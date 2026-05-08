Emlak Vergisi ve Muafiyetleri Hakkında Bilinmesi Gereken Detaylar

Ev, arsa ya da iş yeri sahibi olanların karşısına çıkan bir konuyla geldik! Çoğumuz bu vergiyi ödüyoruz fakat tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Hangi durumlarda ne kadar ödenir, kimler muaf olur ya da indirimli olabilir mi? Bunlar gibi sorular aklınızı karıştırıyorsa bu içerik sizin için!

1. İlk olarak emlak vergisinin ne olduğuna bakalım.

Türkiye sınırları içinde taşınmazı olan kişilerin ödemesi gereken bir vergidir. Ev, arsa, iş yeri ya da bina olabilir. Vergiyi ödemesi gereken kişi tapuda kayıtlı olandır. Yani evi kullanan değil, evin sahibi olan kişi bu vergiyi öder. Eğer ortak bir mülkiyet söz konusuysa o zaman herkes kendi payından sorumlu olur.
Diyelim ki yeni bir ev aldınız. Vergi yükümlülüğü otomatik olarak başlar. Belediyelere ödenen yerel bir vergidir. Yerel olduğu için bazı uygulamalar belediyeden belediyeye minik farklılıklar gösterebilir.

2. Peki, kapsamı nedir?

Bir diğer deyiş ile hangi taşınmazlar emlak vergisine tabi olur? Oldukça geniş... Sadece oturduğunuz ev değil, sahip olduğunuz tüm taşınmazları içerir. Bunun içinde yazlık evler, kiraya verilmiş daireler, arsalar ve iş yerleri de bulunur. Burada kullanıp kullanmadığınız önemli değil. Vergiden sorumlu olmanız için sahip olmanız yeterli! Yani boş duran bir ev için de vergi ödersiniz.
Ayrıca taşınmazın türü vergi oranlarına etki eder. Bu da sahip olduğunuz şeyin kategorisine göre ilerler.

3. “Emlak vergi oranları neye göre belirlenir?” diye sorduğunuzu duyar gibiyiz.

Şimdi, burası karışık gibi dursa da mantığı basittir. Taşınmazın vergi değeri belediyeler tarafından belirlenen rayiç bedeller üzerinden hesaplanır. Bu ne demek? Piyasa değerinin bazın alınması demek! Bu yüzden iki farklı şehirde yer alan evlerin vergi oranları farklıdır. Hem metrekare hem de bulunduğu bölge önemlidir.
Kısacası vergi taşınmazın koşullarına göre değişebilir. Herkes aynı tutarı ödemez.

4. Ne zaman ödenir?

Yılda iki taksit şeklinde bir ödemesi var. Genelde ilk taksit mart, nisan ve mayıs aylarında ödenir. İkinci taksit ise kasım ayında ödenir. Bu tarihler kesinlik içermez ama genel olarak böyledir. Ödemeler ise belediyelere yapılır. Tabii internet üzerinde ödeme imkanı olur. Gecikme olursa da faiz uygulanır. Bu yüzden ödeme tarihlerine bakmanız önemli! Erken ödeme gibi bir avantaj olmaz fakat gecikmenin dezavantajı olduğunu unutmamalısınız.

5. Şimdi geldik muaf olan kişilere!

Herkes emlak vergisi ödemek zorunda değil... Belirli şartlar nedeniyle vergiden muaf tutulanlar olabiliyor. Emekliler, engelliler, gaziler ve şehit yakınları... Muaf olanların içinde yer alırlar. Tabii bunlara muafiyet otomatik olarak uygulanmaz. Başvuru yapılması gerekir. Kriterlerin içinde taşınmazın belli bir büyüklük sınırı içinde olması gerektiği de var. Yani her ev için muafiyet olmayabiliyor.

6. Özel olarak ele alınması gereken muafiyet: Tek konut muafiyet!

Tek konut muafiyeti çok büyük bir avantaj! Eğer birinin tek bir konutu varsa ve belirli şartları sağlıyorsa emlak vergisi ödemez. Burada konutun 200 metrekareyi geçmemesi gerekiyor. Ayrıca kişinin gelirinin düşük olması da şartlardan biri. Genellikle emeklilerin başvurduğu bir şeydir. Tabii ikinci ev varsa bu hak ortadan kalkar. Yazlık bile olması bu muafiyeti etkiler. Burada mülk sayısı önemli!

7. Büyükşehilerde vergiler daha fazla olur.

Peki, neden? Emlak vergisi büyükşehir statüsünde yer alan yerlerde iki kat uygulanır. Aynı değerde olan bir evin vergisi küçük bir şehirde daha az vergiye tabi olabilir. Bu da belediyelerin hizmet kapsamına göre şekillenir. Büyükşehirlerde giderler daha fazla olduğu için vergilerde ona göre şekillenir. Burada sadece evin değerinin değil, aynı zamanda şehrinde önemli olduğunu unutmamak gerekir!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

