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Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Ekim Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 16 Ekim 2026'da önemli fiyat hareketleri yaşanıyor. Gümüş ons fiyatları, alışta 2856.8 TL ve satışta 2861.15 TL ile %0.64'lük bir artış kaydetti. Uluslararası piyasalarda ise gümüş alış fiyatı 57.69 dolar, satış fiyatı 57.76 dolar seviyelerinde. Ekonomik belirsizlikler ve döviz dalgalanmaları yatırımcıların ilgisini artırıyor. Küçük yatırımcılar için gümüş, cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Ekim Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 16 Ekim 2026'da dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları alışta 2856.8 TL, satışta ise 2861.15 TL seviyesinde. Bu verilere göre günlük bazda %0.64'lük bir artış görülüyor. Gümüş, yatırımcılar için güvenli bir liman rolüne devam ediyor. Fiyatlardaki artış, ekonomideki belirsizliklerden kaynaklanıyor olabilir.

Gümüş ons/dolar çerçevesinde önemli veriler mevcut. Alış fiyatı 57.69 dolar, satış fiyatı ise 57.76 dolar olarak belirlenmiş. Günlük değişim oranı %0.52 seviyesinde. Gümüşün uluslararası piyasalardaki durumu, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkileniyor. Aynı zamanda küresel ekonomik veriler de durumu etkiliyor.

Gümüş gram fiyatları da ilgi çekici. Saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 91.8603 TL, satış fiyatı ise 91.9718 TL seviyesinde. Bu veriler, gümüş gram fiyatının günlük değişim yüzdesinin %0.65 olduğunu gösteriyor. Küçük yatırımcılar için dikkat çekici bir seçenek. Gram gümüş, altın gibi değerli metallerle rekabet ederken, yatırım portföylerinde önemli bir yer ediniyor.

Toparlamak gerekirse, gümüş piyasasında fiyatlardaki artışlar dikkate değer gelişmeler sunuyor. Gümüş, yurtiçinde ve uluslararası alanda artan fiyatları ile öne çıkıyor. Ekonomideki belirsizlikler devam ediyor. Dolardaki dalgalanmalar, gümüş fiyatlarının seyrini etkilemeye devam edecek gibi görünüyor. Gümüşe yatırım yapmayı düşünenler için bu gelişmeler, piyasa trendlerini takip etmenin önemini vurguluyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Ekim Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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