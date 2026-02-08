Finansal Kararlarında Hangi Duygu ile Hareket Ediyorsun?

1/8
Eline beklemediğin bir yerden para geçti, ne düşünürsün?
Bu parayı asla kaybetmemeliyim.
Bunu şimdi nasıl güzel değerlendiririm.
Herkes para kazanıyor, ben de kazanmalıyım.
2/8
Biri sana riskli bir yatırım önerisi yaptı, ne yaparsın?
O yapıyorsa ben niye yapamayayım?
Uzak durmam gerektiğini bilirim.
3/8
Harcama yaptıktan sonra ne hissedersin?
Ne gerek vardı şimdi diye düşünürüm.
4/8
Finansal hedefler belirlerken nasıl motive olursun?
Başkalarının kazançlarına bakarak.
Güzel para kazanacağımı düşünerek.
Daha sonra rahat edeceğimi düşünerek.
5/8
Para senin için ne demek?
6/8
Birikim yapman gerekiyor ama yapmıyorsun. Ne hissediyorsun?
Geleceğim tehlikede gibi hissediyorum.
Fırsatları kaçırıyorum gibi.
Herkesten geri kalıyorum.
7/8
Birkaç gündür para harcamıyorsun diyelim. Bunun sendeki karşılığı ne?
8/8
Paran azalıyor, bu duruma karşı ne yaparsın?
Kazanmak için bir yol bulmaya çalışırım.
Tehdit altında hissederim.