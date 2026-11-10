FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Kasım Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 10 Kasım 2026'da önemli bir değişim yaşadı. Alış fiyatı 2659.37 TL, satış fiyatı ise 2663.83 TL olarak kaydedildi. Dolar bazında gümüş fiyatları alışta 52.96 dolar, satışta 53.02 dolara geriledi. Gümüşün gram fiyatı ise 85.53 TL olarak belirlendi. Günlük %0.57'lik düşüş, yatırımcılar için strateji gözden geçirme gerekliliğini artırıyor. Piyasalardaki dalgalanma, gümüş talebini nasıl etkileyecek merak ediliyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Kasım Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?
Aleyna Türkmen

Gümüş fiyatları, 10 Kasım 2026 tarihinde dikkat çekici bir seyir izledi. Yatırımcılar ve spekülatörler için önemli bir gün oldu. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, piyasalarda tartışmalara yol açtı. Gümüşün alış fiyatı 2659.37 TL, satış fiyatı ise 2663.83 TL olarak kaydedildi. Bu rakamlar, önceki günlere göre %0.57’lik bir günlük değişim ile hafif bir düşüş gösterdi.

Gümüşün ons/dolar cinsinden fiyatı, 10 Kasım itibarıyla istikrarlı bir görüntü çiziyor. Alış fiyatı 52.96 dolar, satış fiyatı ise 53.02 dolar olarak belirlendi. Bu durum, gümüşün ons fiyatında %0.69'luk bir düşüş anlamına geliyor. Dolar bazında yatırımcılar için yeni stratejilerin gözden geçirilmesi gerekebilir.

Gümüşün gram fiyatı TL cinsinden incelendiğinde, alış fiyatı 85.5296 TL olarak görülüyor. Satış fiyatı ise 85.6265 TL olarak belirlendi. Bu fiyat aralığı, %0.57'lik bir düşüş ile gümüşün günlük performansında azalmaya işaret ediyor. Piyasalarda gümüş alım satımı yapan yatırımcılar için bu durum önemli bir değerlendirme unsuru oluşturuyor.

Gümüş fiyatlarındaki düşüş, küresel piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte yerel ekonomik faktörlerden etkileniyor. Yatırımcılar, bu tür değişimlerin uzun vadede gümüşe olan talebi nasıl etkileyeceğini merak ediyor. 10 Kasım itibarıyla gümüş fiyatları, piyasaların gidişatını etkileyecek unsurlar arasında yer almakta.

Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Kasım Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sanayide üretim hız kazandı! Eylül verileri belli olduSanayide üretim hız kazandı! Eylül verileri belli oldu
Sayıştay 16 personel alacak! Başvuru tarihleri belli olduSayıştay 16 personel alacak! Başvuru tarihleri belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fransa’da marketlere siber saldırı! O ülkeyi suçladılar

Fransa’da marketlere siber saldırı! O ülkeyi suçladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz"

Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması: Herkes sakin olsun

Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması: Herkes sakin olsun

Yeni projesi belli oldu! Efsane karakteri oynayacak

Yeni projesi belli oldu! Efsane karakteri oynayacak

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

Fiyatı bir haftada 75 lira düştü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti

Fiyatı bir haftada 75 lira düştü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.