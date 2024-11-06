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Emlak vergisi 2. taksidi ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi 2. taksit ödeme tarihleri

Burcu Tufan Burcu Tufan
05.11.2024 13:23
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Emlak vergisi, Türkiye Cumhuriyeti'nde yer alan ev, bina ve arsa gibi taşınmaz mülkler adına ödenen bir yıllık masraftır. Bu kalemin iki taksit şeklinde veya senenin ilk yarısında peşin olarak tek seferde ödenmesi uygundur. Dolayısıyla emlak vergisi ödemelerinin düzenli bir şekilde yapılması amacıyla yılın birinci ve ikinci yarısı için belirlenen ödeme tarihi aralıkları öğrenilmelidir.

Emlak vergisi 2. taksidi ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi 2. taksit ödeme tarihleri

İçindekiler

  • Emlak vergisi nedir?
  • Emlak vergisi nasıl ödenir?
  • Emlak vergisi taksitleri ne zaman ödenir?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan taşınmazların yıllık vergi ödemelerine yönelik olan kurallar 1319 sayılı kanun kapsamında belirtilir. Bu kapsamda ev, arsa, bina gibi taşınmazları mevcut olan kişilerin devlete verdikleri beyanlara göre yıllık vergi ödemelerini tamamlamaları gerekir. Söz konusu masrafın sene içerisinde iki taksit şeklinde ilgili kurumlara aktarılabildiği görülür. Buna bağlı olarak senenin ilk yarısında yatırılacak olan tutarla birlikte emlak vergisi 2. taksit ödeme tarihleri yaygın olarak araştırılır. Son ödeme tarihlerinin kaçırılmaması için ele alınan mülk vergisinin hangi dönemlerde aktarıldığı açıklanmalıdır.

Emlak vergisi nedir?

Emlak vergisi, 1319 sayılı ilgili kanuna göre bireylerin bina, ev ve arsa gibi taşınmazları için devlet kurumlarına yaptığı ödemeye verilen isimdir. Söz konusu masrafın ilişkili olduğu mülklerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunması gerekir. Bu kapsamda mülk sahipleri ya da taşınmazların tahsis edildiği kişiler, belirtilen koşulları karşılayan mülkler için emlak vergisi öderler.

Ev, arsa, arazi gibi taşınmaz mülklere ilk defa sahip olacak bireyler öncelikle devlet kurumlarına beyanda bulunmalıdır. Bu sayede "Tapu Taşınmaz Beyanı" alınarak emlak vergisi tutarı öğrenilebilir. Ardından mülkle ilişkilendirilen masrafın çeşitli yöntemlerle devlet kurumlarına ödenmesi mümkün hale gelir.

Emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak vergisinin nasıl ödendiği açıklanırken ilk olarak ilgili masrafın devlet kurumlarına aktarılmasını sağlayan yöntemler ele alınmalıdır. Bunların ilki, klasik bir seçenek olarak en yakın vergi dairesinin fiziki şubesine gidilmesidir. Böylece veznelerden nakit olarak veya kredi/banka kartıyla aracılığıyla emlak vergisi ödemesi tamamlanabilir. Bununla birlikte günümüzde online platformlardan resmî kurumlara aktarılacak olan masraf gönderimlerinin tamamlanabildiği bilinir. Bu çerçevede emlak vergisinin ödenmesini mümkün kılan iki ayrı opsiyon aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır:

    1. e-Devlet aracılığıyla İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yapan vatandaşlar, söz edilen harcın birinci veya ikinci taksidini kolaylıkla ödeyebilirler. Sisteme erişim sağlandığı takdirde şahıs bilgileriyle emlak vergisi sorgulama işlemi gerçekleştirilir. Ardından banka veya kredi kartı verileri kullanılarak seçilen tutarın devlet kurumlarına gönderilmesi mümkün hâle gelir.
    1. Emlak vergisinin online platformlardan ödenmesi planlandığında anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları ve internet şubeleri tercih edilebilir. Bu sayede menüden vergiler başlığı seçilerek taşınmazlar için belirlenen masraf tutarı kısa sürede ödenebilir.

Emlak vergisi 2. taksidi nasıl ödenir?

Emlak vergisi borcunu iki kalemde ödemeyi tercih eden kişiler oldukça fazladır. İlk taksit için belirlenen ödeme sürecinde toplam tutarı resmî kurumlara aktarmayan vatandaşlar, geriye kalan borcu senenin ikinci yarısında yatırabilirler. Bu süreçteyse toplam vergi tutarının ilk yarısının hangi yöntemle aktarıldığı herhangi bir fark yaratmaz. Dolayısıyla hem birinci hem de ikinci taksit vergi dairelerinin fiziki şubelerinden, e-Devlet üzerinden veya bankacılık uygulamalarından ödenebilir.

Emlak vergisi taksitleri ne zaman ödenir?

Ev, arsa, bina gibi taşınmaz mülkler için devlete ödenen emlak vergisi iki ayrı taksit şeklinde ele alınır. Dolayısıyla yıllık masraf kalemleri arasında yer alan bu harcın ilk kısmı mart ayının ilk gününden mayıs sonuna kadar resmî kurumlara gönderilmelidir. Bu kapsamda "Emlak vergisi 2. taksidi ne zaman ödenir?" diyenlere, harcın geriye kalan tutarı kasım ayının son gününe kadar resmî kurumlara aktarılmalıdır, şeklinde yanıt sunulmalıdır.

Taşınmazlara ait olan yıllık verginin tek seferde ödenip ödenmediğini merak eden vatandaşlar da vardır. Bu doğrultuda toplam masrafın tek kalemde peşin olarak ilgili kurumlara aktarılabildiği söylenmelidir. Ancak ödemeyi bir defada toplu olarak gerçekleştirmek isteyen kişiler ilk taksit dönemini dikkate almalıdır. Yani peşin ödemeler mart ayının başından mayısın sonuna kadar tamamlanmalıdır.

2024 yılında emlak vergisi taksitleri için belirlenen ödeme tarihleri

Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında taşınmaz mülkü bulunan ve yıllık vergi borcunu ödemesi gerekenler 2024 senesinde taksit dönemlerini dikkate almıştır. Bu kapsamda ilk taksit döneminin 1 Mart- 31 Mayıs tarihleri arasını kapsadığı söylenmelidir.

Bununla beraber emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi 2024 yılı için 30 Kasım olarak belirtilmelidir. Belediyeler tarafından yapılan duyurular da incelendiği takdirde taşınmazlara ait olan yıllık masrafın Aralık 2024'ten önceye kadar ödenmesi gerektiği anlaşılır. Bu nedenle emlak vergisi 2. taksit 2024 senesinde 1-30 Kasım tarihleri arasında internet üzerinden veya fiziki şubeler aracılığıyla ödenebilir.

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