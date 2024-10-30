GSS prim borcu nedir? GSS prim borcu neden çıkar?

Belirli bir yaşın üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temel sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için GSS ödemelerini yapmaları gerekir. Bu borcun ödenmesine yönelik olan detayların çalışanlarla çalışmayan bireyler için değişkenlik gösterdiği bilinir. Ayrıca GSS borcu devlet tarafından karşılanan kişi grupları da vardır. Dolayısıyla Genel Sağlık Sigortası prim borcunun neden alındığı, hangi durumlarda ödenmesi gerektiği ve ne tür kanallarla sorgulanabildiği hakkında bilgi sunulması önemlidir.

GSS prim borcu nedir?

GSS prim borcu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yürürlüğe giren bir uygulamadır. İlgili tutarın hangi sebeple temin edildiğini merak eden kişilere GSS kısaltmasının anlamı açıklanmalıdır. Genel Sağlık Sigortası, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin hastanelerden hizmet almalarını mümkün kılar. Çalışan bireylerin prim ödemelerinin işverenler tarafından gerçekleştirilmesi söz konusudur. Mevcut durumda işsiz olan kişilerse GSS borçlarını kendileri ödemelidir. Dolayısıyla "GSS borcu nedir?" diyen bireylere ilgili tutarın genel sağlık hizmetlerinden yararlanılması amacıyla ödendiği söylenmelidir.

GSS prim borcu neden çıkar?

Genel Sağlık Sigortası'ndan faydalanan her bir vatandaşın aylık prim ödemesi bulunur. Ancak bu tutarın çalışan ve çalışmayan kişiler için ayrı olarak ele alınması gerekir. Çünkü belirli bir hizmet alanında çalışarak GSS prim borcu iş yeri tarafından ödenen bireylerin ilgili masrafı yatırmalarına gerek yoktur. Çalışmadığı için GSS prim borcu sisteme düşen kişilerse tutarı resmi platformlar ve kurumlar aracılığıyla sorgulayarak ödemelerini gerçekleştirmelidir.

GSS prim borcunun belirli bir kitleyi kapsamadığı bilinir. Bu kitle arasında 18 yaş altı çocuklarla, lise düzeyinde eğitim görüp 20 yaşından küçük olan bireyler yer alır. Ayrıca lisans eğitimine devam eden ve 25 yaşını doldurmayan bireylerin de GSS prim borcunun devlet tarafından karşılandığı söylenmelidir. Bir hanenin kişi başı gelir düzeyi, asgari ücretin 3'te 1'ini bulmadığı takdirde de bireylerden GSS ödemesi alınmaz. Bu grupların herhangi birinde yer almayıp GSS prim borcu işvereni tarafından yatırılmayan kişilerinse aylık olarak belirli tutarlarda ödeme yapmaları gerekir.

GSS prim borcu sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Genel Sağlık Sigortası borcunun öğrenilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na danışılır. Bu kapsamda vatandaşları 2 ayrı prim borcu sorgulama seçeneği karşılar. Bunlardan ilki, kurumun fiziki şubelerine gidilerek T.C. kimlik kartıyla GSS ödemesi kapsamında herhangi bir borç tutarının mevcut olup olmadığının sorulmasıdır. İkinci seçenekse e-Devlet aracılığıyla online ortamda prim ödemesine dair bilgi alınmasıdır. Dolayısıyla "GSS prim borcu nasıl sorgulanır?" sorusuna yanıt arayan ve e-Devlet aracılığıyla işlem gerçekleştirmek isteyenler aşağıdaki adımları takip etmelidir: