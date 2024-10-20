Kredi kartı yapılandırma nedir, nasıl yapılır? Kredi kartı yapılandırma şartları

Banka müşterilerinin yararlanabildiği kredi kartı ürününün toplam borcu, belirli bir süre boyunca asgari tutarda ödenemediği takdirde, yapılandırma olanağından yararlanılır. Bu işlemle birlikte yeni bir ödeme planı belirlenirken; BDDK tarafından açıklanan güncel faiz oranı, maksimum vade sayısı ve toplam borç tutarı gibi unsurlar dikkate alınır. Söz edilen opsiyondan faydalanarak borcunu ödemeyi planlayan kişilerin ise kredi kartı yapılandırma şartları hakkında bilgi edinmeleri mühimdir.

Kredi kartı yapılandırma nedir?

Bankaların kredi kartı ürünlerinden yararlanan ve borçlarını ödemekte güçlük çeken müşterilerine sunduğu taksitlendirme seçeneğine yapılandırma işlemi adı verilir. Bu durumda daha esnek bir planda, hesaplanan taksit tutarlarıyla, belirlenen vade kapsamında toplam borç ödemesi yatırılabilir. Özellikle borç miktarı yüksek seviyelere ulaşan kişiler tarafından tercih edilen bu yöntem, müşterilerin yapılandırma işlemi için bankaya başvurmalarını gerektirir. Buna ek olarak geri ödeme sürecinde müşterilere sunulacak olan maksimum vade sayısının kaç ay olduğu, kredi kartı yapılandırma Resmi Gazete açıklamasıyla vatandaşlara duyurulmuştur.

Kredi kartı yapılandırma nasıl yapılır?

Bankalar aracılığıyla temin edilen kredi kartlarının dönem ödemeleri, 3 defa asgari tutarın yatırılmaması sonucunda geciktirilirse, yapılandırma süreci başlatılmalıdır. Dolayısıyla kart borcunu ödeyemeyeceğini düşünen kişilerin, önceden ilgili kurumla görüşerek, bu işlemi talep etmeleri de mümkündür. Kredi kartı yapılandırma sürecinin temel adımları ise aşağıdaki listede açıklanmıştır:

Öncelikle bankacılık hizmetinin alındığı ilgili kurumla iletişime geçilmelidir.

Bankaların bu işlemi yürütülen birimleriyle bağlantı kurulduktan sonra kişinin toplam kredi kartı borcu hesaplanır.

Ardından müşteriye belirli bir vade, faiz oranı ve taksit tutarını içeren yeni bir ödeme planı seçeneği sunulur.

Bu planın kişiye uygun olması durumunda işlem onayı verilerek toplam borcun belirlenen vadede ödenmeye başlanması mümkündür.

Bankalar tarafından sunulan yapılandırma opsiyonunun uygun olmadığını düşünen müşterilerin ise özellikle vade süresine ilişkin taleplerini bildirmeleri söz konusu olabilir.

Bu durumda bankacılık hizmetinin alındığı kurumdan onay çıkmasına bağlı olarak talep edilen plan çerçevesinde borç ödemesi yapılabilir.

Kredi kartı yapılandırma şartları nelerdir?

Kredi kartı borçlarının yapılandırılması için temel şart, kişinin bir takvim yılı içerisinde minimum 3 defa asgari tutarın altında ödeme yapmış olmasıdır. Buna ek olarak kart borcu birden fazla dönemde ödenemediği takdirde bankalarla yapılandırma işlemi için iletişime geçilebilir. Kredi kartı yapılandırma sürecinin başlatılması ve talebin ilgili kuruma bildirilmesi de esas koşullar arasındadır. Ayrıca müşterilerin banka tarafından sunulan en esnek ödeme planını onaylayarak borç taksitlerini yatırmaya başlamaları beklenir.

Kredi kartı yapılandırma işlemi için BDDK tarafından alınan son kararlara göre müşterilerin limit artırımı haklarına da sınır getirilmiştir. Bu durumda taksitlendirme süreci başlatıldıktan sonra toplam borcun yarısı ödenene dek limit artırımının talep edilmesi mümkün olmayacaktır.

Kredi kartı yapılandırma başvurusu nasıl tamamlanır?

Kredi kartı borcunu hesabına yatıramayan bireylerin bir takvim yılı içerisinde 3 defa asgari tutardan az ödeme yapmaları durumunda bankaların bu durumu takibe aldığı bilinir. Dolayısıyla kredi kartı yapılandırma işlemi için genellikle bankalar tarafından ödemelerini gerçekleştiremeyen müşterilerle iletişime geçilmesi söz konusudur. Ancak bu konuda zorluk yaşayan bireylerin taksitlendirme yapılması ve yeni ödeme planının belirleme gibi konularda bankalarla doğrudan iletişime geçmeleri mümkündür.

Bu süreçte ilgili kurumlara müşteri destek hattı, mobil uygulamalar ve internet siteleri üzerinden ulaşılabilir. Bununla birlikte yapılandırma işlemlerinin detaylı olarak görüşülmesi için çoğunlukla bankaların fiziki şubelerine gidildiği görülür.

Kredi kartı yapılandırma faizi yüzde kaç?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından kamuoyuyla paylaşılan son açıklamalara göre kredi kartı yapılandırma faizinin azami sınırının güncellendiği söylenmelidir. Alınan kararlar doğrultusunda bu faiz oranının maksimum seviyesi %3,11 olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla farklı vade süreleriyle oluşturulacak olan kredi kartı yapılandırma taksitlerine uygulanabilen yasal faiz oranı %3,11'dir.

Kredi kartı yapılandırma işlemi vade sayısı nedir?

Kart borcunu ödeyemediği için toplam tutarı belirli bir vadede ilgili kuruma yatırmayı planlayan müşterilerin maksimum taksit sayısını araştırdıkları görülür. Bu bağlamda kredi kartı yapılandırma BDDK kararına göre azami vade süresinin kaç ay olduğu açıklanmalıdır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından sunulan açıklamalar incelendiğinde kredi kartı borçlarının 60 aya kadar yapılandırılabildiği anlaşılır. Bu güncel düzenlemeyle birlikte banka müşterilerinin hizmet aldıkları kurumdan 60 aya kadar taksitlendirme seçeneğini talep etmeleri mümkün olacaktır.

Kredi kartı yapılandırma hesaplama işlemi nasıldır?

Kredi kartı borcunun yapılandırma işlemiyle birlikte ödenmesi söz konusu olduğunda toplam tutara faiz oranı yansıtılır. Dolayısıyla borcun toplam geri ödeme ve taksit tutarlarının hesaplanması için bankalar tarafından sunulan faiz oranı seçeneğinin öğrenilmesi gerekir. Genellikle yapılandırma vadesinin kısa tutulması durumunda toplam borca daha düşük oranda faiz yansıtıldığı bilinir. Ancak bu durum bankaların güncel yönetmeliklerine göre değişebildiği için yapılandırma taksitlerinin hesaplanması amacıyla ilgili kurumdan bilgi alınmasında fayda vardır.