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Bugünkü gümüş fiyatı! 13 Kasım Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 13 Kasım 2026'da dalgalı bir seyir izliyor. Gümüş ons fiyatları 49.93 dolardan işlem görürken, yerel piyasalarda gümüş gramı 80.85 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim oranları ise hafif artışlar gösteriyor. Yatırımcıların bu verilere dikkat etmeleri öneriliyor. Uluslararası piyasalardaki belirsizlikler, gümüş fiyatlarının gelecekteki seyrini etkilemeye devam ediyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 13 Kasım Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?
Aleyna Türkmen

Bugün gümüş piyasasında dikkat çekici fiyat hareketlilikleri gözlemleniyor. 13 Kasım 2026 tarihi itibarıyla, saat 10:00’da gümüş ons fiyatı işlem görmekte. Alış fiyatı 2514.1 TL, satış fiyatı ise 2518.15 TL seviyelerinde. Günlük değişim yüzdesi %0.12 oranında artış gösterdi. Bu hafif yükseliş, gümüş yatırımcıları için umut verici bir işaret.

Gümüşün ons/dolar cinsinden fiyatları da önemli bir gösterge. Saat 10:00’da gümüş ons/dolar alış fiyatı 49.93 dolar. Satış fiyatı ise 49.98 dolar seviyesinde işlem görmekte. Ancak günlük değişim yüzdesinin -0.08 olarak gerçekleşmesi dikkat çekici. Bu durum, uluslararası piyasalardaki fiyatlamaları etkileyen kaygıları gündeme getiriyor.

Gümüş fiyatlarının bir diğer önemli göstergesi gümüş gramı. Şu anda gümüş gramı 80.8528 TL’den alış, 80.9338 TL’den satış yapmakta. Buradaki günlük değişim yüzdesi %0.13 oranında artış göstermekte. Bu artış, yatırımcıların yerel piyasada gümüş alım satımında daha aktif olabileceğine işaret ediyor.

Gümüş fiyatlarındaki dalgalanmalar ve günlük değişim oranları önemli bir etkiye sahip. Hem yerel hem de uluslararası piyasalarda yatırım kararları üzerinde etkili olabiliyor. Yatırımcıların bu verilere dikkat etmeleri öneriliyor. Piyasalardaki belirsizlikler, gümüş fiyatlarının gelecekteki seyrini etkilemeye devam edecek gibi görünüyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 13 Kasım Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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