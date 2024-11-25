DeFi nedir? DeFi ne işe yarar ve nasıl çalışır? Merkeziyetsiz Finans anlamına gelen DeFi'nin avantajları ve dezavantajları

Günümüzde özellikle kripto para birimlerinin yaygınlaşmasıyla beraber çeşitli finansal sistemlerden bahsedildiği görülür. DeFi adı verilen sistem de herhangi bir merkeze sahip olmayan bir finansal ortamdır. Bu sayede blockchain zinciri üzerindeki işleyişle beraber tüm kullanıcıların işlemleri herkes tarafından görüntülenir. Bununla birlikte ilgili finansal ortamda alım-satım opsiyonunun yanı sıra faiz ve ödül kazanma seçeneği mevcuttur. Böylece kullanıcılar çeşitli finansal süreçlere adım atabilir ve bunların takibinde kalabilir.

DeFi nedir?

Decentralized Finance olarak açımlanan DeFi, Türkçe'ye "Merkeziyetsiz Finans" olarak geçmiştir. İlgili sistemde herhangi bir merkezi yapı mevcut değilken, işlem süreçlerinde yalnızca blockchain üzerinde çalışan yazılımlardan yararlanılır.

Blok zinciri yazılımları üzerinde gerçekleşen bir işleyişe sahip olan DeFi, Ethereum gibi kripto birimlerin dahil olduğu finansal hizmetleri kapsar.

DeFi ne işe yarar?

Diğer finansal sistemlerde olduğu gibi herhangi bir merkezi bulunmayan DeFi birçok alanda vardır. İlgili finansal ortamda Ethereum gibi kripto paraların alım-satım işlemleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca banka gibi çeşitli kurumlara ihtiyaç duyulmadan finans alanındaki faaliyetlerin tamamlanması mümkün olur. DeFi uygulamaları arasında sıralanan diğer işlem opsiyonlarıysa aşağıdaki gibidir:

İnternet bağlantısı mevcut olan kullanıcılar paralarını yönetmek amacıyla üçüncü taraflar olmadan sürece adım atabilirler.

DeFi aracılığıyla faiz getirisi kazanma ve sigorta satın alma işlemleri gerçekleştirilebilir.

Sistemde varlık takası aşamalarının tamamlanması mümkündür.

Evrak işleri olmadan likidite sağlama hedefine ulaşılır.

DeFi sistemindeki akıllı sözleşmeler imzalandıktan sonra blok zinciri üzerindeki işleyişte ticaret yapılabilir.

DeFi nasıl çalışır?

Blok zincirinde çalışan ve dapp isimli yazılımların kullanıldığı sistemler sayesinde DeFi etkileşimi tamamlanır. Ardından herhangi bir evrak işi olmadan dijital sözleşmelerle birlikte finansal süreçlere adım atılabilir. DeFi kullanımı kapsamında gerçekleştirilebilen işlemlerse aşağıdaki gibidir:

Kısa veya uzun vadeli türev satın alma işlemleriyle getiri elde edilmesi söz konusu olur.

Kripto paranın ödünç verilmesi ve bu süreçte faizle ödül kazanılması mümkündür.

Sistemin işleyişinde borç alma yöntemiyle kısa vadeli flaş kredilerin kullanılması da öne çıkar.

DeFi bünyesindeki hizmetler arasında belirli kripto paraların aracısız olarak alım-satım işlemlerinin tamamlanması gibi opsiyonlar da vardır.

Sistemde dijital paraların bir kısmı veya tamamı tasarruf hesabına alternatif olan seçeneklerde değerlendirilerek yatırım yapılabilir.

DeFi ürünleri nelerdir?

Merkeziyetsiz Finans sisteminde çeşitli işlemlere dahil edilen ürünlere DeFi token veya coin adı verilir. DeFi bünyesinde birçok kripto para biriminin mevcut olduğu görülür.

DeFi avantajları nelerdir?

DeFi sisteminde banka gibi aracı kurumlarda herhangi bir işlem gerçekleştirmeye gerek kalmadan finansal faaliyetlerin yürütülebilir. Buna ek olarak ortamın faydaları şu şekilde çeşitlenir:

Herhangi bir başvuru süreci ortaya çıkmadan dijital cüzdanlarla hesaplara ulaşılabilir.

Kullanıcıların kişisel bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşma gibi bir zorunluluğu yoktur.

Sistemde gerçekleştirilen her bir işlem tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilir.

Varlıkların herhangi bir izin veya onaya gerek duyulmadan transfer edilmesi veya farklı platformlara aktarılması mümkündür.

DeFi dezavantajları nelerdir?

Dijital varlıkların takas işlemlerinin kolaylıkla tamamlanabildiği DeFi sisteminde dezavantaj olarak görülen bazı hususlar mevcuttur. Bunlar arasında kullanıcıların kendi onayları doğrultusunda gerçekleştirdikleri finansal işlemlerin kayıplarını telafi edememeleri yer alır. DeFi sisteminde ortaya çıkan diğer dezavantajlar ise şu şekilde sıralanabilir:

Blok zinciri üzerindeki işleyişin dalgalı işlem oranlarına sahip olması söz konusudur. Bu kapsamda alım-satım süreçlerinde takaslar daha pahalı olabilir.

Sistemde hangi dapp yazılımının kullanıldığına göre yatırımlarda yüksek dalgalanma ortaya çıkabilir.

İşlemlere konu olan vergilendirmelerin kullanıcılar tarafından kayıt altına alınması gerekir. Bununla birlikte yönetmeliklerin bölgeye göre farklılaşması mümkündür.

Önemli uyarı: Bu içerik, yatırım tavsiyesi değildir.