Zaman mı, Nakit mi? Günlük İşleri “Dışarıdan Almak” (Outsourcing) Ekonomik Yönden Mantıklı mı?

1. Outsourcing aslında nedir ve neden bu kadar popüler?



Outsourcing, basitçe yapabileceğin bir işi başkasına yaptırmak demek. Bu bir temizlikçi çağırmak da olabilir, dışarıdan yemek söylemek de. Son yıllarda bu kadar yaygın olmasının sebebi çok net; insanların zamanı azaldı çünkü hayatın temposu arttı. Özellikle büyük şehirde yaşıyorsan, gün zaten akıp gidiyor. Bu yüzden birçok kişi “Bu işlerle uğraşmayayım.” noktasına geliyor. Ama burada kritik soru şu: "Kolaylaştırdığı şey gerçekten hayat mı, yoksa sadece anlık konfor mu?"

2. Zaman gerçekten paraya çevrilebiliyor mu?



Hep şu cümleyi duyarız: “Vakit nakittir.” Ama bu herkes için tam olarak doğru değil. Eğer kazandığın zamanı gerçekten işe yarar bir şeye çeviriyorsan (çalışmak, kendini geliştirmek, dinlenmek bile olabilir), o zaman outsourcing mantıklı hale gelir. Ama o zamanı gidip telefonda harcıyorsan, aslında parayı boşa vermiş oluyorsun. Yani mesele sadece zaman kazanmak değil, o zamanı ne yaptığın.

3. Küçük işlere düşündüğünden daha çok zaman harcıyorsun!



“Yarım saatlik iş ya!” diye düşündüğün şeyler var ya… Aslında onlar birleşince koca bir gün ediyor! Yemek yap, bulaşık yıka, evi toparla, alışveriş yap derken hafta gidiyor. Bu noktada bazı işleri dışarıdan almak gerçekten nefes aldırabiliyor. Özellikle yoğun çalışan biriysen bu fark çok daha net hissediliyor. Ama burada önemli olan, her şeyi outsource etmek değil; seni en çok yoran ve zaman alan işleri seçmek! Yoksa ipin ucu kaçabilir.

4. Ama kabul edelim, çoğu zaman daha pahalı...



Tüm bu hizmetleri dışarıdan almak genelde daha pahalı. Evde yapabileceğin bir yemeği söylemek, temizliği kendin yapmak yerine hizmet almak… Bunların hepsi ekstra maliyet. Ancak bazı durumlarda verdiğin paranın karşılığını zaman ve konfor olarak alırsın. Yani burada olay şu: Bu harcama sana gerçekten değiyor mu, değmiyor mu?

5. Bazı işleri outsource etmek gerçekten akıllıca!



Her şeyi kendin yapmak zorunda değilsin. Özellikle seni çok yoran ya da iyi yapamadığın işler varsa, bu hizmetleri dışarıdan almak hayatı ciddi anlamda kolaylaştırır. Mesela detaylı temizlik ya da toplu yemek hazırlığı gibi işler için destek alırsan hem daha hızlı yapılır hem de sen o süreçte yorulmazsın. Bu noktada outsourcing bir lüks değil, akıllı bir tercih haline gelir. Yani doğru yerde kullanırsan gerçekten işe yarar!

6. Enerji meselesi çoğu zaman göz ardı ediliyor.



Bazen olay sadece zamanın kalmaması değil, çoğu zaman gerçekten enerjin kalmıyor. İşten gelmişsin, tüm günün stresi derken bitmişsin. Bir de yemek yap, evi toparla... Bu noktada dışarıdan destek almak psikolojik olarak da rahatlatır. Daha az yorulduğun için diğer alanlarda daha iyi hissedersin. Bu da dolaylı olarak hayat kaliteni artırır.

7. Alışkanlık haline gelirse işler karışır!



En büyük risk burada başlıyor. Bir kez rahatına alıştın mı, geri dönmek zor oluyor. Sürekli dışarıdan yemek, sürekli birine iş yaptırmak derken harcamalar fark etmeden büyüyor. Başta “Arada yapıyorum.” diyorsun ama sonra rutine dönüşüyor. O yüzden bu işi bilinçli yapmak lazım. Yoksa konfor diye başladığın şey, ay sonunda can sıkan bir tabloya dönüşebilir!

8. Sonuç olarak, outsourcing mantıklı ama belli şartlar altında!



Gelelim net cevaba! Günlük işleri dışarıdan almak mantıklı olabilir, ama herkese ve her duruma göre değil. Eğer kazandığın zamanı gerçekten değerlendiriyorsan, bütçeni zorlamıyorsan ve neyi neden outsource ettiğini biliyorsan bu iş gayet mantıklı. Ama sadece rahatına düşkünlükle, plansız şekilde yapıyorsan o zaman ekonomik olarak zarar verebilir. Kısacası olay outsource etmek değil, kontrolü kaybetmemek. Çünkü ipin ucu kaçtığında konfor değil, masraf konuşmaya başlıyor!