FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Finans

Japonların Az Harcama Felsefesi: Mottainai Nedir?

Daha bilinçli harcamak ve elindekilerin değerini bilmek son yıllarda birçok kişinin benimsediği bir anlayış haline geldi. Aslında Japon kültüründe bunun yıllardır var olan bir karşılığı var, Mottainai! Bu kavram, yalnızca para harcamayı değil, zamanın, emeğin ve sahip olunan her şeyin kıymetini bilmeyi öğütlüyor. Peki Japonların sık sık benimsediği bu yaşam felsefesi tam olarak ne anlama geliyor? Gelin, birlikte bakalım. 👇

Japonların Az Harcama Felsefesi: Mottainai Nedir?

1. Mottainai, aslında çok derin bir anlam taşıyor.

Japonların Az Harcama Felsefesi: Mottainai Nedir? 1
İlk bakışta mottainai, bir şeyin boşa gitmesine üzülmek gibi çevrilebilir. Ancak bu kelimenin arkasında çok daha kapsamlı bir düşünce yatıyor. Kullanılabilecek bir eşyayı çöpe atmak, yenebilecek bir yemeği israf etmek ya da gereksiz yere para harcamak bu anlayışa göre doğru kabul edilmiyor. Çünkü her ürünün ortaya çıkması için emek, zaman ve doğal kaynaklar harcanıyor. Mottainai de tam olarak bu emeğe saygı duymayı hatırlatan bir yaşam felsefesi olarak görülüyor.

2. Yeni bir şey almak yerine elindekini değerlendirmek teşvik ediliyor.

Japonların Az Harcama Felsefesi: Mottainai Nedir? 2
Bir eşya eskidi diye hemen yenisini almak yerine önce tamir edilip edilemeyeceğine bakılıyor. Hala kullanılabilecek bir ürünü çöpe atmak yerine ona ikinci bir şans vermek daha değerli kabul ediliyor. Bu yüzden Japonya'da tamir kültürü ve eşyaları uzun süre kullanmak oldukça yaygın. Elbette her şey sonsuza kadar kullanılmıyor ama gerçekten ihtiyaç oluşmadan yenisini almak da çok tercih edilmiyor. Böylece hem gereksiz harcamalar azalıyor hem de israfın önüne geçiliyor.

3. Alışveriş yaparken ihtiyaç ile istek birbirinden ayrılıyor.

Japonların Az Harcama Felsefesi: Mottainai Nedir? 3
Mottainai anlayışında en önemli sorulardan biri şu: "Buna gerçekten ihtiyacım var mı?" Anlık heveslerle yapılan alışverişler yerine, ürünün gerçekten kullanılıp kullanılmayacağı düşünülüyor. Eğer cevap net değilse satın alma kararı çoğu zaman erteleniyor. Bu kısa bekleme süresi bile gereksiz harcamaların önemli ölçüde azalmasını sağlayabiliyor. Böylece para yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulan şeylere harcanmış oluyor.

4. İsraf sadece para için değil, zaman ve kaynaklar için de geçerli!

Japonların Az Harcama Felsefesi: Mottainai Nedir? 4
Mottainai denildiğinde akla ilk olarak maddi harcamalar gelse de bu felsefe yalnızca bütçeyle ilgili değil. Gereksiz yere elektrik tüketmek, suyu boşa akıtmak ya da kullanılabilecek bir yiyeceği çöpe atmak da aynı bakış açısıyla değerlendiriliyor. Çünkü bunların her biri sınırlı kaynakların gereksiz yere harcanması anlamına geliyor. Bu nedenle mottainai, günlük hayatın birçok alanında daha bilinçli davranmayı teşvik ediyor. Küçük görünen alışkanlıklar bile zaman içinde büyük bir fark yaratabiliyor.

5. Az eşyaya sahip olmak, eksiklik değil bilinçli bir tercih olarak görülüyor.

Japonların Az Harcama Felsefesi: Mottainai Nedir? 5
Bazı insanlar çok fazla eşyaya sahip olmayı zenginlik göstergesi olarak görebiliyor. Ancak mottainai anlayışında önemli olan eşyanın sayısı değil, gerçekten işe yarayıp yaramadığı. Kullanılmayan ürünleri biriktirmek yerine ihtiyaç duyulan kadarına sahip olmak daha değerli kabul ediliyor. Böylece evler daha düzenli oluyor, gereksiz alışverişler azalıyor ve insanlar sahip oldukları şeylerin kıymetini daha iyi biliyor.

6. Küçük tasarrufların zamanla büyük fark yaratabileceğine inanılıyor.

Japonların Az Harcama Felsefesi: Mottainai Nedir? 6
Tek bir harcama ya da tek bir israf ilk bakışta önemsiz görünebilir. Ancak mottainai anlayışı, küçük davranışların zaman içinde birikerek büyük sonuçlar doğurduğunu savunuyor. Gereksiz yere alınmayan bir ürün, israf edilmeyen bir öğün ya da uzun süre kullanılan bir eşya hem bütçeye hem de çevreye katkı sağlayabiliyor. Bu yüzden günlük hayattaki küçük kararlar oldukça önemseniyor. Çünkü büyük değişimlerin çoğu, aslında küçük alışkanlıklarla başlıyor...

7. Mottainai aslında para biriktirmekten çok, daha bilinçli yaşamayı öğretiyor.

Japonların Az Harcama Felsefesi: Mottainai Nedir? 7
Bu felsefenin amacı yalnızca daha az para harcamak değil. Asıl hedef, sahip olunan her şeyin değerini bilmek ve tüketirken biraz daha düşünmek. Böyle bakıldığında hem bütçe daha kontrollü hale geliyor hem de gereksiz tüketimin önüne geçiliyor. Belki de mottainaiyi özel yapan şey tam olarak bu! İnsanlara, ellerindekilerin kıymetini hatırlatması. Günümüzde giderek daha fazla kişinin bu anlayışa ilgi göstermesinin nedeni biraz da bu olabilir.

Anahtar Kelimeler:
ING Para Mevzuları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.