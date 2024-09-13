OVP (Orta Vadeli Program) nedir, ne anlama gelir? Orta Vadeli Program kim tarafından hazırlanır?

Türkiye Cumhuriyeti’nin 3 sene içerisinde ekonomik, sosyal, çevresel faktörlerden ne derecede etkilenip nasıl bir konumda olacağının belirlenmesi önem arz eder. Bu sayede enflasyon, fiyat istikrarı, döviz kurları, ekonomik büyüme ve istihdam gibi konulara yönelik olarak tahmin yürütülebilir. Pek çok vatandaşın da yanıt almaya çalıştığı “Orta Vadeli Program ne anlama gelir?” sorusu bu bağlamda öne çıkan sorgulardandır. Çünkü OVP ile her sene gelecek 3 yıla yönelik olarak ekonomik, sosyal ve çevresel öngörüler ele alınır. Bu nedenle “Orta Vadeli Programı kim hazırlar?” sorusuna yanıt sunulduktan sonra söz edilen planın amacı ve içeriği detaylı olarak açıklanmalıdır.

OVP (Orta Vadeli Program) nedir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, çevresel ve ekonomik hedeflerinin belirlendiği stratejik bütçe planlamasına Orta Vadeli Program adı verilir. Bu program kapsamında belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla ne tür politikaların izleneceği saptanır. “Orta Vadeli Program ne demek?” sorusunun doğru yanıtını bulmaya çalışanlara bu bütçe planının her yıl 3 senelik bir perspektif çerçevesinde hazırlandığı belirtilmelidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik, çevresel, sosyal hedefleri belirlenirken aynı zamanda bunlar için strateji geliştirilen OVP yıllık olarak gelecek 3 seneye yönelik oluşturulur.

Orta Vadeli Program kim tarafından hazırlanır?

3 senelik bir perspektifle hazırlandığı bilinen OVP kapsamında yer alan hedeflerle stratejilerin belirlenmesinde rol oynayan kurumlardan biri Hazine ve Maliye Bakanlığı’dır. Bu bakanlıkla bağlantılı olarak hizmet sunan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevlileri de Orta Vadeli Program OVP adıyla bilinen planın hazırlanmasından sorumludur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecek 3 yıl içerisindeki ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflerinin ele alındığı programın resmîleştirilmesi için Cumhurbaşkanı'nın onayı beklenir. Onay sürecinin tamamlanmasıyla beraber Orta Vadeli Program kapsamındaki maddeler Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu plan hem özel kesim hem de kamu için 3 sene içerisindeki ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmelere yönelik öngörülebilirliği artırır.

Orta Vadeli Program tanımı ve içeriği nedir?

OVP olarak kısaltılan Orta Vadeli Program planının Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından oluşturulduğu belirtilir. Bu program Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecek 3 sene boyunca ekonomik, sosyal, çevresel faktörler bakımından hangi noktada olacağının belirlenmesini ve buna yönelik stratejilerin geliştirilmesini sağlar. Hem özel kesim hem de kamu için önemli göstergelerle öngörülerin yer aldığı OVP kapsamında ele alınan hususlar aşağıda örneklendirilmiştir: