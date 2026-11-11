Bugünkü gümüş fiyatı! 11 Kasım Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 11 Kasım 2026 tarihinde dikkat çekici bir günlük performans sergilemiştir. Gümüş ons fiyatları, yatırımcılar arasında büyük ilgi görmektedir. Saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 2663.46 TL, satış fiyatı ise 2667.20 TL olarak kaydedilmiştir. Bu değerler, günlük yüzde 3'lük bir artış göstermektedir. Ons fiyatlarındaki yükseliş, piyasalardaki dalgalanmaların ve artan talebin yansımasıdır.

Gümüş onsun dolar cinsinden fiyatı da önemli bir konu olmuştur. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons/dolar paritesi, alış fiyatı 53.03 dolar, satış fiyatı ise 53.09 dolar olarak belirlenmiştir. Bu değişim, günlük yüzde 2.99 olarak kaydedilmiştir. Gümüş ons fiyatlarının global piyasalardaki etkisi, bu verilere dayanarak değerlendirilebilir.

Gümüş gram fiyatları da önemli bir artış sergilemiştir. Gümüş gram alış fiyatı 85.6419 TL, satış fiyatı ise 85.7388 TL olarak kaydedilmiştir. Günlük değişim yüzde 3 olarak belirlenmiştir. Gümüşün güvenli liman olarak tercih edilmesi, piyasalardaki belirsizliklerden kaynaklanmaktadır.

11 Kasım 2026 tarihi, gümüş fiyatları açısından oldukça hareketli bir gün olmuştur. Yatırımcılar için önemli veriler sunan fiyat artışları, stratejiler üzerinde etkili olabilir. Gümüş, ekonomik ve politik etkenlerden etkilenmeye devam etmektedir. Bu durum, yatırımcılar için fırsatlar yaratmaktadır.