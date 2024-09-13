FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Finans
  4. OVP (Orta Vadeli Program) nedir, ne anlama gelir? Orta Vadeli Program kim tarafından hazırlanır?

OVP (Orta Vadeli Program) nedir, ne anlama gelir? Orta Vadeli Program kim tarafından hazırlanır?

Burcu Tufan Burcu Tufan
13.09.2024 12:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısaltması OVP olan Orta Vadeli Program, Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecek 3 sene içerisinde belirli açılardan nasıl bir durumda olacağının tahmin edilmesini sağlar. Bununla birlikte ekonomik, sosyal ve çevresel koşullara göre hazırlanan stratejik planları içeren bu programın hem kamuya hem de özel kesime hitap ettiği söylenmelidir. Bu bağlamda OVP’nin ne amaçla hazırlandığı, kim tarafından oluşturulduğu ve nerede yayımlandığı üzerine özet bilgiler sunulmalıdır.

OVP (Orta Vadeli Program) nedir, ne anlama gelir? Orta Vadeli Program kim tarafından hazırlanır?

İçindekiler

  • OVP (Orta Vadeli Program) nedir?
  • Orta Vadeli Program kim tarafından hazırlanır?
  • Orta Vadeli Program tanımı ve içeriği nedir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin 3 sene içerisinde ekonomik, sosyal, çevresel faktörlerden ne derecede etkilenip nasıl bir konumda olacağının belirlenmesi önem arz eder. Bu sayede enflasyon, fiyat istikrarı, döviz kurları, ekonomik büyüme ve istihdam gibi konulara yönelik olarak tahmin yürütülebilir. Pek çok vatandaşın da yanıt almaya çalıştığı “Orta Vadeli Program ne anlama gelir?” sorusu bu bağlamda öne çıkan sorgulardandır. Çünkü OVP ile her sene gelecek 3 yıla yönelik olarak ekonomik, sosyal ve çevresel öngörüler ele alınır. Bu nedenle “Orta Vadeli Programı kim hazırlar?” sorusuna yanıt sunulduktan sonra söz edilen planın amacı ve içeriği detaylı olarak açıklanmalıdır.

OVP (Orta Vadeli Program) nedir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, çevresel ve ekonomik hedeflerinin belirlendiği stratejik bütçe planlamasına Orta Vadeli Program adı verilir. Bu program kapsamında belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla ne tür politikaların izleneceği saptanır. “Orta Vadeli Program ne demek?” sorusunun doğru yanıtını bulmaya çalışanlara bu bütçe planının her yıl 3 senelik bir perspektif çerçevesinde hazırlandığı belirtilmelidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik, çevresel, sosyal hedefleri belirlenirken aynı zamanda bunlar için strateji geliştirilen OVP yıllık olarak gelecek 3 seneye yönelik oluşturulur.

Orta Vadeli Program kim tarafından hazırlanır?

3 senelik bir perspektifle hazırlandığı bilinen OVP kapsamında yer alan hedeflerle stratejilerin belirlenmesinde rol oynayan kurumlardan biri Hazine ve Maliye Bakanlığı’dır. Bu bakanlıkla bağlantılı olarak hizmet sunan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevlileri de Orta Vadeli Program OVP adıyla bilinen planın hazırlanmasından sorumludur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecek 3 yıl içerisindeki ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflerinin ele alındığı programın resmîleştirilmesi için Cumhurbaşkanı'nın onayı beklenir. Onay sürecinin tamamlanmasıyla beraber Orta Vadeli Program kapsamındaki maddeler Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu plan hem özel kesim hem de kamu için 3 sene içerisindeki ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmelere yönelik öngörülebilirliği artırır.

Orta Vadeli Program tanımı ve içeriği nedir?

OVP olarak kısaltılan Orta Vadeli Program planının Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından oluşturulduğu belirtilir. Bu program Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecek 3 sene boyunca ekonomik, sosyal, çevresel faktörler bakımından hangi noktada olacağının belirlenmesini ve buna yönelik stratejilerin geliştirilmesini sağlar. Hem özel kesim hem de kamu için önemli göstergelerle öngörülerin yer aldığı OVP kapsamında ele alınan hususlar aşağıda örneklendirilmiştir:

  • Enflasyon hedefi
  • Büyüme hedefi
  • Orta Vadeli Program dolar tahmini
  • Döviz piyasası tahminleri
  • İstihdam seviyesi
  • Fiyat istikrarı öngörüleri
  • Finansal istikrar ve kamu maliyesi detayları
  • Makroekonomik ve mikroekonomik planlar ile stratejiler
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Orta Vadeli Program (OVP) ovp ne demek OVP içeriği ne OVP maddeleri OVP kararları
En Çok Okunan Haberler
Tavşantepe'nin işbirlikçileri! Sahte ihbarlar yapıp sim kartları atmışlar

Tavşantepe'nin işbirlikçileri! Sahte ihbarlar yapıp sim kartları atmışlar

Turist yağdı! Akın akın geldiler ama... O gerçek esnafı şoke etti

Turist yağdı! Akın akın geldiler ama... O gerçek esnafı şoke etti

Merkez Bankası Eylül ayı dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Eylül ayı dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

İslam Memiş tarih verdi! ‘Tüm ezberler bozulacak’ Altın, borsa, dolar

İslam Memiş tarih verdi! ‘Tüm ezberler bozulacak’ Altın, borsa, dolar

Altın yatırımcıları dikkat! Paranız bir anda pul olabilir

Altın yatırımcıları dikkat! Paranız bir anda pul olabilir

Altın zirveyi gördü! Uzmanlar yılsonu için rakam verdi…

Altın zirveyi gördü! Uzmanlar yılsonu için rakam verdi…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.