Finansal Kararlarında Hangi Duygu ile Hareket Ediyorsun?

Finansal kararları mantığımızla almamız gerekiyor. Ama genelde duygularımız dahil oluyor. Hepimiz karar alırken farklı duyguyla hareket ediyoruz. Senin duygun ne peki?

Finansal kararını hangi duygu ile alıyorsun?

1/8

Eline beklemediğin bir yerden para geçti, ne düşünürsün?

Bu parayı asla kaybetmemeliyim.
Bunu şimdi nasıl güzel değerlendiririm.
Bunu ne yapacağım şimdi?
Herkes para kazanıyor, ben de kazanmalıyım.
2/8

Biri sana riskli bir yatırım önerisi yaptı, ne yaparsın?

O yapıyorsa ben niye yapamayayım?
Asla girmem.
İlgimi çeker.
Uzak durmam gerektiğini bilirim.
3/8

Harcama yaptıktan sonra ne hissedersin?

Ne gerek vardı şimdi diye düşünürüm.
Suçluluk hissederim.
Mutlu olurum.
Bir şey hissetmem.
4/8

Finansal hedefler belirlerken nasıl motive olursun?

Başkalarının kazançlarına bakarak.
Güzel para kazanacağımı düşünerek.
Güvende olma hissiyle.
Daha sonra rahat edeceğimi düşünerek.
5/8

Para senin için ne demek?

Güvenlik
Kıyas
Oyun
Sorun
6/8

Birikim yapman gerekiyor ama yapmıyorsun. Ne hissediyorsun?

Geleceğim tehlikede gibi hissediyorum.
Fırsatları kaçırıyorum gibi.
Huzursuz olurum.
Herkesten geri kalıyorum.
7/8

Birkaç gündür para harcamıyorsun diyelim. Bunun sendeki karşılığı ne?

Eksiklik.
Rahatlama.
Sıkılma.
Gerginlik
8/8

Paran azalıyor, bu duruma karşı ne yaparsın?

Panik olurum.
Kazanmak için bir yol bulmaya çalışırım.
Utanırım.
Tehdit altında hissederim.
