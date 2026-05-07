FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Finans

Finansal Özgürlüğe Ne Kadar Yakınsın?

Hepimiz para kazanıyoruz ama onu gerçekten yönetebiliyor muyuz? Bazılarımız ayın sonunu getiremezken diğerleri ise birikim bile yapabiliyor. Sen bunlardan hangisisin peki?

Finansal Özgürlüğe Ne Kadar Yakınsın?

Finasal olarak özgür müsün?

1/8

Ayın sonunda durumun nasıl oluyor?

Ayın sonunda durumun nasıl oluyor?
Hesapta hiç para kalmıyor.
Biraz bir şeyler kalıyor işte.
Param oluyor kenarda.
Giderlerim ve yatırımlarımdan sonra param kalıyor.
2/8

Harcamalarını takip ediyor musun?

Harcamalarını takip ediyor musun?
Detaylı şekilde takip yaparım.
Genel olarak bakıyorum.
Ara sıra kontrol ederim tabii.
Hiç bakmam.
3/8

Beklenmedik bir masraf çıktı bu ay, ne yapacaksın?

Beklenmedik bir masraf çıktı bu ay, ne yapacaksın?
Kredi kartından hallederim.
Birikimimden hallederim.
Borç alırım birinden.
Acil durum fonundan hallederim.
4/8

Gelirinin ne kadarını biriktiriyorsun?

Gelirinin ne kadarını biriktiriyorsun?
%20'den fazlasını ayırıyorum.
Hiç ayıramıyorum.
%10 kadar kenara ayırırım.
Çok az biriktirebiliyorum.
5/8

"Uzun vadeli finansal hedefler" sana ne ifade ediyor?

"Uzun vadeli finansal hedefler" sana ne ifade ediyor?
Hiçbir şey ifade etmiyor.
Var hedeflerim ama daha tam belli değil.
Bazı hedeflerim var.
Hedeflerimin hepsi belli.
6/8

Borç durumun nasıl peki?

Borç durumun nasıl peki?
Biraz borcum var ama ödüyorum.
Borcum yok hiç.
Çok borcum var maalesef.
Çok az kaldı, ödüyorum hepsini.
7/8

Maaşın bu ay biraz gecikti, ne yapacaksın?

Maaşın bu ay biraz gecikti, ne yapacaksın?
2-3 hafta idare edebilirim.
Uzun süre dayanırım, sorun yaşamam.
1 hafta zor dayanırım.
Birkaç ay dayanabilirim.
8/8

Kredi kartını nasıl ödüyorsun?

Kredi kartını nasıl ödüyorsun?
Harcamalarım planlı olduğu için ona göre ödeme yapıyorum.
Tamamını ödüyorum.
Tamamını ödüyorum ama zorlanıyorum.
Asgarisini ödeyebiliyorum sadece.
Anahtar Kelimeler:
ING Para Mevzuları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.