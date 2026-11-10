Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Kasım Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 10 Kasım 2026 tarihinde dikkat çekici bir seyir izledi. Yatırımcılar ve spekülatörler için önemli bir gün oldu. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, piyasalarda tartışmalara yol açtı. Gümüşün alış fiyatı 2659.37 TL, satış fiyatı ise 2663.83 TL olarak kaydedildi. Bu rakamlar, önceki günlere göre %0.57’lik bir günlük değişim ile hafif bir düşüş gösterdi.

Gümüşün ons/dolar cinsinden fiyatı, 10 Kasım itibarıyla istikrarlı bir görüntü çiziyor. Alış fiyatı 52.96 dolar, satış fiyatı ise 53.02 dolar olarak belirlendi. Bu durum, gümüşün ons fiyatında %0.69'luk bir düşüş anlamına geliyor. Dolar bazında yatırımcılar için yeni stratejilerin gözden geçirilmesi gerekebilir.

Gümüşün gram fiyatı TL cinsinden incelendiğinde, alış fiyatı 85.5296 TL olarak görülüyor. Satış fiyatı ise 85.6265 TL olarak belirlendi. Bu fiyat aralığı, %0.57'lik bir düşüş ile gümüşün günlük performansında azalmaya işaret ediyor. Piyasalarda gümüş alım satımı yapan yatırımcılar için bu durum önemli bir değerlendirme unsuru oluşturuyor.

Gümüş fiyatlarındaki düşüş, küresel piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte yerel ekonomik faktörlerden etkileniyor. Yatırımcılar, bu tür değişimlerin uzun vadede gümüşe olan talebi nasıl etkileyeceğini merak ediyor. 10 Kasım itibarıyla gümüş fiyatları, piyasaların gidişatını etkileyecek unsurlar arasında yer almakta.