Japonların Az Harcama Felsefesi: Mottainai Nedir?

1. Mottainai, aslında çok derin bir anlam taşıyor.



İlk bakışta mottainai, bir şeyin boşa gitmesine üzülmek gibi çevrilebilir. Ancak bu kelimenin arkasında çok daha kapsamlı bir düşünce yatıyor. Kullanılabilecek bir eşyayı çöpe atmak, yenebilecek bir yemeği israf etmek ya da gereksiz yere para harcamak bu anlayışa göre doğru kabul edilmiyor. Çünkü her ürünün ortaya çıkması için emek, zaman ve doğal kaynaklar harcanıyor. Mottainai de tam olarak bu emeğe saygı duymayı hatırlatan bir yaşam felsefesi olarak görülüyor.

2. Yeni bir şey almak yerine elindekini değerlendirmek teşvik ediliyor.



Bir eşya eskidi diye hemen yenisini almak yerine önce tamir edilip edilemeyeceğine bakılıyor. Hala kullanılabilecek bir ürünü çöpe atmak yerine ona ikinci bir şans vermek daha değerli kabul ediliyor. Bu yüzden Japonya'da tamir kültürü ve eşyaları uzun süre kullanmak oldukça yaygın. Elbette her şey sonsuza kadar kullanılmıyor ama gerçekten ihtiyaç oluşmadan yenisini almak da çok tercih edilmiyor. Böylece hem gereksiz harcamalar azalıyor hem de israfın önüne geçiliyor.

3. Alışveriş yaparken ihtiyaç ile istek birbirinden ayrılıyor.



Mottainai anlayışında en önemli sorulardan biri şu: "Buna gerçekten ihtiyacım var mı?" Anlık heveslerle yapılan alışverişler yerine, ürünün gerçekten kullanılıp kullanılmayacağı düşünülüyor. Eğer cevap net değilse satın alma kararı çoğu zaman erteleniyor. Bu kısa bekleme süresi bile gereksiz harcamaların önemli ölçüde azalmasını sağlayabiliyor. Böylece para yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulan şeylere harcanmış oluyor.

4. İsraf sadece para için değil, zaman ve kaynaklar için de geçerli!



Mottainai denildiğinde akla ilk olarak maddi harcamalar gelse de bu felsefe yalnızca bütçeyle ilgili değil. Gereksiz yere elektrik tüketmek, suyu boşa akıtmak ya da kullanılabilecek bir yiyeceği çöpe atmak da aynı bakış açısıyla değerlendiriliyor. Çünkü bunların her biri sınırlı kaynakların gereksiz yere harcanması anlamına geliyor. Bu nedenle mottainai, günlük hayatın birçok alanında daha bilinçli davranmayı teşvik ediyor. Küçük görünen alışkanlıklar bile zaman içinde büyük bir fark yaratabiliyor.

5. Az eşyaya sahip olmak, eksiklik değil bilinçli bir tercih olarak görülüyor.



Bazı insanlar çok fazla eşyaya sahip olmayı zenginlik göstergesi olarak görebiliyor. Ancak mottainai anlayışında önemli olan eşyanın sayısı değil, gerçekten işe yarayıp yaramadığı. Kullanılmayan ürünleri biriktirmek yerine ihtiyaç duyulan kadarına sahip olmak daha değerli kabul ediliyor. Böylece evler daha düzenli oluyor, gereksiz alışverişler azalıyor ve insanlar sahip oldukları şeylerin kıymetini daha iyi biliyor.

6. Küçük tasarrufların zamanla büyük fark yaratabileceğine inanılıyor.



Tek bir harcama ya da tek bir israf ilk bakışta önemsiz görünebilir. Ancak mottainai anlayışı, küçük davranışların zaman içinde birikerek büyük sonuçlar doğurduğunu savunuyor. Gereksiz yere alınmayan bir ürün, israf edilmeyen bir öğün ya da uzun süre kullanılan bir eşya hem bütçeye hem de çevreye katkı sağlayabiliyor. Bu yüzden günlük hayattaki küçük kararlar oldukça önemseniyor. Çünkü büyük değişimlerin çoğu, aslında küçük alışkanlıklarla başlıyor...

7. Mottainai aslında para biriktirmekten çok, daha bilinçli yaşamayı öğretiyor.



Bu felsefenin amacı yalnızca daha az para harcamak değil. Asıl hedef, sahip olunan her şeyin değerini bilmek ve tüketirken biraz daha düşünmek. Böyle bakıldığında hem bütçe daha kontrollü hale geliyor hem de gereksiz tüketimin önüne geçiliyor. Belki de mottainaiyi özel yapan şey tam olarak bu! İnsanlara, ellerindekilerin kıymetini hatırlatması. Günümüzde giderek daha fazla kişinin bu anlayışa ilgi göstermesinin nedeni biraz da bu olabilir.