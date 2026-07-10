Yanlış Hesaba Para Gönderirsen Ne Olur? Bilmen Gerekenler

İlk olarak panik yapmadan işlem detaylarına bakın.



Yanlış para transferi yaptığınızı anladığınız zaman stres ya da panik yapmamanız gerekiyor. Sakinleşip arkanıza yaslanın ve işlem detaylarınızı dikkatli bir şekilde inceleyin. Hangi hesaba, ne kadar para gönderdiğinize bakın. Ayrıca işlemin hangi saatte yapıldığını da kontrol etmelisiniz. Bu kontrolle birlikte işlemin tamamlanıp tamamlanmadığını görebilirsiniz.

Genellikle EFT gibi bankalar arası işlemlerde kısa süreli bir bekleme durumu olabiliyor. Eğer işlem tamamlanmamışsa iptal etme şansınız olur. Yani ilk olarak kontrol etmeniz çok önemli.

Havale, EFT ve FAST işlemlerinin süreçleri aynı değil.



Bütün para transferleri aynı hızda olmaz. Aynı banka içerisindeki havaleler anında gerçekleşebilir. Bunun yanı sıra FAST sistemi de saniyeler içinde tamamlanır. EFT’de ise bankalar arası süreç devreye girdiği için kısa bir zaman farkı oluşur. Bu yüzden hangi transfer yönteminin kullanıldığını bilmeniz önemli.

Daha sonra bankayı arayın! Müşteri hizmetleri size en doğru bilgileri verecektir. Bu süreçte mobil uygulama üzerinden işlem iptali olup olmadığına da bakabilirsiniz. Müşteri hizmetlerinde görüştüğünüz kişi işlemin durumunu size söyler. Eğer işlem tamamlanmamışsa hemen müdahale edilebilir.

Alıcının yanlış olması durumunda süreç değişebilir.



Eğer IBAN yanlış girildiyse bazı senaryolar değişir. Mesela sistemde geçerli olmayan bir IBAN ise işlem gerçekleşmez. Para hesabınıza geri döner. Ama geçerli olan bir IBAN ise para başka bir kişiye ulaşır. Tabii bu durumda süreç biraz daha karmaşık bir hale gelir.

İsim kontrolü çok önemli. Girilen isim ile IBAN her zaman eşleşmeyebilir. Sadece buna güvenmemek gerekiyor. Bir rakam hatası bile paranın yanlış bir hesaba gitmesine neden olabilir.

Karşı tarafın tutumu çok önemli.



Karşı taraf parayı iade etmeyi kabul ederse sizin için süreç çok kolay olur. Parayı gönderdiğiniz hesaba banka aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Karşı taraf iyi niyetliyse iade süreci de hızlanır. Para tekrar sizin hesabınıza gönderilir.

İşler her zaman kolay çözülemeyebilir... Karşı taraf parayı geri göndermeyi reddederse hukuki süreçler devreye girer. Paranın haksız yere elde tutulması hukuki sonuçlara neden olabilir. Resmî bir başvuru yapmanız gerekebilir. Bu süreçte banka kayıtlarınızı ve işlem dekontlarınızı saklamalısınız.

Dekont ve işlem kayıtlarınızı kesinlikle saklayın.



Yanlış transfer yapıldığında belgeleri saklamanız çok önemli. İşlem dekontu, saat bilgileri ve transfer detayları belgelenmeli. Bankayla görüşeceğiniz zaman sizden istenebilir. Ayrıca olası hukuki süreç için bu kayıtlar önemli bir delil olur. Bu yüzden hiçbir belgeyi silmeyin. Hatta hem dijital hem de fiziksel olarak kopyalarını saklayın.

Dikkat etmeniz gerekenler!



Bu sürece girmemek için nelere dikkat etmelisiniz, gelin bakalım! Kopyala-yapıştır yaparken bile titiz olun. Eski bir IBAN kopyalanabilir ya da yanlış veri panoda kalmış olabilir. Küçük tutarlarda bile temkinli olun. Meselenin miktar olmadığını bilmelisiniz. Yanlış transfer alışkanlığının önüne geçmeniz gerekir.

Bunların yanı sıra kayıtlı alıcıların da risksiz olmadığını bilmelisiniz. Bankacılık uygulamalarında kayıtlı alıcılar hayatınızı kolaylaştırsa da yanlış kişiyi seçme ihtimaliniz vardır. Bu yüzden alıcıyı tekrar kontrol etmeniz önemlidir.