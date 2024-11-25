DeFi nedir? DeFi ne işe yarar ve nasıl çalışır? Merkeziyetsiz Finans anlamına gelen DeFi'nin avantajları ve dezavantajları

Günümüzde özellikle kripto para birimlerinin yaygınlaşmasıyla beraber çeşitli finansal sistemlerden bahsedildiği görülür. DeFi adı verilen sistem de herhangi bir merkeze sahip olmayan bir finansal ortamdır. Bu sayede blockchain zinciri üzerindeki işleyişle beraber tüm kullanıcıların işlemleri herkes tarafından görüntülenir. Bununla birlikte ilgili finansal ortamda alım-satım opsiyonunun yanı sıra faiz ve ödül kazanma seçeneği mevcuttur. Böylece kullanıcılar çeşitli finansal süreçlere adım atabilir ve bunların takibinde kalabilir.
Decentralized Finance olarak açımlanan DeFi, Türkçe'ye "Merkeziyetsiz Finans" olarak geçmiştir. İlgili sistemde herhangi bir merkezi yapı mevcut değilken, işlem süreçlerinde yalnızca blockchain üzerinde çalışan yazılımlardan yararlanılır.
Blok zinciri yazılımları üzerinde gerçekleşen bir işleyişe sahip olan DeFi, Ethereum gibi kripto birimlerin dahil olduğu finansal hizmetleri kapsar.
Diğer finansal sistemlerde olduğu gibi herhangi bir merkezi bulunmayan DeFi birçok alanda vardır. İlgili finansal ortamda Ethereum gibi kripto paraların alım-satım işlemleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca banka gibi çeşitli kurumlara ihtiyaç duyulmadan finans alanındaki faaliyetlerin tamamlanması mümkün olur. DeFi uygulamaları arasında sıralanan diğer işlem opsiyonlarıysa aşağıdaki gibidir:
Blok zincirinde çalışan ve dapp isimli yazılımların kullanıldığı sistemler sayesinde DeFi etkileşimi tamamlanır. Ardından herhangi bir evrak işi olmadan dijital sözleşmelerle birlikte finansal süreçlere adım atılabilir. DeFi kullanımı kapsamında gerçekleştirilebilen işlemlerse aşağıdaki gibidir:
Merkeziyetsiz Finans sisteminde çeşitli işlemlere dahil edilen ürünlere DeFi token veya coin adı verilir. DeFi bünyesinde birçok kripto para biriminin mevcut olduğu görülür.
DeFi sisteminde banka gibi aracı kurumlarda herhangi bir işlem gerçekleştirmeye gerek kalmadan finansal faaliyetlerin yürütülebilir. Buna ek olarak ortamın faydaları şu şekilde çeşitlenir:
Dijital varlıkların takas işlemlerinin kolaylıkla tamamlanabildiği DeFi sisteminde dezavantaj olarak görülen bazı hususlar mevcuttur. Bunlar arasında kullanıcıların kendi onayları doğrultusunda gerçekleştirdikleri finansal işlemlerin kayıplarını telafi edememeleri yer alır. DeFi sisteminde ortaya çıkan diğer dezavantajlar ise şu şekilde sıralanabilir:
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