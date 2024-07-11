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Küresel petrol arzı haziranda günlük 150 bin varil arttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.07.2024 12:47
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin haziranda önceki aya göre günlük yaklaşık 150 bin varil artarak 102 milyon 900 bin varile yükseldiğini bildirdi. OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde günlük 280 bin varil artarak 70 milyon 260 bin varil oldu. Böylece küresel petrol üretimi, haziranda önceki aya göre günlük yaklaşık 150 bin varil artarak 102 milyon 900 varile yükseldi.

Küresel petrol arzı haziranda günlük 150 bin varil arttı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), mayıs ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi haziranda önceki aya göre günlük 150 bin varil azalarak 27 milyon 60 bin varil oldu.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 580 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi, geçen ay günlük 32 milyon 640 bin varil olarak gerçekleşti. Bu miktar, bir önceki ayki seviyenin günlük 130 bin varil altında gerçekleşti.

Rapora göre, küresel petrol arzındaki artışta Brezilya, Kanada ve Kazakistan'daki petrol sahalarındaki bakım çalışmalarının ardından üretimin toparlanması etkili oldu.

KÜRESEL PETROL TALEP TAHMİNİ

Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 974 bin varil artışla yaklaşık 103 milyon 630 bin varil seviyesinde olması bekleniyor. IEA, geçen ayki raporunda küresel petrol talebinde günlük 962 bin varil artış tahmin etmişti.

Bu yıl talepteki artışın OECD dışı ülkelerinden gelmesi, zayıf ekonomik büyüme, daha fazla verimlilik ve elektrikli araçlara yönelimin talebi olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Buna göre, OECD dışı ülkelerde talebin bu yıl günlük 1 milyon 67 bin varil artarak 57 milyon 506 bin varil olacağı öngörülüyor. OECD ülkelerinde petrol talebinin bu yıl günlük 93 bin varil azalışla 45 milyon 557 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol talebinin gelecek yıl ise bu yıla kıyasla günlük 979 bin varil artışla yaklaşık 104 milyon 41 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

(AA)

Express
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Anahtar Kelimeler:
Petrol arz
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