Yüksek Faiz Veren Vadeli Hesap Nasıl Açılır?

1. Bankaların güncel faiz oranlarını karşılaştır!



Yüksek faiz veren vadeli hesap açmaya karar verdiysen öncelikle faiz oranlarını karşılaştırarak işe koyulabilirsin. Çünkü her banka aynı faiz oranını vermediği için gelirin de buna bağlı olarak değişir. Bu yüzden hesap açmadan önce mutlaka araştırma yap.

2. "Hoş geldin faizi" kampanyalarını araştır.



Bir bankanın ilk defa müşterisi olduğunda genelde kısa süreli yüksek faiz verir. Ancak bu oran genelde 30 ila 90 gün arasında geçerli olabiliyor. Yani ilk getiriyi görüp uzun vadeli plan yapmak yerine, kısa süreli kazancınıza göre hareket edin.

3. Mobil bankacılık daha avantajlı olabilir.



Yüksek faizli vadeli hesap açmak için öncelikle seçtiğin bankada müşteri olman gerekir. Bazı bankalar şubeye göre dijital kanallarını daha avantajlı sunarlar. Özellikle mobil uygulamadan müşteri olanlara ekstra kampanyaların reklamına zaten sık sık rastlıyoruz. Bu yüzden önce uygulama üzerinden teklifleri incelemek daha mantıklıdır.

4. Vadeli mevduat hesabı menüsüne gir.



Bankanı seçtikten sonra mobil uygulamasını telefonuna indir. Uygulama içinde “Vadeli Hesap Aç”, “Mevduat Hesabı” veya benzer isimli bölüme girmen gerekir. Burada sana farklı vade seçenekleri ve faiz oranları gösterilir. Bankaya göre menü isimleri değişse de mantık aynıdır.

5. Vade süresine göre getiri değişir.



32 gün, 46 gün, 92 gün veya daha uzun vadelerde faiz oranı değişebilir. Bazen daha kısa vade daha avantajlıyken, bazı durumlarda ise uzun vadeler de yüksek kazanç sağlar. Paran ne kadar süre lazım olmayacaksa ona göre seçim yapabilirsin.

6. Stopaj kesintisine dikkat!



Vadeli hesaba ne kadar para yatıracağını girmen gerekir. Fakat vadeli hesapta kazanılan faiz gelirinden stopaj kesintisi uygulanabilir. Yani sizin ekranda gördüğünüz brüt kazançtır. Elinize geçecek net kazanç aynı olmayabilir. Bu nedenle hesap açarken net geliri hesaplayarak vadeli hesap açın.

7. Sunulan faiz oranını kontrol et!



Bazı yüksek faiz kampanyaları yalnızca belirli tutarlar için geçerli olabilir. Örneğin 50 bin TL üzeri veya 500 bin altı gibi sınırlar olabiliyor. Yani faiz hesabı açarken tüm şartları okumanda fayda var. Yoksa istediğin şekilde faydalanamayabilirsin.

8. Günlük kazanç yerine vade sonunu incele!



Her ne kadar reklamlar günlük kazanç vurgusu yapsa da önemli olan toplam net getiridir. Mesela 32 gün sonunda hesabına kaç TL geleceğini görmek daha sağlıklı bir karşılaştırma sağlar. Günlük rakamlar tek başına yeterli bilgi vermez.

9. Hesabı onaylayıp para transferi yap!



Bilgileri seçtikten sonra hesabı onaylayarak açabilirsin. Eğer para vadesiz hesabında duruyorsa sistem otomatik olarak aktarır. Başka bankadaysa EFT veya havale ile para göndermen gerekir.

10. Kazancını ve vade bitiş tarihini takip et!



Hesap açıldıktan sonra uygulama üzerinden kazancını takip edebilirsin. Vade sonunda faiz getirisi hesabına yansır. Eğer vade bittikten sonra yeni oranlar daha yüksekse tekrar vadeye bağlamak mantıklı olabilir.