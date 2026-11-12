Bugünkü gümüş fiyatı! 12 Kasım Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 12 Kasım 2026 tarihindeki gelişmelerle birlikte dikkat çekiyor. Bu tarih itibarıyla gümüş piyasalarında önemli fiyatlandırmalar gözlemlendi. Saat 10:00'da gümüş ons fiyatları Türkiye'de alışta 2579.4 TL, satışta ise 2583.07 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, bir gün öncesine göre %0.64 oranında bir düşüş gösteriyor. Kısa vadeli fiyat değişimleri, ekonomik etkenler ve piyasa dinamikleri ile şekilleniyor.

Gümüş ons fiyatları, çeşitli sektörlerde yoğun kullanıma sahiptir. Silah sektörü, mücevherat ve endüstriyel uygulamalar, gümüşe olan talebi etkiliyor. Bugün itibarıyla gümüş ons/dolar fiyatı alışta 51.33 dolar, satışta ise 51.39 dolar seviyelerine geriledi. Bu duruma bağlı günlük değişim %0.68 oranında bir azalma gösteriyor. Azalma, global piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanabilir.

Gümüş gram fiyatları açısından da hareketlilik devam ediyor. Alışta 82.9382 TL, satışta ise 83.0352 TL seviyelerindedir. Günlük bazda bu değerde de %0.64 oranında bir düşüş yaşandı. Gümüş gram fiyatlarının dalgalanması, özellikle Türkiye'deki yatırımcılar için önemli gösterge sunuyor.

Yatırımcıların gümüşe olan ilgisi sürüyor. Bu durum, fiyatlardaki değişimlerin yakın takibini gerektiriyor. Ekonomik göstergeler ve piyasa haberleri, alım-satım kararlarını etkileyen unsurlar arasında. Gümüş fiyatlarının izleyeceği seyrin, uzun vadeli yatırım stratejilerini etkileyeceği düşünülmektedir. 12 Kasım 2026 tarihi itibarıyla fiyat dinamikleri de büyük önem taşıyor.