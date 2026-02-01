FİNANS

Harcamalarını Ne Kadar Yönetebiliyorsun?

Para yönetimini başarmak öyle çok kolay değil. Zaten o yüzden harcamalarını yönetmeyi herkes başaramıyor. Peki sen bu konuda nasılsın? Harcamalarını ne kadar yönetiyorsun öğrenelim mi?

Harcamalarını Ne Kadar Yönetebiliyorsun?

Harcamalarını yönetebiliyor musun?

1/8

Maaşın geldi, eline geçer geçmez ilk ne yapıyorsun?

Maaşın geldi, eline geçer geçmez ilk ne yapıyorsun?
Önce gelir gider tablomu hazırlarım, ona göre ödemelerimi yaparım.
Kira ve faturalarımı öderim. Gerisini harcarım.
Kredi kartımı öderim ki daha çok harcayayım.
Keyfime göre harcarım işte, ne yapayım?
2/8

Kredi kartı ekstreni gördüğünde ne hissediyorsun?

Kredi kartı ekstreni gördüğünde ne hissediyorsun?
Hiç bakmıyorum ki!
"Bu kadar nasıl harcadım ki?" diye düşünüyorum.
Küçük bir şaşırıyorum tabii.
Bir sürpriz olmuyor.
3/8

Birikim yapabiliyor musun?

Birikim yapabiliyor musun?
Ara ara biriktirmeye çalışıyorum.
İstiyorum aslında ama hep erteliyorum.
Yapıyorum tabii.
Hiç biriktiremiyorum.
4/8

Beklenmedik bir masraf çıktı, ne yaparsın?

Beklenmedik bir masraf çıktı, ne yaparsın?
Borç alırım birinden.
Kenarda ayırdığım param var, onu kullanırım.
Bütçemi zorlayarak hallederim.
Kredi kartından halletmeye çalışırım.
5/8

Gün içinde yaptığın küçük harcamalar seni zorluyor mu?

Gün içinde yaptığın küçük harcamalar seni zorluyor mu?
Yok, o konuda çok bilinçliyim.
Bazen abartıyorum ama genelde kontrollüyüm.
Pek düşünmüyorum ya.
Onları da hesaplayamam yani!
6/8

Ay sonu geldi. Durumun nasıl?

Ay sonu geldi. Durumun nasıl?
Zorlanıyorum çok.
Berbat durumdayım elbette.
Hiçbir sorun yok, tam istediğim gibi ilerliyor.
Biraz sıkışığım ama hallediyorum.
7/8

İndirimlerden alışveriş yapar mısın?

İndirimlerden alışveriş yapar mısın?
İndirim demek alışveriş yapmak demek.
İndirim başladığı gibi alışverişe başlarım.
Her zaman değil ama bazen indirimlerden alışveriş yapıyorum.
Eğer istediğim ürünler indirime girdiyse alırım.
8/8

Aylık sabit giderlerini bilir misin?

Aylık sabit giderlerini bilir misin?
Yani kabaca biliyorum.
En temellerini biliyorum tabii.
Hiç bilmiyorum.
Hepsini biliyorum elbette.
ING Para Mevzuları
