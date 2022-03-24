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Anonim şirket kaç kişi ile kurulur? Anonim şirketlerin kuruluş aşamaları nelerdir?

22.03.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anonim şirket belli bir miktarda sermaye gerektiren, gerçek veya tüzel kişiler ile kurulabilen şirket türüdür. Bu şirket türü genellikle işlem hacmi fazla ve geliri yüksek kuruluşlar tarafından tercih edilir. Bankaların nezdinde itibarı yüksek olan anonim şirket kaç kişi ile kurulur?

Anonim şirket kaç kişi ile kurulur? Anonim şirketlerin kuruluş aşamaları nelerdir?

Anonim şirketler halka arz edilebilen ve borsalarda hisse senetleri alınabilen şirketlerdir. Bu tür şirketlerin kuruluş amaçları önceden belirlenmiştir. Büyük çaplı hedefleri olan bu tür şirketleri kurmak için çeşitli şartlar gerekir. Belirli miktarda sermaye ile açılan anonim şirket nasıl kurulur?

Anonim şirket nedir?

Türkiye Ticaret Kanunu ile belirlenmiş 3 farklı şirket türü vardır. Bu şirketlerden biri de anonim şirkettir. Anonim şirketler gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilir. Kurulurken en az 50.000 TL sermaye gerektirmektedir. Anonim şirket, büyük işlem hacmi olan kuruluşlar için ideal bir şirket türüdür ancak iş hayatına yeni atılan kuruluşlar için iyi bir seçenek değildir.

Kendi işini kurmak isteyen ve iş hayatına yeni atılan kişiler için ideal olan şirket türü şahıs şirketidir. Çünkü şahıs şirketi kurmak yüksek sermaye gerektirmez. Ayrıca gelir ile orantılı bir vergi oranı vardır. Ancak şahıs şirketi geliştiğinde ve geliri arttığında vergi oranı %40'lara ulaşabilir. Bu nedenle geliri yüksek işletmeler şirket türünü değiştirerek bu vergi oranını önler. Anonim şirketler kurumsal vergi mükellefidir ve 2022 yılında %20 oranında bir vergi oranı ile yükümlüdür.

Anonim şirket nasıl kurulur?

Bazı anonim şirketleri kurmak için Gümrük ve Ticaret bakanlığı onayı gerekir. Bu bakanlığın onayını gerektiren anonim şirketler;

  • Döviz büfesi işleten şirketler,
  • Umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler,
  • Serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler,
  • Varlık yönetim şirketleri,
  • Anonim şirket şeklinde kurulan holdingler,
  • Sigorta şirketleri,
  • Finansal kiralama şirketleri,,
  • Faktoring şirketleri,
  • Bankalar,
  • Bağımsız denetim şirketleri,
  • Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler,
  • Tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri,
  • Ürün ihtisas borsası şirketleri,
  • Gözetim şirketleri,
  • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri şeklindedir.

Bu şirketlerin kuruluşunda ve ana sözleşmesinin değişikliğinde bakanlık izni gereklidir.

Anonim şirketlerin kuruluş aşamaları nelerdir?

Anonim şirket kurmak için bazı belgeler ve işlemler gereklidir. Bu tür bir şirketi kurarken şu aşamalardan geçilir:

  • Ticaret odası kaydı yapılır.
  • Vergi dairesine yapılan mükellefiyet başvurusu yapılır.
  • Şirketin merkez adresi belirlenir.
  • Şirket merkez binası için kira sözleşmesi yapılır veya tapusu alınır.
  • NACE kodu alınır ve şirket unvanı belirlenir.
  • Esas sözleşme hazırlanır. (Bu sözleşme Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde imzalanmalıdır ve imza beyannamesi teslim edilmelidir.)
  • Potansiyel vergi numarası ilgili vergi dairesinden alınır.
  • Şirket adına banka hesabı açılır ve sermayenin 4'te 1'i bu hesaba bloke edilir. Bankada bu işlemin yapılabilmesi için imza beyannamesi, potansiyel vergi numarası ve esas sözleşme gereklidir.
  • Mali müşavir, ilgili ticaret odasına şirket kaydı için başvuru yapar.
  • Şirket kaydı açıldıktan sonra noterde imza sirküleri hazırlanır.
  • Noter tescilinden sonra mali müşavir, şirketin resmi defterlerini Tİcaret Sicil Müdürlüğü'ne onaylatır.
  • Vergi dairesi kaydı için başvuru yapılır. Şirketin vergi levhası çıkartılır.

Bütün bu aşamalar ve belgeler tamamlandığında vergi dairesi şirket adresine gelir. Bu son incelemeden sonra anonim şirket kurulmuş olur.

Anonim şirket kaç kişi ile kurulur?

Anonim şirket gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilir. Türk Ticaret Kanunu ile belirlenen sayıya göre anonim şirket en az 5 kişi ile kurulmaktaydı ancak yapılan düzenlemeler ile artık bir kişi ile kurulması mümkün hale geldi. Ortak sayısı sınırsızdır. Anonim şirketler halka arz edilebilir ve bu şirketlerin hisse senetleri satın alınabilir. Bu nedenle hissedar sınırı da yoktur.

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