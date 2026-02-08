Finansal Kararlarında Hangi Duygu ile Hareket Ediyorsun?

Finansal kararını hangi duygu ile alıyorsun?

1/8 Eline beklemediğin bir yerden para geçti, ne düşünürsün? Bu parayı asla kaybetmemeliyim. Bunu şimdi nasıl güzel değerlendiririm. Bunu ne yapacağım şimdi? Herkes para kazanıyor, ben de kazanmalıyım.

2/8 Biri sana riskli bir yatırım önerisi yaptı, ne yaparsın? O yapıyorsa ben niye yapamayayım? Asla girmem. İlgimi çeker. Uzak durmam gerektiğini bilirim.

3/8 Harcama yaptıktan sonra ne hissedersin? Ne gerek vardı şimdi diye düşünürüm. Suçluluk hissederim. Mutlu olurum. Bir şey hissetmem.

4/8 Finansal hedefler belirlerken nasıl motive olursun? Başkalarının kazançlarına bakarak. Güzel para kazanacağımı düşünerek. Güvende olma hissiyle. Daha sonra rahat edeceğimi düşünerek.

5/8 Para senin için ne demek? Güvenlik Kıyas Oyun Sorun

6/8 Birikim yapman gerekiyor ama yapmıyorsun. Ne hissediyorsun? Geleceğim tehlikede gibi hissediyorum. Fırsatları kaçırıyorum gibi. Huzursuz olurum. Herkesten geri kalıyorum.

7/8 Birkaç gündür para harcamıyorsun diyelim. Bunun sendeki karşılığı ne? Eksiklik. Rahatlama. Sıkılma. Gerginlik