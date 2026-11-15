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Bugünkü gümüş fiyatı! 15 Kasım Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 15 Kasım 2026 tarihi önemli dalgalanmalarla geçiyor. Gümüş ons fiyatları alışta 2523.1 TL, satışta ise 2527.59 TL olarak belirlenmiştir. Bu, günlük bazda %0.49'luk bir artış anlamına gelirken, dolara bağlı olarak fiyatların uluslararası piyasalarda düşüş göstermesi dikkat çekmektedir. Yatırımcılar, gümüşün gram fiyatındaki %2.04'lük gerileme ve piyasalardaki belirsizlikle ilgili temkinli olmalıdır.

Bugünkü gümüş fiyatı! 15 Kasım Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?
Aleyna Türkmen

Gümüş piyasalarında 15 Kasım 2026 tarihinde önemli dalgalanmalar gözlemlenmektedir. Saat 10:00’da gümüş ons fiyatları, alışta 2523.1 TL, satışta ise 2527.59 TL olarak belirlenmiştir. Bu, günlük bazda gümüş ons fiyatında %0.49'luk bir artış olduğu anlamına gelmektedir. Yatırımcılar için bu hafif yükseliş, gümüşe olan ilginin artabileceğini gösteriyor.

Gümüşün dolara olan bağlılığı dikkat çekmektedir. Gümüş ons fiyatı dolar cinsinden 48.85 dolardan alış, 48.90 dolardan satış olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi burada -2.24 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, uluslararası piyasalardaki değer kaybını gösteriyor. Yatırımcılar için bu durum uyarıcı bir etki oluşturmaktadır.

Gümüşün gram fiyatı da piyasadaki dalgalanmalara paralel olarak değişim göstermektedir. Saat 10:00 itibarıyla gram gümüş fiyatı 79.1006 TL alış, 79.1815 TL satış olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi ise -2.04 olarak hesaplanmıştır. Bu düşüş, yerel piyasalarda gümüş alım-satımlarında daha temkinli bir yaklaşım sergilenmesine neden olabilir.

Gümüş fiyatları 15 Kasım 2026 itibarıyla, ulusal ve uluslararası piyasalarda belirsizlikler ve dalgalanmalarla karşı karşıyadır. Yatırımcılar, değişken ortamda dikkatli analizler yapmalı, kısa vadeli dalgalanmalara hazırlıklı olmalıdır. Gümüşün gelecekteki seyrini etkileyen çeşitli faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Piyasalarda bu durumları izlemek ve analiz etmek oldukça kritik hale gelmiştir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 15 Kasım Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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