapma planı olduğunu duyurdu.

Küresel çapta bazı madenlerin faaliyetlerine son vermesi veya üretimin azalmasıyla kurşun ve çinko fiyatları yükseldi. Çin'de izabe tesislerinin bakım, ham madde yetersizliği ve düşük marjlar nedeniyle üretimi azaltması da kurşun ve çinko fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

Enerji grubuna bakıldığında ise 86,11 dolarla 30 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeyi gören Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 yükselirken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı yüzde 3,8 azaldı.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de artan talep beklentisi ve Orta Doğu'da süren gerginliğin küresel arzda aksamaya yol açabileceği endişesi etkili oldu.

ABD'de ham petrol stoklarının bir önceki hafta 2 milyon 600 bin varil düşeceği öngörüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısındaki eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, aralarında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kız kardeşinin de bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Lübnan ve İsrail sınırlarındaki gerilim de Brent petrol fiyatlarında yükselişi tetikledi.

Öte yandan artan stoklar doğal faz fiyatlarının düşmesine neden oldu.

TARIM GRUBU YÖNÜNÜ BULAMADI

Geçen hafta sert fiyat hareketlerin görüldüğü tarım grubunda yön arayışı hakimdi.

Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar, buğdayda yüzde 0,1, mısırda yüzde 7,2, soya fasulyesinde yüzde 1,3, pirinçte yüzde 6,8 azaldı.

Buğdayın kile başına fiyatı, ABD'de hasadın artacağı ve Rusya'da hava koşullarının iyileşeceğine yönelik öngörülerle 5,57 dolarla 2 ayın en düşük seviyesini test etti.

Üretim tahminlerinin yükselmesi de özellikle mısır ve pirinç fiyatlarında sert düşüşe yol açtı.

Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 3,3, kahvede yüzde 1,2, şekerde yüzde 6 arttı. Kakaonun ton başına fiyatı ise haftayı yüzde 15,6 düşüşle tamamladı.

Küresel pamuk stoklarının düşüş göstermesi ile ABD ve Brezilya'da yüklemelerin gecikmesi pamuk fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Vietnamlı kahve yetiştiricileri bu yıl neredeyse on yılın en kötü kuraklığından ağır bir darbe aldı ve dünya çapında özellikle espressonun daha pahalı olacağı endişelerini artırdı.

Hindistan Tarım Kurumunun "kırmızı çürüklük" adı verilen bir mantar mahsulü hastalığının ülkenin Uttar Pradesh eyaletinde yayıldığını bildirmesinin ardından şeker fiyatları sert yükseldi.

Gana ve Kamerun'da yeterli yağışların hasat ortasında ve gelecek sezonun kakao üretimini artırması bekleniyor. Gana ayrıca, daha iyi hava koşulları ve zamanında pestisit ve gübre tedariki sayesinde üretiminin toparlanacağını öngörüyor.

Analistler, Çin'in gübre ihracatını sınırlayacağına dair haberlerin tarım grubunda sert dalgalanmalara neden olabileceğini aktardı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Express


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