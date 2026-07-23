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Kalite Düşerken Fiyatın Değişmemesi: Skimpflation Tuzağı Nedir?

Son zamanlarda yaptığınız alışverişleri biraz düşünün. Bazı ürünlerin eskisi gibi kaliteli olmadığını fark edebilirsiniz. Paket, marka ya da fiyat aynı olsa da bir şeyler değişmiştir. Tadı, kalitesi ve sunduğu hizmet sizi tatmin etmemeye başlamış olabilir. Gelin, bunun ne olduğuna bakalım.

Kalite Düşerken Fiyatın Değişmemesi: Skimpflation Tuzağı Nedir?

Skimpflation ne anlama gelir?

Kalite Düşerken Fiyatın Değişmemesi: Skimpflation Tuzağı Nedir? 1
İlk olarak kavramı net bir şekilde anlayalım! Ürün ve hizmetin fiyatı sabit kalır fakat kalitesi düşer. Yani buradaki temel mantık, fiyat etiketi üzerinde değişiklik yapmadan maliyeti azaltmaktır. Şirketler bu yöntem sayesinde kâr marjlarını koruyabilir. Tüketici ilk başta aynı ürünle karşılaştığını düşünür, oysa deneyim kısmında farklılıkları hisseder.

Enflasyon dönemlerinde kendini gösterir.

Kalite Düşerken Fiyatın Değişmemesi: Skimpflation Tuzağı Nedir? 2
Ekonomik dalgalanmalar olduğu zaman üretim maliyetlerinde de artış olur. Haliyle ham madde, enerji, lojistik ve iş gücü giderleri şirketler üzerinde baskı oluşturur. Şirketler bu maliyet artışını yönetmek için bazı yollar arar. Fiyatı artırdıklarında müşteri kaybedeceklerini bildikleri için daha gizli yöntemler seçerler. İşte skimpflation bu yöntemlerden biri... Bu yüzden ekonomik kriz zamanlarında daha fazla görürüz.

Fiyat artışı gibi hemen fark edilmez.

Kalite Düşerken Fiyatın Değişmemesi: Skimpflation Tuzağı Nedir? 3
Bir ürünün fiyatı yükseldiğinde bunu kolayca anlarız. Etiket bunu doğrudan bize gösterir. Kalitenin düşüşü ise bu kadar kolay fark edilmez. Tat değişir, malzemeler ucuzlar ya da hizmet yavaşlar. Tüm bunları zaman içinde fark edebiliriz. Bu yüzden skimpflation yöntemi tüketiciye sinsi bir şekilde yaklaşıyor diyebiliriz. Çünkü insanlar aynı parayı öderken aslında daha düşük kalite alır...

Gıda sektöründe daha sık görülür.

Kalite Düşerken Fiyatın Değişmemesi: Skimpflation Tuzağı Nedir? 4
Skimpflation denildiğinde akla ilk olarak gıda sektörü gelmeli. Ürünün içeriğinde kullanılan malzemeler değiştirilerek üretim maliyeti kolayca düşürülebilir. Kaliteli yağ yerine düşük maliyetli alternatiflere yönelmek daha kolay olur. Malzeme kalitesinin düşmesinin yanı sıra içerikteki oranlarda da değişiklikler olabilir. Tabii tüketici bu durumu ilk başta fark etmeyebilir. Tadı ve kıvamındaki fark zamanla hissedilir.

Hizmet sektöründe de görülür.

Kalite Düşerken Fiyatın Değişmemesi: Skimpflation Tuzağı Nedir? 5
Bu durum sadece fiziksel ürünlerde olmaz. Hizmet sektöründe de sıkça rastlanan bir yöntemdir. Otellere, restoranlara ya da dijital platformlara bir bakın. Buralarda eskiden ücretsiz olan hizmetlerin ek ücrete bağlandığını görebilirsiniz. Bunun yanı sıra personel sayısında azalma ya da hizmet kalitesinde düşüş olabilir. Fiyatlar aynı kalsa bile alınan hizmetin kalitesinde gerileme yaşanır.

O halde bilinçli tüketici olalım!

Kalite Düşerken Fiyatın Değişmemesi: Skimpflation Tuzağı Nedir? 6
Alışveriş yaparken sadece fiyat etiketine odaklanmamak gerektiğini anladık. Ürünlerin sunduğu gerçek değeri görebilmeliyiz. Kalite, içerik ve kullanım deneyimi burada çok önemli kriterlerdir. Bilinçli seçimler yaparak bütçenizi koruyabilirsiniz. Ayrıca hem sağlığınızı korumuş olursunuz hem de verdiğiniz paranın karşılığında daha fazla tatmin olursunuz.

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