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Bugünkü gümüş fiyatı! 07 Kasım Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 07 Kasım 2026 itibarıyla yatırımcılar için önemli bir gösterge haline gelmiştir. Saat 10:00'da gümüş ons fiyatları 2603.87 TL alış ve 2607.20 TL satış seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişim yüzdesi %0.09 artış göstermektedir. Gram gümüş fiyatları ise 83.7276 TL alış ve 83.8082 TL satışa ulaşmıştır. Dolar bazında ise fiyatlar hafif bir düşüş kaydetmiştir. Yatırımcılar bu dalgalanmaları dikkate alarak stratejik kararlar almalıdır.

Bugünkü gümüş fiyatı! 07 Kasım Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?
Cansu Çamcı

Gümüş Fiyatları Üzerine Güncel Değerlendirme

Gümüş piyasası, 07 Kasım 2026 tarihi itibarıyla değişimler göstermektedir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları alış 2603.87 TL, satış ise 2607.2 TL seviyesindedir. Bu değerler, gümüş yatırımcıları için olumlu bir sinyal oluşturuyor. Günlük değişim yüzdesi %0.09’luk bir artış göstermektedir. Bu artış, gümüşe olan ilginin devam ettiğine işaret edebilir.

Gümüşün ons/dolar cinsinden fiyatları bakıldığında, alış 51.93 dolar, satış ise 51.98 dolar seviyesindedir. Günlük değişim yüzdesi -0.12 olarak belirlenmiştir. Bu durum, uluslararası piyasalarda gümüş fiyatlarının karmaşık bir dinamikle hareket ettiğini gösteriyor. Doların gücü ve makroekonomik faktörler, bu değer üzerinde etkili olmaktadır.

Gümüş gram fiyatları yatırımcılar için önemli olmaya devam ediyor. 07 Kasım 2026 saat 10:00 itibarıyla gram gümüş fiyatları alış 83.7276 TL, satış 83.8082 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi %0.09’luk bir artış göstermektedir. Bu durum, yerel yatırımcılar için gümüş alım satım kararlarında dikkate alınması gereken bir unsurdur.

Gümüş fiyatları, ons ve gram bazında yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Dolar bazında günlük değişimlerin negatif seyretmesi, gümüşün uluslararası piyasalardaki konumunu sorgulatıyor. Yatırımcılar, bu dinamikleri göz önünde bulundurarak stratejik kararlar almaya devam etmelidir. Gümüş, hem yerel pazarda hem de global ölçekte önemli bir değer saklama aracı olmaya devam etmektedir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 07 Kasım Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
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