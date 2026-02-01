Harcamalarını Ne Kadar Yönetebiliyorsun?

1/8
Maaşın geldi, eline geçer geçmez ilk ne yapıyorsun?
Önce gelir gider tablomu hazırlarım, ona göre ödemelerimi yaparım.
Kira ve faturalarımı öderim. Gerisini harcarım.
Kredi kartımı öderim ki daha çok harcayayım.
Keyfime göre harcarım işte, ne yapayım?
Kredi kartı ekstreni gördüğünde ne hissediyorsun?
"Bu kadar nasıl harcadım ki?" diye düşünüyorum.
Küçük bir şaşırıyorum tabii.
Birikim yapabiliyor musun?
Ara ara biriktirmeye çalışıyorum.
İstiyorum aslında ama hep erteliyorum.
Beklenmedik bir masraf çıktı, ne yaparsın?
Kenarda ayırdığım param var, onu kullanırım.
Bütçemi zorlayarak hallederim.
Kredi kartından halletmeye çalışırım.
Gün içinde yaptığın küçük harcamalar seni zorluyor mu?
Yok, o konuda çok bilinçliyim.
Bazen abartıyorum ama genelde kontrollüyüm.
Onları da hesaplayamam yani!
Ay sonu geldi. Durumun nasıl?
Berbat durumdayım elbette.
Hiçbir sorun yok, tam istediğim gibi ilerliyor.
Biraz sıkışığım ama hallediyorum.
İndirimlerden alışveriş yapar mısın?
İndirim demek alışveriş yapmak demek.
İndirim başladığı gibi alışverişe başlarım.
Her zaman değil ama bazen indirimlerden alışveriş yapıyorum.
Eğer istediğim ürünler indirime girdiyse alırım.
Aylık sabit giderlerini bilir misin?
En temellerini biliyorum tabii.
Hepsini biliyorum elbette.