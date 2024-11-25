FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Finans
  4. DeFi nedir? DeFi ne işe yarar ve nasıl çalışır? Merkeziyetsiz Finans anlamına gelen DeFi'nin avantajları ve dezavantajları

DeFi nedir? DeFi ne işe yarar ve nasıl çalışır? Merkeziyetsiz Finans anlamına gelen DeFi'nin avantajları ve dezavantajları

Burcu Tufan Burcu Tufan
23.11.2024 13:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ethereum gibi kripto paraların dahil olduğu DeFi sisteminin herhangi bir merkeze sahip olmadan çalıştığı bilinir. İlgili finansal sistemde türev satın alma, ödünç para verme, faiz ve ödül getirisi elde etme gibi işlemler gerçekleştirilebilir. Peki, dijital paraların kullanımının artmasıyla beraber yaygınlaşan DeFi sistemi ne işe yarar ve nasıl çalışır? DeFi'nin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

DeFi nedir? DeFi ne işe yarar ve nasıl çalışır? Merkeziyetsiz Finans anlamına gelen DeFi'nin avantajları ve dezavantajları

İçindekiler

  • DeFi nedir?
  • DeFi ne işe yarar?
  • DeFi nasıl çalışır?
  • DeFi ürünleri nelerdir?
  • DeFi avantajları nelerdir?
  • DeFi dezavantajları nelerdir?

Günümüzde özellikle kripto para birimlerinin yaygınlaşmasıyla beraber çeşitli finansal sistemlerden bahsedildiği görülür. DeFi adı verilen sistem de herhangi bir merkeze sahip olmayan bir finansal ortamdır. Bu sayede blockchain zinciri üzerindeki işleyişle beraber tüm kullanıcıların işlemleri herkes tarafından görüntülenir. Bununla birlikte ilgili finansal ortamda alım-satım opsiyonunun yanı sıra faiz ve ödül kazanma seçeneği mevcuttur. Böylece kullanıcılar çeşitli finansal süreçlere adım atabilir ve bunların takibinde kalabilir.

DeFi nedir?

Decentralized Finance olarak açımlanan DeFi, Türkçe'ye "Merkeziyetsiz Finans" olarak geçmiştir. İlgili sistemde herhangi bir merkezi yapı mevcut değilken, işlem süreçlerinde yalnızca blockchain üzerinde çalışan yazılımlardan yararlanılır.

Blok zinciri yazılımları üzerinde gerçekleşen bir işleyişe sahip olan DeFi, Ethereum gibi kripto birimlerin dahil olduğu finansal hizmetleri kapsar.

DeFi ne işe yarar?

Diğer finansal sistemlerde olduğu gibi herhangi bir merkezi bulunmayan DeFi birçok alanda vardır. İlgili finansal ortamda Ethereum gibi kripto paraların alım-satım işlemleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca banka gibi çeşitli kurumlara ihtiyaç duyulmadan finans alanındaki faaliyetlerin tamamlanması mümkün olur. DeFi uygulamaları arasında sıralanan diğer işlem opsiyonlarıysa aşağıdaki gibidir:

  • İnternet bağlantısı mevcut olan kullanıcılar paralarını yönetmek amacıyla üçüncü taraflar olmadan sürece adım atabilirler.
  • DeFi aracılığıyla faiz getirisi kazanma ve sigorta satın alma işlemleri gerçekleştirilebilir.
  • Sistemde varlık takası aşamalarının tamamlanması mümkündür.
  • Evrak işleri olmadan likidite sağlama hedefine ulaşılır.
  • DeFi sistemindeki akıllı sözleşmeler imzalandıktan sonra blok zinciri üzerindeki işleyişte ticaret yapılabilir.

DeFi nasıl çalışır?

Blok zincirinde çalışan ve dapp isimli yazılımların kullanıldığı sistemler sayesinde DeFi etkileşimi tamamlanır. Ardından herhangi bir evrak işi olmadan dijital sözleşmelerle birlikte finansal süreçlere adım atılabilir. DeFi kullanımı kapsamında gerçekleştirilebilen işlemlerse aşağıdaki gibidir:

  • Kısa veya uzun vadeli türev satın alma işlemleriyle getiri elde edilmesi söz konusu olur.
  • Kripto paranın ödünç verilmesi ve bu süreçte faizle ödül kazanılması mümkündür.
  • Sistemin işleyişinde borç alma yöntemiyle kısa vadeli flaş kredilerin kullanılması da öne çıkar.
  • DeFi bünyesindeki hizmetler arasında belirli kripto paraların aracısız olarak alım-satım işlemlerinin tamamlanması gibi opsiyonlar da vardır.
  • Sistemde dijital paraların bir kısmı veya tamamı tasarruf hesabına alternatif olan seçeneklerde değerlendirilerek yatırım yapılabilir.

DeFi ürünleri nelerdir?

Merkeziyetsiz Finans sisteminde çeşitli işlemlere dahil edilen ürünlere DeFi token veya coin adı verilir. DeFi bünyesinde birçok kripto para biriminin mevcut olduğu görülür.

DeFi avantajları nelerdir?

DeFi sisteminde banka gibi aracı kurumlarda herhangi bir işlem gerçekleştirmeye gerek kalmadan finansal faaliyetlerin yürütülebilir. Buna ek olarak ortamın faydaları şu şekilde çeşitlenir:

  • Herhangi bir başvuru süreci ortaya çıkmadan dijital cüzdanlarla hesaplara ulaşılabilir.
  • Kullanıcıların kişisel bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşma gibi bir zorunluluğu yoktur.
  • Sistemde gerçekleştirilen her bir işlem tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilir.
  • Varlıkların herhangi bir izin veya onaya gerek duyulmadan transfer edilmesi veya farklı platformlara aktarılması mümkündür.

DeFi dezavantajları nelerdir?

Dijital varlıkların takas işlemlerinin kolaylıkla tamamlanabildiği DeFi sisteminde dezavantaj olarak görülen bazı hususlar mevcuttur. Bunlar arasında kullanıcıların kendi onayları doğrultusunda gerçekleştirdikleri finansal işlemlerin kayıplarını telafi edememeleri yer alır. DeFi sisteminde ortaya çıkan diğer dezavantajlar ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Blok zinciri üzerindeki işleyişin dalgalı işlem oranlarına sahip olması söz konusudur. Bu kapsamda alım-satım süreçlerinde takaslar daha pahalı olabilir.
  • Sistemde hangi dapp yazılımının kullanıldığına göre yatırımlarda yüksek dalgalanma ortaya çıkabilir.
  • İşlemlere konu olan vergilendirmelerin kullanıcılar tarafından kayıt altına alınması gerekir. Bununla birlikte yönetmeliklerin bölgeye göre farklılaşması mümkündür.

Önemli uyarı: Bu içerik, yatırım tavsiyesi değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kripto para blockchain finans
En Çok Okunan Haberler
Kreş iddiası sonrası Bakan Kurum CHP'ye sert çıktı

Kreş iddiası sonrası Bakan Kurum CHP'ye sert çıktı

GSS borçlarına af yolda! 2 milyar TL'lik prim borcu silinecek

GSS borçlarına af yolda! 2 milyar TL'lik prim borcu silinecek

İstanbul'daki seri cinayetlerin sebebi ortaya çıktı! Berber detayı

İstanbul'daki seri cinayetlerin sebebi ortaya çıktı! Berber detayı

Para sayma makinesinden bile geçiyor! Ayırt edilmesi imkansıza yakın

Para sayma makinesinden bile geçiyor! Ayırt edilmesi imkansıza yakın

Talep patlaması! Bir şehir onu bekliyor... Tanesi 5 bin 250 TL'den satıldı, hızla tükendi

Talep patlaması! Bir şehir onu bekliyor... Tanesi 5 bin 250 TL'den satıldı, hızla tükendi

Hıncahınç doldu! Herkes akın etti 'Şu dakika 45 araç sırada bekliyor'

Hıncahınç doldu! Herkes akın etti 'Şu dakika 45 araç sırada bekliyor'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.