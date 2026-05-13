FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Finans

Yüksek Faiz Veren Vadeli Hesap Nasıl Açılır?

Paranı biriktirirken aynı zamanda faiz geliri elde etmek istiyorsan vadeli mevduat hesabı en iyi seçeneklerden biridir. Peki yüksek faiz almak için nelere dikkat edilmeli ve nasıl hesap açılmalı? Tüm detaylar bu içerikte. 👇

Yüksek Faiz Veren Vadeli Hesap Nasıl Açılır?

1. Bankaların güncel faiz oranlarını karşılaştır!

Yüksek Faiz Veren Vadeli Hesap Nasıl Açılır? 1
Yüksek faiz veren vadeli hesap açmaya karar verdiysen öncelikle faiz oranlarını karşılaştırarak işe koyulabilirsin. Çünkü her banka aynı faiz oranını vermediği için gelirin de buna bağlı olarak değişir. Bu yüzden hesap açmadan önce mutlaka araştırma yap.

2. "Hoş geldin faizi" kampanyalarını araştır.

Yüksek Faiz Veren Vadeli Hesap Nasıl Açılır? 2
Bir bankanın ilk defa müşterisi olduğunda genelde kısa süreli yüksek faiz verir. Ancak bu oran genelde 30 ila 90 gün arasında geçerli olabiliyor. Yani ilk getiriyi görüp uzun vadeli plan yapmak yerine, kısa süreli kazancınıza göre hareket edin.

3. Mobil bankacılık daha avantajlı olabilir.

Yüksek Faiz Veren Vadeli Hesap Nasıl Açılır? 3
Yüksek faizli vadeli hesap açmak için öncelikle seçtiğin bankada müşteri olman gerekir. Bazı bankalar şubeye göre dijital kanallarını daha avantajlı sunarlar. Özellikle mobil uygulamadan müşteri olanlara ekstra kampanyaların reklamına zaten sık sık rastlıyoruz. Bu yüzden önce uygulama üzerinden teklifleri incelemek daha mantıklıdır.

4. Vadeli mevduat hesabı menüsüne gir.

Yüksek Faiz Veren Vadeli Hesap Nasıl Açılır? 4
Bankanı seçtikten sonra mobil uygulamasını telefonuna indir. Uygulama içinde “Vadeli Hesap Aç”, “Mevduat Hesabı” veya benzer isimli bölüme girmen gerekir. Burada sana farklı vade seçenekleri ve faiz oranları gösterilir. Bankaya göre menü isimleri değişse de mantık aynıdır.

5. Vade süresine göre getiri değişir.

Yüksek Faiz Veren Vadeli Hesap Nasıl Açılır? 5
32 gün, 46 gün, 92 gün veya daha uzun vadelerde faiz oranı değişebilir. Bazen daha kısa vade daha avantajlıyken, bazı durumlarda ise uzun vadeler de yüksek kazanç sağlar. Paran ne kadar süre lazım olmayacaksa ona göre seçim yapabilirsin.

6. Stopaj kesintisine dikkat!

Yüksek Faiz Veren Vadeli Hesap Nasıl Açılır? 6
Vadeli hesaba ne kadar para yatıracağını girmen gerekir. Fakat vadeli hesapta kazanılan faiz gelirinden stopaj kesintisi uygulanabilir. Yani sizin ekranda gördüğünüz brüt kazançtır. Elinize geçecek net kazanç aynı olmayabilir. Bu nedenle hesap açarken net geliri hesaplayarak vadeli hesap açın.

7. Sunulan faiz oranını kontrol et!

Yüksek Faiz Veren Vadeli Hesap Nasıl Açılır? 7
Bazı yüksek faiz kampanyaları yalnızca belirli tutarlar için geçerli olabilir. Örneğin 50 bin TL üzeri veya 500 bin altı gibi sınırlar olabiliyor. Yani faiz hesabı açarken tüm şartları okumanda fayda var. Yoksa istediğin şekilde faydalanamayabilirsin.

8. Günlük kazanç yerine vade sonunu incele!

Yüksek Faiz Veren Vadeli Hesap Nasıl Açılır? 8
Her ne kadar reklamlar günlük kazanç vurgusu yapsa da önemli olan toplam net getiridir. Mesela 32 gün sonunda hesabına kaç TL geleceğini görmek daha sağlıklı bir karşılaştırma sağlar. Günlük rakamlar tek başına yeterli bilgi vermez.

9. Hesabı onaylayıp para transferi yap!

Yüksek Faiz Veren Vadeli Hesap Nasıl Açılır? 9
Bilgileri seçtikten sonra hesabı onaylayarak açabilirsin. Eğer para vadesiz hesabında duruyorsa sistem otomatik olarak aktarır. Başka bankadaysa EFT veya havale ile para göndermen gerekir.

10. Kazancını ve vade bitiş tarihini takip et!

Yüksek Faiz Veren Vadeli Hesap Nasıl Açılır? 10
Hesap açıldıktan sonra uygulama üzerinden kazancını takip edebilirsin. Vade sonunda faiz getirisi hesabına yansır. Eğer vade bittikten sonra yeni oranlar daha yüksekse tekrar vadeye bağlamak mantıklı olabilir.

Anahtar Kelimeler:
ING Para Mevzuları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.