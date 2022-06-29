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Finansal yönetim nedir? Finansal yönetim temel ilkeleri nelerdir?

28.06.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşletmeler; üretim, pazarlama, muhasebe ve finansal yönetim sayesinde devamlılık sağlamayı ve faaliyetlerini sürdürmeyi başarırlar. Bu dört temel fonksiyon arasından en önemlisi de finansal yönetimdir. Finans kaynağı olmayan işletmelerde üretim ve pazarlamanın sürdürülmesi mümkün değildir. Peki finansal yönetim nedir? Finansal yönetim, işletme için yeterli finansman bulunması ve karlılık elde edilmesini sağlamayı hedefleyen faaliyetlerdir.

Finansal yönetim nedir? Finansal yönetim temel ilkeleri nelerdir?

İçindekiler

  • Finansal yönetim nedir?
  • Finansal yönetimin temel ilkeleri
  • Finansal yönetimin temel amacı nedir?
  • Finansal yönetim neden gereklidir?

İşletmelerin devamlılığı için büyük önem taşıyan kavramlar arasında finansal yönetim de bulunur. İşletmeler, doğru finansal yönetim kararları alarak iş dünyasında varlıklarını uzun süre sürdürürler. Finansal yönetimi bu denli önemli hale getiren ise piyasaların her gün yeni değişimlerle gündeme gelmesidir.

Finansal yönetim nedir?

İşletmeler sürekli değişen piyasalarda finans sektöründeki karışıklığı engellemek için finansal yönetime ihtiyaç duyarlar. Finansal yönetim sayesinde işletmelerin ihtiyaç duyduğu tüm fonlar uygun şartlar altında sağlanmış olur. Ticari işletmeler, finansal anlamda kendilerine yol çizerken karı en üst düzeye çıkarmayı hedeflerler. İşletmeler kar sağlama ve değerlerini artırma açısından finansal yönetime ihtiyaç duyarlar.

Finansal yönetimin temel ilkeleri

Finansal yönetimin temel ilkeleri, kötü ve iyi fark etmeksizin tüm ekonomik koşullarda önemsenir. Finansal yönetimin temel ilkeleri şu şekilde sıralanabilir;

  • Hedef belirleme
  • Paranın tasarruf edilmesi
  • Yatırımın geliştirilmesi

İşletmeler plan oluşturarak finansal yönetim ilkelerine göre hareket etmeye başlar. Finansal yönetimle ilgili plan oluştururken yatırım kararlarının doğru şekilde alınması çok önemlidir. Finansal faaliyetlerin kontrolü ve koordinasyonunun sağlanması, finans yönetiminin önemli ilkelerindendir. Finansal yönetim fonksiyonları ile işletmelerde mali açıdan risk yönetimi yapılır.

Finansal yönetim ve fonksiyonları;

  • Fon sağlama,
  • Finansal analiz,
  • Özel finansal problemlerin çözüme kavuşturulması,
  • Fon yatırımı,
  • Finansal denetim ve planlamanın yapılmasını kapsar.
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Finansal yönetimin temel amacı nedir?

Finansal yönetimin amacı; işletmeleri mali anlamda ayakta tutmaktır. Doğru bir finansal yönetimle işletme, hizmet ve ürün sunmaya uzun süre devam eder. Finansal yönetimin temel amaçları aşağıdaki gibidir:

  • Şirketin genel durumunun değerlendirilmesi sağlamaya ve gelecekle ilgili doğru kararlar almaya,
  • Şirketin ihtiyaç duyduğu tüm fonlar belirlenip sonrasında tedarik edilmesine,
  • Piyasa fiyatı, hissedarların beklentileri ve kazanç kapasitesi doğrultusunda pay sahiplerinin gelir elde etmesini sağlamaya,
  • Şirket denetimi ve planlamasının yapılmasına,
  • Şirket muvaffakiyetiyle nakit akışı sağlanmasına,
  • İşletme fonlarının nerelerde aktif kullanılacağını belirlemeye yardımcı olur.

Finansal yönetim neden gereklidir?

Finansal yönetim, işletmelerin faaliyetlerini uzun süre sürdürebilmesi için gereklidir. İşletmelerin mali tablosunun oluşturulmasında etkin rol oynar. Finansal yönetimle fon alımı ve fonların kontrolleri sağlanır.

Finansal yönetim;

  • İşletmelerin değerini yükseltir,
  • İşletmelere ait sermayeleri koruma altına alır,
  • Kar oranını işletmelerin artırır,
  • İşletme fonlarının planlanması ile alım-satım işlemlerinin düzenlenmesinde rol oynar,
  • İşletme maliyetlerinin planlaması açısından çalışanlar istihdam ettikleri kuruma yardımcı olur,
  • İşletmelere mali açıdan önemli ve kriter kararlar alırken yardımcı olur.


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Ekonomi
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