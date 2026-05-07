Finansal Özgürlüğe Ne Kadar Yakınsın?

1/8
Ayın sonunda durumun nasıl oluyor?
Hesapta hiç para kalmıyor.
Biraz bir şeyler kalıyor işte.
Giderlerim ve yatırımlarımdan sonra param kalıyor.
2/8
Harcamalarını takip ediyor musun?
Detaylı şekilde takip yaparım.
Ara sıra kontrol ederim tabii.
3/8
Beklenmedik bir masraf çıktı bu ay, ne yapacaksın?
Kredi kartından hallederim.
Acil durum fonundan hallederim.
4/8
Gelirinin ne kadarını biriktiriyorsun?
%20'den fazlasını ayırıyorum.
%10 kadar kenara ayırırım.
Çok az biriktirebiliyorum.
5/8
"Uzun vadeli finansal hedefler" sana ne ifade ediyor?
Hiçbir şey ifade etmiyor.
Var hedeflerim ama daha tam belli değil.
Hedeflerimin hepsi belli.
6/8
Borç durumun nasıl peki?
Biraz borcum var ama ödüyorum.
Çok az kaldı, ödüyorum hepsini.
7/8
Maaşın bu ay biraz gecikti, ne yapacaksın?
2-3 hafta idare edebilirim.
Uzun süre dayanırım, sorun yaşamam.
8/8
Kredi kartını nasıl ödüyorsun?
Harcamalarım planlı olduğu için ona göre ödeme yapıyorum.
Tamamını ödüyorum ama zorlanıyorum.
Asgarisini ödeyebiliyorum sadece.