Bugünkü gümüş fiyatı! 14 Kasım Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 14 Kasım 2026 tarihinde dikkat çekici dalgalanmalar gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Gümüş ons fiyatı alışta 2459.67 TL, satışta ise 2462.57 TL seviyelerinde işlem görmekte. Bu rakamlar, önceki güne göre %2.06’lık bir düşüş gösteriyor. Piyasalardaki bu gerileme, yatırımcıların alım satım kararlarını olumsuz etkileyebilir.

Gümüşün ons/dolar cinsinden fiyatlaması da yatırımcılar açısından önemli bir ölçüttür. 10:00’de gümüşün ons fiyatı dolarda alışta 48.85, satışta ise 48.90 seviyesinde belirlenmiş durumda. Burada %2.24'lük bir düşüş yaşanıyor. Doların güçlü durumu, gümüş fiyatlarının uluslararası piyasalardaki seyrini etkileyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Gümüşü gram cinsinden değerlendirdiğimizde ise fiyatlar alışta 79.1006 TL, satışta 79.1815 TL seviyelerinde işlem görmekte. Bu verilere göre gram gümüş fiyatındaki günlük değişim %2.04 gibi bir oranda negatif yönde gerçekleşmiş. Gümüşün gram cinsinden fiyatı da piyasalardaki belirsizlikler ve dalgalanmalar karşısında bir düşüş göstermiş durumda.

14 Kasım 2026 tarihli gümüş fiyatları, yatırımcılar için kaygı verici bir tablo ortaya koyuyor. Hem ons fiyatları hem de gram fiyatları düştüğü için yatırımcıların stratejilerini tekrar değerlendirmeleri gerekebilir. Gümüş, güncel piyasa koşullarında belirsizlikler ve mevcut ekonomik dinamikler eşliğinde önemli bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Fiyatların gelecekteki yönü üzerinde spekülasyon yapmayı da beraberinde getiriyor.