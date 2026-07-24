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IBAN’a Para Gönderirken Açıklama Kısmına Bir Şey Yazılmalı mı? Hangi Durumlarda Ne Yazılmalı?

Günümüzde en sıradan işlemlerden biri IBAN’a para göndermek... Kira ödemesi, arkadaşlara borç verilmesi ya da alışveriş ücretinin ödenmesi IBAN üzerinden yapılabiliyor. Havale, EFT ve FAST işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlamak için açıklama kısmını boş bırakırız. Aslında o açıklama önemli olabilir mi?

IBAN’a Para Gönderirken Açıklama Kısmına Bir Şey Yazılmalı mı? Hangi Durumlarda Ne Yazılmalı?

Açıklama kısmı önemli!

IBAN’a Para Gönderirken Açıklama Kısmına Bir Şey Yazılmalı mı? Hangi Durumlarda Ne Yazılmalı? 1
İlk olarak açıklamanın neden önemli olduğunu anlayalım. Açıklama kısmının olmasının nedeni, para transferinin amacını net bir şekilde belirtmektir. Aslında para transferi yapan kişi için bir not yeri diyebiliriz. Çünkü günler ya da aylar sonrasında işlem geçmişinize baktığınızda parayı neden gönderdiğinizi kolayca hatırlarsınız. Tabii alıcı taraf için de kolaylık sağlar. Eğer hesabına çok sık ödeme geliyorsa, gelen ödemelerin ne için yapıldığını görebilmesi işini kolaylaştırır.

Peki, her transfere açıklama yazılmalı mı?

IBAN’a Para Gönderirken Açıklama Kısmına Bir Şey Yazılmalı mı? Hangi Durumlarda Ne Yazılmalı? 2
Bu bir zorunluluk değil. Kendi hesaplarınız arasında para transferi yapıyorsanız açıklama kısmını boş bırakmak bir sorun oluşturmaz. Aynı şekilde yakın arkadaş ya da aile üyesine para gönderirken de açıklama yazmak şart değildir. Fakat düzenli ödemelerde işinizi kolaylaştırabilir. Eğer birden fazla ödeme türünüz varsa sizi karışıklıktan kurtaracaktır. Yani zorunlu değil, yine de size fayda sağlayabilir.

Kira ödemelerinde kesinlikle yazılmalı.

IBAN’a Para Gönderirken Açıklama Kısmına Bir Şey Yazılmalı mı? Hangi Durumlarda Ne Yazılmalı? 3
Kira gönderirken açıklama kısmını asla boş bırakmamalısınız! Bu ödeme ileride hukuki süreçlerde bir delil olabilir. Açıklama kısmına tarihi ve bunun kira bedeli olduğunu yazabilirsiniz. Böylece gönderdiğiniz paranın ne için olduğunu net bir şekilde belirtmiş olursunuz. Ev sahibiyle yaşanabilecek sorunların da önüne geçebilirsiniz. Dediğimiz gibi düzenli ödemeleri kontrol altında tutmak ve gerekirse ödediğinize dair kanıt oluşturmak için açıklama kısmını doldurmanız çok önemli.

Borç gönderirken net olun.

IBAN’a Para Gönderirken Açıklama Kısmına Bir Şey Yazılmalı mı? Hangi Durumlarda Ne Yazılmalı? 4
Birine borç gönderirken açıklama kısmını doldurmak fayda sağlayabilir. “Borç ödemesi”, “Mart borcu” gibi kısa ifadeler kullanabilirsiniz. Bu sayede iki taraf da ödemenin amacını net bir şekilde görür. Ayrıca ileride ödemeyi neden yaptığınıza dair kafa karışıklığı yaşamanızın önüne geçer. Küçük bir detay gibi görünse de sizi stresten uzak tutabilir.

Alışveriş ödemelerinde sipariş bilgisi ekleyin.

IBAN’a Para Gönderirken Açıklama Kısmına Bir Şey Yazılmalı mı? Hangi Durumlarda Ne Yazılmalı? 5
Bir ürün ya da hizmet satın alırken IBAN kullanıyorsanız açıklama kısmını doldurmanız gerekir. Özellikle küçük işletmelerden ya da bireysel satıcılardan alışveriş yapıyorsanız açıklama yazmak çok önemlidir. Sipariş numarası, ürün adı ya da ad-soyad bilgisi eklenebilir. Böylece satıcı, ödemenin hangi siparişe ait olduğunu rahatça görebilir. Karışıklık yaşanmasının da önüne geçilir.

Diğer ödemelerde nelere dikkat etmelisiniz?

IBAN’a Para Gönderirken Açıklama Kısmına Bir Şey Yazılmalı mı? Hangi Durumlarda Ne Yazılmalı? 6
Eğitim ödemelerinde öğrenci adı, ay bilgisi ya da ders adını yazabilirsiniz. Aidat ödemelerinde daire numarası ve ay bilgisi verilebilir. Şirket ödemelerinde ise daha profesyonel olmalısınız. Fatura numarası, hizmet adı ve ödeme dönemi açıklama kısmında yer almalı.
Kısa ve net ifadeler kullanmalısınız. Karmaşık ifadeler yerine doğrudan konuya girmelisiniz. Bu yüzden gereksiz detaylardan kaçının. Örneğin kişisel bilgilerinizi vermenize gerek yok. Kimlik numarası ya da kart bilgisi gibi özel bilgiler kesinlikle yazılmamalı!

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