İşsiz Kalma İhtimaline Karşı Ne Kadar Hazırlıklısın?

Peki, siz olası bir iş kaybına karşı gerçekten ne kadar hazırsınız? Finansal güvenceniz, network ağınız ve yetkinlikleriniz sizi ne kadar süre ayakta tutabilir?

Bakalım ekonomik fırtınalara karşı ne kadar dayanıklısın? 1/8 Şu an banka hesabında, hiç çalışmadan seni kaç ay idare edecek nakit var? 6 ay ve üzeri. 1-2 ay (Ucu ucuna yeter). Eksi bakiyeler selam eder. Sadece akşamki yemek siparişine yetecek kadar. 2/8 LinkedIn profilin ne durumda? Güncel durumda. En son 2 yıl önce şifremi değiştirmiştim, öylece duruyor. LinkedIn neydi? Emek miydi? Profilim var ama sadece eski sevgilime bakmak için kullanıyorum. 3/8 Teknolojik gelişmeleri takip ediyor musun? 4/8 Kredi kartı borçların ne alemde? Her ay borcun tamamını öderim, sıfır faiz. Sadece asgariyi ödeyerek hayatta kalmaya çalışıyorum. Borç gırtlakta, kartlar patlamak üzere. Başka kartın borcunu ödemek için yeni kart çıkardım. 5/8 Tek kelimeyle kariyer planın ne durumda? Net. Karışık. Belirsiz. Yok. 6/8 İşsizlik maaşı alabilmek için gereken şartları sağlıyor musun? 7/8 Başka bir sektörde veya pozisyonda çalışmaya ne kadar açıksın? Gerekirse her işi yaparım, esneklik göbek adım. Biraz nazlanırım ama şartlar zorlarsa olur. Ben bu koltuk için doğmuşum, başka yerde yapamam. Masa başı olsun da ne olursa olsun. 8/8 Son sorumuz! Şu an işten ayrılsan, yeni bir iş bulman ne kadar sürer? En geç 1 ay içinde yeni masama otururum. 3-6 ay arası bir kovalamaca olur. Belirsiz bir karanlık görüyorum... Umarım emekliliğim gelmiştir.