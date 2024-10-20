FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Finans
  4. Kredi kartı yapılandırma nedir, nasıl yapılır? Kredi kartı yapılandırma şartları

Kredi kartı yapılandırma nedir, nasıl yapılır? Kredi kartı yapılandırma şartları

Burcu Tufan Burcu Tufan
19.10.2024 13:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir takvim yılı içerisinde 90 gün boyunca kredi kartı borcunun asgari ödemesi yapılmadığı takdirde toplam tutarın yapılandırılması gerekir. Bu seçenekten yararlanan banka müşterilerinin geri ödemeyi yeni bir plan çerçevesinde tamamlamaları uygundur. Kredi kartı yapılandırma sürecinde geçerli olan vade sayısı, faiz oranı ve taksit tutarı gibi değerlerse BDDK tarafından kararlaştırılan güncel yönetmeliğe göre belirlenir.

Kredi kartı yapılandırma nedir, nasıl yapılır? Kredi kartı yapılandırma şartları

İçindekiler

  • Kredi kartı yapılandırma nedir?
  • Kredi kartı yapılandırma nasıl yapılır?
  • Kredi kartı yapılandırma şartları nelerdir?
  • Kredi kartı yapılandırma başvurusu nasıl tamamlanır?
  • Kredi kartı yapılandırma faizi yüzde kaç?
  • Kredi kartı yapılandırma işlemi vade sayısı nedir?
  • Kredi kartı yapılandırma hesaplama işlemi nasıldır?

Banka müşterilerinin yararlanabildiği kredi kartı ürününün toplam borcu, belirli bir süre boyunca asgari tutarda ödenemediği takdirde, yapılandırma olanağından yararlanılır. Bu işlemle birlikte yeni bir ödeme planı belirlenirken; BDDK tarafından açıklanan güncel faiz oranı, maksimum vade sayısı ve toplam borç tutarı gibi unsurlar dikkate alınır. Söz edilen opsiyondan faydalanarak borcunu ödemeyi planlayan kişilerin ise kredi kartı yapılandırma şartları hakkında bilgi edinmeleri mühimdir.

Kredi kartı yapılandırma nedir?

Bankaların kredi kartı ürünlerinden yararlanan ve borçlarını ödemekte güçlük çeken müşterilerine sunduğu taksitlendirme seçeneğine yapılandırma işlemi adı verilir. Bu durumda daha esnek bir planda, hesaplanan taksit tutarlarıyla, belirlenen vade kapsamında toplam borç ödemesi yatırılabilir. Özellikle borç miktarı yüksek seviyelere ulaşan kişiler tarafından tercih edilen bu yöntem, müşterilerin yapılandırma işlemi için bankaya başvurmalarını gerektirir. Buna ek olarak geri ödeme sürecinde müşterilere sunulacak olan maksimum vade sayısının kaç ay olduğu, kredi kartı yapılandırma Resmi Gazete açıklamasıyla vatandaşlara duyurulmuştur.

Kredi kartı yapılandırma nasıl yapılır?

Bankalar aracılığıyla temin edilen kredi kartlarının dönem ödemeleri, 3 defa asgari tutarın yatırılmaması sonucunda geciktirilirse, yapılandırma süreci başlatılmalıdır. Dolayısıyla kart borcunu ödeyemeyeceğini düşünen kişilerin, önceden ilgili kurumla görüşerek, bu işlemi talep etmeleri de mümkündür. Kredi kartı yapılandırma sürecinin temel adımları ise aşağıdaki listede açıklanmıştır:

  • Öncelikle bankacılık hizmetinin alındığı ilgili kurumla iletişime geçilmelidir.
  • Bankaların bu işlemi yürütülen birimleriyle bağlantı kurulduktan sonra kişinin toplam kredi kartı borcu hesaplanır.
  • Ardından müşteriye belirli bir vade, faiz oranı ve taksit tutarını içeren yeni bir ödeme planı seçeneği sunulur.
  • Bu planın kişiye uygun olması durumunda işlem onayı verilerek toplam borcun belirlenen vadede ödenmeye başlanması mümkündür.
  • Bankalar tarafından sunulan yapılandırma opsiyonunun uygun olmadığını düşünen müşterilerin ise özellikle vade süresine ilişkin taleplerini bildirmeleri söz konusu olabilir.
  • Bu durumda bankacılık hizmetinin alındığı kurumdan onay çıkmasına bağlı olarak talep edilen plan çerçevesinde borç ödemesi yapılabilir.

Kredi kartı yapılandırma şartları nelerdir?

Kredi kartı borçlarının yapılandırılması için temel şart, kişinin bir takvim yılı içerisinde minimum 3 defa asgari tutarın altında ödeme yapmış olmasıdır. Buna ek olarak kart borcu birden fazla dönemde ödenemediği takdirde bankalarla yapılandırma işlemi için iletişime geçilebilir. Kredi kartı yapılandırma sürecinin başlatılması ve talebin ilgili kuruma bildirilmesi de esas koşullar arasındadır. Ayrıca müşterilerin banka tarafından sunulan en esnek ödeme planını onaylayarak borç taksitlerini yatırmaya başlamaları beklenir.

Kredi kartı yapılandırma işlemi için BDDK tarafından alınan son kararlara göre müşterilerin limit artırımı haklarına da sınır getirilmiştir. Bu durumda taksitlendirme süreci başlatıldıktan sonra toplam borcun yarısı ödenene dek limit artırımının talep edilmesi mümkün olmayacaktır.

Kredi kartı yapılandırma başvurusu nasıl tamamlanır?

Kredi kartı borcunu hesabına yatıramayan bireylerin bir takvim yılı içerisinde 3 defa asgari tutardan az ödeme yapmaları durumunda bankaların bu durumu takibe aldığı bilinir. Dolayısıyla kredi kartı yapılandırma işlemi için genellikle bankalar tarafından ödemelerini gerçekleştiremeyen müşterilerle iletişime geçilmesi söz konusudur. Ancak bu konuda zorluk yaşayan bireylerin taksitlendirme yapılması ve yeni ödeme planının belirleme gibi konularda bankalarla doğrudan iletişime geçmeleri mümkündür.

Bu süreçte ilgili kurumlara müşteri destek hattı, mobil uygulamalar ve internet siteleri üzerinden ulaşılabilir. Bununla birlikte yapılandırma işlemlerinin detaylı olarak görüşülmesi için çoğunlukla bankaların fiziki şubelerine gidildiği görülür.

Kredi kartı yapılandırma faizi yüzde kaç?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından kamuoyuyla paylaşılan son açıklamalara göre kredi kartı yapılandırma faizinin azami sınırının güncellendiği söylenmelidir. Alınan kararlar doğrultusunda bu faiz oranının maksimum seviyesi %3,11 olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla farklı vade süreleriyle oluşturulacak olan kredi kartı yapılandırma taksitlerine uygulanabilen yasal faiz oranı %3,11'dir.

Kredi kartı yapılandırma işlemi vade sayısı nedir?

Kart borcunu ödeyemediği için toplam tutarı belirli bir vadede ilgili kuruma yatırmayı planlayan müşterilerin maksimum taksit sayısını araştırdıkları görülür. Bu bağlamda kredi kartı yapılandırma BDDK kararına göre azami vade süresinin kaç ay olduğu açıklanmalıdır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından sunulan açıklamalar incelendiğinde kredi kartı borçlarının 60 aya kadar yapılandırılabildiği anlaşılır. Bu güncel düzenlemeyle birlikte banka müşterilerinin hizmet aldıkları kurumdan 60 aya kadar taksitlendirme seçeneğini talep etmeleri mümkün olacaktır.

Kredi kartı yapılandırma hesaplama işlemi nasıldır?

Kredi kartı borcunun yapılandırma işlemiyle birlikte ödenmesi söz konusu olduğunda toplam tutara faiz oranı yansıtılır. Dolayısıyla borcun toplam geri ödeme ve taksit tutarlarının hesaplanması için bankalar tarafından sunulan faiz oranı seçeneğinin öğrenilmesi gerekir. Genellikle yapılandırma vadesinin kısa tutulması durumunda toplam borca daha düşük oranda faiz yansıtıldığı bilinir. Ancak bu durum bankaların güncel yönetmeliklerine göre değişebildiği için yapılandırma taksitlerinin hesaplanması amacıyla ilgili kurumdan bilgi alınmasında fayda vardır.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Bankacılık BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartı Yapılandırma bddk borç yapılandırma taksit Borç yapılandırma paketi kaç taksit
En Çok Okunan Haberler
Vatandaşlar o hastaneden hıncını böyle aldı

Vatandaşlar o hastaneden hıncını böyle aldı

CHP skandala böyle göz yummuş

CHP skandala böyle göz yummuş

Tüm şehir onun sayesinde iki kat iş yapıyor! Nüfus bile arttı

Tüm şehir onun sayesinde iki kat iş yapıyor! Nüfus bile arttı

Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi... 6 bin 500 kişi mercek altına alındı! 4 milyar liralık ticaret ortaya çıktı!

Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi... 6 bin 500 kişi mercek altına alındı! 4 milyar liralık ticaret ortaya çıktı!

Maaş bağlama sisteminden emeklilik yaşına kadar...  5 maddeyle anlattı

Maaş bağlama sisteminden emeklilik yaşına kadar...  5 maddeyle anlattı

'Açıkta kalmamak için...' Altın almanın zamanı mı? Yanıt geldi

'Açıkta kalmamak için...' Altın almanın zamanı mı? Yanıt geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.