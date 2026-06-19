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Gıda İsrafını Sıfıra İndirerek Market Harcamalarını Düşürmenin 12 Yolu

Evde çöpe atılarak israf olan gıda problemine son vermenizi sağlayacak tasarruf stratejileriyle karşınızdayız!

Gıda İsrafını Sıfıra İndirerek Market Harcamalarını Düşürmenin 12 Yolu

Dolapta uzun süre beklediği için bozulan yemekleri, doğru saklanmadığı için çürüyen meyve sebzeyi ya da küflenen ekmeği aslında bu basit stratejilerle zamanında tüketebilirsiniz. İşte mutfaktaki gıdaları bozulmadan tüketmenizi sağlayacak harika öneriler:

1. Çabuk bozulan besinleri önce tüketin.

Gıda İsrafını Sıfıra İndirerek Market Harcamalarını Düşürmenin 12 Yolu 1

Bazı meyve ve sebzelerin ömrü, diğerlerine göre çok kısadır. Bu listenin başında yeşillikler yer alsa da çilek ve dut gibi meyveler ile salatalık, biber, kabak gibi sebzeler hızlı bozulur. Bu tür ürünlerden yüksek miktarda aldığınızda israfı da artırmış olursunuz. Bu sorunu önlemek için çabuk bozulan besinleri ilk önce tüketmeyi deneyin. Örneğin; bol bol salata yaparak hem formunuzu koruyabilir hem israfı minimuma indirebilirsiniz.

2. Doğru saklama koşullarını öğrenin.

Gıda İsrafını Sıfıra İndirerek Market Harcamalarını Düşürmenin 12 Yolu 2

Dolaptaki en çabuk bozulan besinler arasında dereotu, roka, marul gibi yeşillikler bulunur. Bu tür yeşillikler poşet içinde kalırsa anında nemlenip kararmaya başlar. Yapacağınız en iyi şey, yeşillikleri yıkayıp kuruladıktan sonra kapaklı saklama kaplarına yerleştirmektir. Ayrıca maydanoz gibi yeşillikleri, içine biraz su doldurduğunuz bir bardakta saklayarak da uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz.

3. Dolabın nem dengesini kontrol edin.

Gıda İsrafını Sıfıra İndirerek Market Harcamalarını Düşürmenin 12 Yolu 3

Bazen sakladığınız ürünlerin çabuk bozulması buzdolabıyla ilgili bir durumdur. Buzdolabının yeterince temiz olmaması veya içeride buz oluşması, nem dengesini anında bozarak performansı düşürür. En ideal nem dengesi için dolabınızı doğru şekilde ve belirli aralıklarla düzenlemeniz gerekir.

4. Pişirerek saklamayı deneyin.

Gıda İsrafını Sıfıra İndirerek Market Harcamalarını Düşürmenin 12 Yolu 4

Sebzeleri dolapta daha uzun süre saklamak için pişirdikten sonra buzdolabına yerleştirmeyi deneyebilirsiniz. Havuç, bezelye, patates gibi sebzeleri tariflerde kullanacağınız şekilde haşlayarak saklama süresini uzatabilirsiniz. Üstelik bu sayede “Evde ne yapsam” derdini de sonlandırırsınız. Çünkü dolapta her zaman pratik tariflere uygun malzemeleriniz olur.

5. Buzluğu daha aktif kullanın.

Gıda İsrafını Sıfıra İndirerek Market Harcamalarını Düşürmenin 12 Yolu 5

Evdeki gıda israfını sonlandırmak istiyorsanız buzluğu sadece buz yapmak için kullanmamalısınız. Dolapta 2-3 günde bozulan besinleri bile buzluk sayesinde 5-6 aya, hatta bazen 1 yıla kadar kullanabilirsiniz. Haşlayarak, buharda pişirerek, püre haline getirerek ya da çiğden keserek koyacağınız besinler buzlukta aylarca dayanır. Üstelik pratik tarifler için elinizde hazır malzemeleriniz olur.

6. TETT ibaresine dikkat edin.

Gıda İsrafını Sıfıra İndirerek Market Harcamalarını Düşürmenin 12 Yolu 6

Gıda israfının en büyük nedenlerinden birini Son Kullanma Tarihi (SKT) ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) arası farkı bilmemektir. Aslında tavsiye edilen tüketim tarihinin geçmesi, her zaman ürünün bozulduğunu göstermez. Daha çok en üstün lezzet ve besin değerinin düşmeye başlayacağını gösterir. Yani tarihi 1-2 gün geçen ürünlerde akma, kokma, renk değişimi yoksa genellikle tüketmenizde de bir sorun yoktur.

7. Farklı stok tarifleri denemekten çekinmeyin.

Gıda İsrafını Sıfıra İndirerek Market Harcamalarını Düşürmenin 12 Yolu 7

Dolabınızdaki farklı malzemeler aslında size yaratıcı ve deneysel tarif fırsatı sunar. Soğan, havuç, kabak kabuğu gibi atıkları çöpe atmak yerine suda kaynatarak buzluğa alırsanız enfes ve besleyici sebze suları hazırlarsınız. Bulyon masrafını giderecek bu adım sayesinde dilediğiniz her malzemeyle kendi stoklarınızı hazırlamış olursunuz.

8. Haftalık yemek planı oluşturun.

Gıda İsrafını Sıfıra İndirerek Market Harcamalarını Düşürmenin 12 Yolu 8

Evde haftalık menü yapmak market alışverişlerine belirli gramaj limitleri getirmek için harikadır. Marketlerde büyük boyda satılan ürünler bazen avantajlı görünse de aslında o ürünleri kullanmayıp çöpe attığınızda hiç de öyle olmaz. Eğer hafta içinde ne pişireceğinizi bilirseniz satın almanız gereken miktarları daha kolay belirler, market harcamalarına kontrol getirir ve böylece gereksiz israftan kurtulursunuz.

9. Tüm haftanın yemeğini tek seferde pişirin.

Gıda İsrafını Sıfıra İndirerek Market Harcamalarını Düşürmenin 12 Yolu 9

Haftalık menüyü tek seferde hazırlamak sandığınızdan da faydalıdır. Bu sayede gün gün ne yiyeceğinizi düşünmez, bir dizi mutfak işinden kurtulur ve hem sağlığınızı hem formunuzu korursunuz. Sadece hafta sonu mutfağa girip tüm haftaya hazırlık yapar ve besinleri güzelce saklarsanız, önünüzdeki hafta boyunca yemeği dert etmemiş olursunuz.

10. Porsiyon kontrolü yapın.

Gıda İsrafını Sıfıra İndirerek Market Harcamalarını Düşürmenin 12 Yolu 10

Bazen de gıda israfının temel sebebi tencereden tabağa aldığınız miktarla ilgilidir. Açken tüm tabağı yiyebilecekmişsiniz gibi hissedip tüketebileceğinizden çok yemek alırsanız, tabağın çöpe gitme riski de artmış olur. Ama yemek menülerini planlar ve porsiyon miktarına dikkat ederseniz, gereksiz israftan kolayca kaçınırsınız.

11. Markete çıkmadan mutlaka liste yapın.

Gıda İsrafını Sıfıra İndirerek Market Harcamalarını Düşürmenin 12 Yolu 11

Markete aç gitmek büyük bir risktir. Çünkü açken her şey gözünüze çok lezzetli görünür. Market sepetini doldurup eve geldiğinizde ise cebinizin ne kadar boş yere yandığını görme şansınız olur. Ama eğer elinizdeki listeye göre hareket ederseniz çöpe giden gıda miktarını da harcadığınız parayı da bir hayli düşürürsünüz.

12. Kalan yemeklerle yaratıcılığınızı test edin.

Gıda İsrafını Sıfıra İndirerek Market Harcamalarını Düşürmenin 12 Yolu 12
Akşamdan kalan yemeklerin çöpe gitmesini önlemek için mutfaktaki sınırları yıkmaya ne dersiniz? Akşamdan kalan çorbayı ertesi gün enfes bir sosa çevirerek makarna ya da tavuk yemeği yapabilir, sade pilavı haşlanmış sebzelerle birleştirerek fresh bir salataya çevirebilir veya haşlanmış mercimek gibi bakliyatları mikserden çekerek köfteye dönüştürebilirsiniz.

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